Jos kriisi pitkittyy, miten meille käy? Terveyspalvelut, syrjäytyminen, kestävyysvaje...

Suomi elää vielä koronapandemian silmässä, mutta moni pelkää jo tulevaa.

Miljardit lainaeurot ja satojen tuhansien yt-neuvottelut vilisevät puheissa. Voiko koko hyvinvointivaltiomme vaarantua, jos koronakriisi pitkittyy?

Taloussanomat selvitti hyvinvointivaltion kestokykyä useilta tutkijoilta, jotka pohtivat koronan vaikutuksia eri alueille: Terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan, koulutukseen, kestävyysvajeeseen ja eriarvoistumiseen.

Näkymää tulevaan ei vielä ole, vaikka kriisin kesto riippuu kuitenkin virallisesta koronastrategiasta. Vihreän ajattelijan Osmo Soininvaaran mukaan vaihtoehdot ovat tällä hetkellä ”huonoja ja vielä huonompia”.

Jos koronaepidemia talttuu nopeasti, vaikutukset voivat jäädä hyvinkin rajoitetuiksi. Jos kriisi taas pitkittyy pidemmäksi talouden taantumaksi, vaikutukset Suomeen ja suomalaisiin voivat olla jopa vuosikymmeniä.

1. Hyvinvointivaltio koronan jälkeen

Soininvaara pohti strategioita blogissaan. Hänen mukaansa hidastamisen strategia ei ehkä lopulta pelastakaan ihmishenkiä, eikä myöskään alenna sairastuneiden määrää pitkällä aikavälillä. Sen sijaan se köyhdyttää pahasti valtion ja voi johtaa hengenmenetyksiin toisaalla.

Soininvaaran teesejä pääosa pitää oikeansuuntaisina, joskaan Suomen valittua koronastrategiaa eivät talous- yhteiskuntatieteiden alojen edustajat halua haastaa.

– Kukin maa tekee talous- ja sosiaalipoliittisia ratkaisujaan tällä hetkellä omista lähtökohdistaan, niin kuin luontevaa onkin vapaan pudotuksen aikana, Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari sanoo.

Korona näyttää iskevän voimakkaasti myös keskiluokkaisiin yksityisen sektorin palveluammatteihin, professori Juho Saari sanoo.

Johtaja Jaakko Kiander Eläketurvakeskuksesta on luottavaisena. Hän ei usko, että hyvinvointivaltio olisi uhattuna kriisin takia. Jos poikkeustila jää muutaman kuukauden mittaiseksi, palautuu talous ennen pitkää ennalleen.

– Kriisiaika aiheuttaa kuitenkin suuria menetyksiä yrityksille ja työttömille kotitalouksille, ja menetysten kompensointi kasvattaa merkittävästi julkista velkaa.

Julkisessa keskustelussa valtiosta on pyyhitty pölyt ja siitä keskustelu on uudella tavalla kiinnostavaa.

Syntyvyyden lasku heikentää hyvinvointipalveluiden pohjaa.1990-luvun laman aikaan syntyneiden määrässä ei yllättäen näkynytkään laskua. Kriisi voi kääntää syntyvyyden nousuunkin, millä olisi pitkällä aikavälillä myönteisiä vaikutuksia, Eläketurvakeskuksen johtaja Jaakko Kiander huomauttaa.

Tampereen yliopiston taloustieteen professori, VATT:n osa-aikainen tutkimusprofessori Kaisa Kotakorpi on miettinyt, miten koronakriisi muuttaa julkisen vallan roolia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Hänen mukaansa koronakriisi tekee hyvin näkyväksi joidenkin julkisen sektorin toimintojen merkityksen yhteiskunnassa.

Myös Turun yliopiston kasvatustieteen professori Risto Rinne arvelee, että koronalla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia siihen, miten ihmiset arvottavat valtion roolia hyvinvointipalveluiden tuottamisessa.

– Tämä totuuden jälkeinen aika ja villi meno, jossa ei ole tarvittu tiedettä eikä valtiota hoitamaan yhteisiä asioita, voi rauhoittua. Lämmetään jälleen ajatukselle valtiosta viimekätisenä hoidon ja avun turvaajana.

