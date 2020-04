Juuri nyt kukaan ei haluaisi ostaa raakaöljyä varastoon ja se näkyy öljyfutuureiden historiallisen matalissa hinnoissa.

Öljyn kulutuksen vähentyminen ja siitä johtuva varastojen nopea kasvu on suistanut öljymarkkinat poikkeukselliseen tilaan. Eräs merkillisyys nähtiin maanantaina, kun öljyn hinta muuttui negatiiviseksi öljytalouden syntysijoilla Yhdysvalloissa tiettävästi ensimmäistä kertaa.

Ihan tarkkaan kysymys ei ollut öljystä, vaan öljymarkkinoille suuntaa antavasta tärkeästä WTI (West Texas Intermediate) -raakaöljyfutuurista. Sen hinta romahti hetkeksi 40 dollaria negatiivisen puolelle.

– Romahdus tapahtui toukokuun futuurissa. Se kertoo siitä, että raakaöljyn varastotila on loppumassa, polttoaineanalyytikko Vesa Ahoniemi Fortumilta sanoo.

Futuurin hinta tipahti siksi, että se omistajille tuli kiire myydä futuriin sisältyvä fyysinen lupaus ostaa öljy pois.

– Varastotilanteen täyttyminen on ollut niin nopeaa, että hetki alkoi lähestyä, että futuurin omistajien olisi ollut pakko alkaa ottaa öljyä fyysisesti vastaan 1 000 barrelia jokaista omistettua futuuria kohti, Ahoniemi sanoo.

Se olisi tarkoittanut, että öljyä olisi pitänyt alkaa siirtää pois lukuisten öljyputkistojen ja varastojen muodostamalta Oklahoman Cushingin varastoalueelta, joka toimii öljyfutuureilla käytävän kaupan fyysisenä toimituspisteenä.

Juuri nyt tilanne on sellainen, että raakaöljyvarastot ovat kaikkialla maailmassa jos ei täynnä, niin hyvää vauhtia täyttymässä.

Koronaviruksen vuoksi maailman öljynkulutus on supistunut noin 30 miljoonaa barrelia vuorokaudessa eikä kukaan haluaisi ottaa öljyä epävarmassa kysyntätilanteessa vastaan.

Niinpä eräät öljyfutuurien omistajat, esimerkiksi öljyntuottajat, katsoivat parhaaksi maksa 40 dollaria siitä, että joku ostaa heidän ostolupauksensa pois. Samaan aikaan he pyrkivät laskemaan omaa tuotantoaan lähemmäksi markkinoilla vallitsevaa kysyntää, mikä laukaisisi epätavallisen tilanteen.

– Tilanne on poikkeuksellinen. Varastotilan ongelmia on pyritty ratkaisemaan negatiivisella hinnalla. Raakaöljyä on tiettävästi siirretty myös väliaikaisiin varastoihin tankkiautoihin, Ahoniemi sanoo.

Öljy-yhtiö BP:n mukaan nyt nähdyn kaltaista öljyn arvon romahdusta ei ole ollut toteutunut koskaan raakaöljyn hintojen vuoteen 1861 asti yltävän tilastoinnin aikana.

Maanantain romahduksen jälkeen hinnat ovat hieman nousseet, mutta edelleen barrelihinta liikkuu lähellä nollaa euroa toukokuun futuurin kohdalla.

Kuluttajaa kiinnostaa, lähtevätkö bensiinin ja dieselin pumppuhinnat samankaltaiseen jyrkkään alamäkeen.

– Siirtyminen tukkuhinnoista kuluttajahintoihin on pitkä prosessi. Kyllä siinä useampi kuukausi menee, Ahoniemi sanoo.

Hän muistuttaa, että yksittäisiä futuuriheilahteluja enemmän polttonesteiden hintoihin vaikuttavat makrotalouden muutokset, jotka piirtävät ison kuvan.

Samaa sanoo öljy-yhtiö Teboilin kuluttajatuotteista vastaava johtaja.

– Hinnat ovat jo nyt poikkeuksellisen alhaalla, alemmalla kuin vuosiin, Arto Ylönen Teboililta sanoo.

Ylösen mukaan ajoneuvopolttoaineiden hinnat olivat tällä tasolla viimeksi 2000-luvun alussa sekä 2009 finanssikriisin jälkeen.

Silti hän pitää mahdollisena, että vielä voidaan mennä alaspäin.

– Bensiinin kohdalla kysynnän lasku on ollut koronan vuoksi merkittävämpi kuin dieselin puolella. Teollisuuden ja kaupan kuljetukset toimivat, oikeastaan vain charter-bussiliikenne on pysähtynyt Ylönen sanoo.

Hänen mukaansa kuluttaja voi jossain määrin hyötyä ajoneuvopolttonesteiden hinnanlaskusta, mutta siihen sisältyy myös toinen vakava peikko.

– Vaarana on talouden suistuminen deflaatioon ja sen vaikutukset ovat vakavat, Ylönen sanoo.