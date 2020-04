Tampere käynnistää yt-neuvottelut koronatilanteen vuoksi

Mahdollisten lomautusten kesto on enintään 90 päivää.

Tampereen kaupunki käynnistää yt-neuvottelut koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi.

Asia on esillä tänään järjestettävän kaupunginhallituksen kokouksen esityslistalla. Neuvottelut koskevat erityisesti sivistyspalvelujen ja Tampereen kaupunkiliikenteen henkilöstöä, joiden työ on vähentynyt poikkeusolojen seurauksena. Neuvottelut voivat koskea myös muita henkilöitä, joiden työ on vähentynyt epidemian vuoksi.

Mahdollisten toimenpiteiden kohdentuminen ja kesto tarkentuu myöhemmin. Mahdollisten lomautusten kesto on enintään 90 päivää.

Kaupungin mukaan se on reagoinut työn vähentymiseen ensisijaisesti tarjoamalla työntekijöille muita tehtäviä.

Asiasta kertoi aiemmin Aamulehti.