2. Uhka sote-palveluille?

Tällä hetkellä tutkimusaiheita ja laskelmia koronan vaikutuksista julkiseen talouteen pohditaan eri tutkimuslaitoksissa, kunhan dataa tulee riittävästi. Viime kädessä tulevat vaikutukset syntyvät vasta poliittisista valinnoista, mistä leikataan ja kuinka paljon palveluita rahoitetaan veronkorotuksilla.

Saari sanoo, että sosiaali- ja terveyspolitiikan rahoituksen kannalta koronakriisi ei ole vielä uhkaava. Julkinen talous kestää näillä korkotasoilla velkaantumisen ja yhteinen ymmärrys on siitä, että yritysten ylläpitäminen ja kulutuksen turvaaminen on kansallinen etu, hän sanoo.

Selvää silti on, että korona lisää painetta sote-palveluiden tehostamiseen.

– Uskoisin, että sote-uudistus muuttuu vieläkin akuutimmaksi, THL:n tutkimuspäällikkö Juha Honkatukia sanoo.

– Koronakapasiteetin lisääminen kasvattaa vastaavasti toimenpiteiden ruuhkaa muualla terveyspalveluissa. Tämä taas kääntyy kääntyy kuntatalouden kautta nopeasti ennakoimattomaksi taakaksi, joka pakottaa uudistuksiin.

On selvää, että kun koronarajoitukset osuvat erityisesti tietyille aloille, sillä on eriarvoistavia vaikutuksia, THLn tutkimuspäällikkö Juho Honkatukia sanoo.

Tällä hetkellä sosiaalimenoihin käytetään noin 70 miljardia.

– Missään aikaskenaariossa kyse ei ole sote-toimien alas ajosta, vaan enemmänkin vaiheittaisesta sopeuttamisesta. Huonoimmassakin mahdollisessa maailmassa menojen määrä laskee jonkin verran absoluuttisesti, mutta yleensä leikkaukset ovat makrotasolla tarkoittaneet lähinnä menojen kasvun hidastumista, Saari sanoo.

Honkatukia sanoo, että heti kun kriisi on ohi, keskustelu hyvinvointipalveluiden kestävyydestä nousee vahvasti esille. Se miten kattavaa hyvinvointivaltiota kyetään ylläpitämään, on riippuvainen talouden kantokyvystä.

Entä sosiaalimenot? Ne ovat noin puolet julkisista menoista.

Erityisen haastavassa saumassa on Saaren mukaan työikäisen väestön sosiaaliturva, työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, koulutuksen, asumisen tuki ja työttömyysetuudet.

– Mahdolliset leikkaukset kohdistuvat näihin. Lapsiin, vanhuksiin, sairaisiin ja työkyvyttömiin sekä vanhukseen kohdistuvat leikkaukset ovat harvemmin agendalla, Saari sanoo.

– Vanha sanonta varakkaasta valtiosta köyhän parhaana turvana konkretisoituu tässä tilanteessa, Saari sanoo.

– On myös mahdollista, että työikäisen väestön etuuksien käytön kestoa tullaan rajoittamaan lisäämällä vastikkeellisuutta ja aktivointia, mikä yhdistää sosiaalihuoltoa ja työvoimapolitiikkaa.

3. Kestävyysvaje kestää kauhuvuoden

Valtiovarainministeriö julkisti madonlukunsa viime viikolla. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 16,6 miljardiin euroon tänä vuonna.

Jos kaikki menee hyvin, sulkutoimet tehoavat kesäkuun puoliväliin mennessä. Sitten kasvu palautuisi aiempaan vauhtiin vuoden toisella puoliskolla. Se ei korjaa vaurioita, sillä julkinen talous olisi yhä vuonna 2024 yli yhdeksän miljardia alijäämäinen – nopean toipumisen skenaariossa.

Parhaassakin tapauksessa julkisten, erityisesti kuntien palveluiden rahoitus on pahoissa ongelmissa. Rahaa tarvitaan velkaantuvalta valtiolta velkaisille kunnille lisää.

Yhtälö näyttää surkealta.

Kotakorpi katsoo, että julkisen sektorin tehtävien ja menojen merkitys korostuu kriisissä. Nyt ei ole säästöjen aika.

