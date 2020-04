Meyerin telakka Saksassa sopeuttaa tuotantoaan koronatilanteen vuoksi – Turussa ei vielä tietoa peruutuksista tai muutoksista

Emoyhtiö ei odota uusia laivatilauksia Papenburgiin kolmeen vuoteen.

Laivanrakennusyhtiö Meyerin Turun telakka ei ole ainakaan toistaiseksi saanut peruutuksia tai joutunut muilla tavoilla sopeuttamaan tilauskirjaansa koronaviruspandemian vuoksi.

Alalla tarkkaillaan pandemian vaikutuksia. Risteilymatkailuun erikoistunut Cruise Fever -sivusto kertoo, että Meyerin Papenburgin telakalla Saksassa tilattujen laivojen rakentamista pitkitetään peruutusten välttämiseksi. Papenburgin ja Turun telakoilla on asiakkaina samoja konserneja.

Turun telakan viestintäpäällikkö Tapani Mylly kertoo STT:lle, että telakka seuraa tilannetta yhdessä tilaajien kanssa.

– Asiakkaiden tilanne on pikkuhiljaa avautumassa. Käymme keskustelua koko ajan heidän kanssaan tilanteen kehittymisestä, ja emme ole vielä päätyneet mihinkään toimiin, Mylly sanoo.

Saksassa ja Suomessa samoja asiakkaita

Cruise Fever -sivuston mukaan Papenburgin telakka on kertonut koronapandemian vaikutuksista risteilyalalle työntekijöille osoitetulla videolla. Sivuston mukaan telakka ei odota uusia tilauksia kolmeen vuoteen. Tapani Mylly ei ota kantaa siihen, miten pandemia vaikuttaa Turun tuleviin tilausnäkymiin.

– Tässä vaiheessa en lähde sen kanssa spekuloimaan, Mylly toteaa.

Turun telakka sai viimeisimmän tilauksensa viime vuoden kesällä. Telakan tilauskirja ulottuu vuoteen 2025. Se kattaa seitsemän alusta, joista kahta rakennetaan parhaillaan.

Tilauksista kolme on Royal Caribbeanin tekemiä. Lisäksi telakalla on kaksi tilausta Carnival Cruise Linesilta sekä yksi Costa Cruisesilta ja yksi TUI Cruisesilta.

Papenburgissa on puolestaan Cruise Feverin mukaan yhdeksän tilausta, jotka alkuperäisillä aikatauluillaan yltävät vuoteen 2023. Tilauksia on muun muassa Disney Cruisesilta, Royal Caribbeanilta ja useilta Carnival Corporation -emokonserniin kuuluvilta yhtiöiltä.

Turusta tilauksen tehnyt Costa Cruises kuuluu Carnival-konserniin, ja Royal Caribbean omistaa puolet TUI Cruisesista.

Yt-neuvottelut jatkuvat yhä

Turun telakka on sopeutunut koronaviruksen uhkaan erilaisilla toimenpiteillä. Tuotantoa on esimerkiksi jaettu osiin niin, ettei eri osien välillä tapahdu juurikaan liikennettä, Mylly kertoo. Lisäksi matkustamista ja vierailua on rajoitettu, hygieniasta huolehdittu ja etätöihin siirrytty mahdollisuuksien mukaan.

– Olemme pystyneet jatkamaan toimintaa. Tuotanto ei toimi täydellä teholla, mutta toimii kuitenkin, Mylly kommentoi.

Telakka aloitti yt-neuvottelut noin kuukausi sitten. Neuvottelut jatkuvat edelleen, Mylly kertoo. Neuvotteluiden piiriin kuului koko telakan henkilöstö, ja ne koskevat lomautuksia.

Turun telakalla on noin 2 000 työntekijää.