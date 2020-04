Onko hintoihin tulossa raju nousu tai lasku? Molemmat ovat koronan takia nyt mahdollisia

Keskuspankit ovat pumpanneet runsaasti rahaa markkinoille estääkseen talouden pysähtymisen tuhovaikutuksia. Vaikeuksia voi silti olla edessä, jos hätäkeinot eivät toimi – tai ne toimivat liian hyvin.

Korona ja talouteen vaikuttavat rajoitustoimet ovat lisänneet deflaation uhkaa. Vaarana on siis tilanne, jossa keskuspankkien ja ekonomistien yleensä toivoma pieni parin prosentin inflaatio, eli hintojen nousu, kääntyykin hintojen laskuksi.

– Jos odotukset hinnoista kääntyvät laskuun, niin kotitalouksien kysyntä vähenee, selittää analyysiyhtiö Indersin ekonomisti Marianne Palmu.

– Miksi ostaisin tänään, jos hinnat halpenevat tulevaisuudessa? Se lamauttaa kulutusta.

Deflaatio ei ole Euroopassa uusi uhka, sillä eurokriisin jälkeen sitä lähellä on käyty moneen kertaan. Maailmantaloudessa deflaation uhkaa on tänä vuonna nostanut öljyn hintasota, joka on vuoden alusta romauttanut öljyn hinnan.

”Deflaatiopeikko” on taas nostanut päätään myös koronan takia. Varsinkin palvelujen kysyntä on romahtanut, joten hintojen nostamisen sijaan voi syntyä painetta niiden laskuun.

– Mitä kauemmin talous on suljettuna, sitä suurempi deflaation riski on, Palmu sanoo.

– Lähikuukaudet kertovat suuntaa.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi ensi kesän ratkaisevan tilanteen.

– En pidä deflaatiota varsinaisena uhkana, jos kesän mittaan päästään normaaliin tilaan, ja ihmiset suhtautuvat tulevaisuuteen luottamuksella, Koivu sanoo.

– Se, että paluu normaaliin lykkäytyy entisestään ja talouskasvu jää sen takia moneksi vuodeksi odotettua heikommaksi, kuuluu riskiskenaarioihin. Jos ei kesällä päästä normaalioloihin, niin silloin kaikki riskimahdollisuudet kasvavat, ja yksi niistä on deflaatio.

Koivun mukaan epävarmuus on hidastanut muun muassa investointeja ja rakentamisen aloituksia.

– Nämä talouden heikkoudet saattavat myös pysyä päällä pitempään senkin jälkeen, kun varsinaiset rajoitukset on purettu, Koivu sanoo.

– Yritykset korjaavat hintojaan pikkuhiljaa. Ei tässä nyt yhdessä tai kahdessa kuukaudessa deflaatioon humpsahdeta, kyllä se usein tulee vasta vuoden tai kahdenkin viiveellä. Toki tuotannon lasku on ollut niin poikkeuksellinen ja raju, että tässäkin suhteessa voidaan nähdä yllätyksiä.

Keinot deflaation torjumiseen olisivat melko vähissä, sillä keskuspankit ovat jo nyt elvyttäneet taloutta nollakoroilla ja joukkovelkakirjalainojen ostoilla.

– Toisaalta rahapolitiikassa on todistetusti löydetty uusia keinoja, Palmu muistuttaa.

– Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa siltä, että rahapolitiikalla on aika vaikea reagoida näihin talouden muutoksiin, kun on tullut tällainen äkkipysäys maailmantalouteen.

Myös liiallisesta elvytyksestä voi tulla ongelma koronan väistyessä. Tällöin markkinoille tungetun rahan määrä voisi teoriassa aiheuttaa inflaation, jolloin rahan arvo laskee ja hinnat nousevat.

– En usko, että muutamaan vuoteen tarvitsee haaveilla inflaation kiihtymisestä, Nordean Koivu sanoo.

Sekä Palmun että Koivun mukaan kuluttajien kysyntä voi lähteä reippaaseenkin kasvuun, kun rajoitteita aletaan purkaa ja koronan uhka väistyy. Mutta inflaation repeäminen todella hallitsemattomaksi vaatisi jo uuden yllätyksen.

– Jos virus vain katoasi, tai siihen löytyisi nopea hoitokeino, ja jos firmat eivät ole pysyneet pystyssä, niin voisi tulla paineita hintojen nostoon, Koivu sanoo.

– Pitäisi siis tulla jokin tekijä, joka parantaisi koronan lähes kertaheitolla, eikä tarjonta ehtisi vastaamaan tilanteeseen.