EU:n finanssipolitiikan toimet tuovat liikkumavaraa. Pidemmällä aikavälillä yhden vuoden isollakaan menolisäyksellä ei ole vielä merkittävää vaikutusta julkisen talouden kestävyysvajeeseen, kunhan kriisi menee nopeasti ohi, Kotakorpi katsoo.

Koronakriisi tekee yhteiskunnan keskeisimmät toiminnot näkyväksi, VATT:n tutkimusprofessori Kaisa Kotakorpi kirjoittaa.

Yleinen ajatus on, että jos kriisi pitkittyy, veronkorotukset ja menoleikkaukset ovat eittämättä edessä, jotta kestävyysvajeen ja hyvinvointipalveluiden tuottamisen yhtälö toimii.

4. Koulutustarjontaa uusiksi

Saari sanoo, että koulutusjärjestelmä on monelta kulmalta sementoitu eikä investointina tulevaisuuteen ensimmäisenä leikkurien kohde. Koulutuksen tarjontaa joudutaan sen sijaan miettimään uudestaan, koska työpaikkoja menee nyt aikaisemmasta poikkeavilta alueilta.

Rinne näkee pandemiassa jopa eräänlaisia hiljaisia merkkejä siitä, että se voi olla omiaan vahvistamaan tieteen ja tutkimuksen asemaa – vähän kuin valtiokeskustelussa.

– Totuuden jälkeinen maailma joutuu ottamaan peilikontakteja siihen, että on kuitenkin olemassa maailma, joka toimii jollakin tieteellisesti tutkittavalla logiikalla. Esimerkiksi viruksen leviämistä ei voi selvittää puheilla ja huhuilla vaan tutkimuksella.

Kasvatustieteen professorin Risto Rinteen mukaan osa massaopetukseen heikosti sopeutuvista oppilaista on pärjännyt etäopetuksessa jopa aiempaa paremmin.

Entä itse opetus? Jos koronashokista toivutaan nopeasti, etäopetuksen kielteiset vaikutukset jäävät vielä rajoitetuiksi.

– Pääviesti on, että koronan takia ehkä kymmenisen prosenttia lapsista jää heitteille, koska vanhempien tilanne on mikä on, eikä kukaan oikein välitä. Mitä kauemmin tilanne kestää, sitä pahemmaksi se muuttuu, hän sanoo.

1990-luvulla ”laman lapset”, vuonna 1987 syntyneet, joita THL tutki, saivat yleisesti psykiatrisia diagnooseja ja ajautuivat sosiaalitukien varaan. Lapsuutta leimasivat vanhempien ongelmat ja työttömyys- ja toimeentulovaikeudet.

5. Etäopetus eriarvoistaa

Eriarvoistuminen mittaa edellä mainittujen palveluiden toimivuutta. Sitä, kuinka hyvin julkiset palvelut edistävät hyvinvointia, torjuvat syrjäytymistä ja luovat mahdollisuuksien tasa-arvoa.

– Kriisi vaikuttaa kaikkien elämään, mutta on paljastanut, että vaikutukset eri ihmisryhmiin ovat hyvin erilaisia laadultaan. Tämä saattaa vahvistaa sellaista eriarvoisuutta, joka oli jo olemassa. Toisaalta suomalainen yhteiskunta on kaikkiaan vahvassa asemassa, kun sitä vertaa vaikka Yhdysvaltoihin tai talouskriiseistä toipuviin Italiaan ja Espanjaan, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo.

THL:n tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo tutkii tuloeroja ja eriarvoistumista.

Myös Kotakorpi katsoi blogissaan, että koronakriisi todennäköisesti aiheuttaa merkittävää eriarvoistumista. Etäopetuksen puutteista kärsivät erityisesti heikossa asemassa olevat lapset. Pitkään jatkuessa huono-osaisuuden syvenemisen vaikutukset voivat olla pitkäkestoisia.

Saari huomauttaa, että koronakriisiin liittyy merkittävä sosiaalisen laskun riski, sillä se näyttää nyt iskevän voimakkaasti myös keskiluokkaisiin yksityisen sektorin palveluammatteihin.