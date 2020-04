Kauppajätti Walmartin myynti kasvoi rajusti koronan takia – palkkaa uutta 50 000 työntekijää

Yhdysvaltailaisen Walmart -kauppaketjun myynti on kasvanut rajusti koronakriisin aikana.

Yhdysvaltalaisen vähittäiskauppajätti Walmartin myynti on kasvanut roimasti koronapandemian aikana. Yhtiö rekrytoi 50 000 uutta työntekijää pystyäkseen vastaamaan kysynnän kasvuun.

Walmart tarvitsee tiedotteensa mukaan lisää työntekijöitä sekä myymälöihinsä että jakelukeskuksiinsa. Yhtiö on jo aikaisemmin ilmoittanut palkkaavansa 150 000 uutta työntekijää. Uusi ilmoitus tarkoittaa, että se rekrytoi yhteensä 200 000 ihmistä pandemian seurauksena.

Walmart kertoo saaneensa apua henkilöstövajeeseensa 70 ravintolalta ja alan yritykseltä, jotka ovat vähentäneet väkeään. Uusista työsopimuksista 85 prosenttia on osa-aikaisia ja määräaikaisia.

Maailmanlaajuisen koronapandemian puhjettua Walmartin osake on kallistunut 10 prosenttia. Samaan aikaan New Yorkin pörssin laaja S&P 500 -indeksi on laskenut 15 prosenttia.

Myös useiden muiden kaupan alan yhtiöiden kuten Krogerin, Targetin ja verkkokauppa Amazonin osakkeet ovat kohonneet kriisin aikana.