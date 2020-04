Business Finlandin johtaja 100 000 euron kehittämistuen saajista: ”Katsoin päätöksiä ja minusta laatu näyttää hyvälle”

Johtaja Reijo Kankaan mukaan julkisuuden tai kaverisuhteiden on mahdotonta edes vaikuttaa tuen myöntämiseen.

Pitää olla uusi projekti, hyvin perusteltu hakemus ja yrityksen talous kunnossa. Silloin yritys voi saada Business Finlandilta 100 000 euron kehittämistuen.

– Se, että teemmekö me virheitä, se on selvää, että teemme virheitä. Kaikki tekee virheitä. Mutta iso kuva, siihen on minulla täysi luottamus. Katsoin eilen ja tänään julkisuuteen nousseita ja julkisuuteen ei-nousseita päätöksiä, ja minusta laatu näyttää hyvältä, Business Finlandin johtaja Reijo Kangas totesi.

Suomen Kuvalehti kertoi viikonloppuna Business Finlandin tuen saajista, ja 100 000 euron kehittämistuen ovat saaneet muun muassa Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki, Jounin kaupan Sampo Kaulanen ja SM-liigaseuroista muun muassa Pelicans.

Business Finland oli viikon loppupuolelle mennessä ehtinyt käsitellä noin 5 200 hakemusta, hylkäyspäätöksiä oli noin 1 300, ja täyden 100 000 euron kehittämistuen oli saanut runsaat 750 yritystä.

Business Finlandin johtaja Reijo Kangas kertoo, että tukea voi saada hyvin arkisiin ja käytännönläheisiin hankkeisiin, mutta niiden pitää olla uusia yritykselle.

Business Finlandin johtaja Reijo Kangas.

Millä kriteereillä yritys voi saada täyden sadantonnin kehittämistuen, johtaja Reijo Kangas?

– Meillä on kaksi pääkriteeriä. Ensinnäkin se, että koronaviruksen aiheuttama häiriö on tuottanut haittaa liiketoiminnalle. Toinen kriteeri on kehittäminen. Voimme tukea vain kehittämistä. Tämä on vähän hämärtynyt julkisessa keskustelussa. On ollut toiveita suoriin tukiin, me emme voi niitä rahoittaa. Voimme tukea vain kehittämistä, Kangas muistutti.

– Minkälaisen kehittämissuunnitelman yritys lähtee rakentamaan? Minkälaisia resursseja se siihen varaa, omia voimia, ulkopuolisia kustannuksia? Ja minkälaiset taloudelliset resurssit sillä on, Kangas jatkoi.

Jos otetaan verrokit. Jääkiekon SM-liigasta Pelicans sai kehittämistuen, mutta Sport ja Kalpa eivät. Miten tämän voi selittää?

– Minkälaisen suunnitelman nämä eri toimijat ovat meille esittäneet? Meidän tiedot ovat julkisia, se on hyvä asia. Se, mitä summaa yritys hakee ja minkä summan saa, se on julkista tietoa. Mutta se, mitä yritys aikoo tehdä, projektin nimeä myöten, ei ole julkinen tieto. Sen voi vain yritys itse kertoa. En voi kertoa, minkälaiset projektisuunnitelmat näillä yrityksillä on.

– Olen käynyt nämä kolmen toimijan päätökset tänään läpi, ja olen sitä mieltä, että meidän porukka on tehnyt hyvää työtä ja tehnyt oikeat perustelut ja päätökset.

Sillä tuen saa, jos ollut hyvä projekti ja on sen perustellut hyvin?

– Kyllä. Voit kysyä toimijoilta, mitä ne projekteista kertovat. Ne voivat kertoa. Julkisuudessa Huutokauppakeisari oli laittanut Facebookin jotain. Jos ja kun projektit onnistuvat, se tulos tulee näkymään yrityksen palveluna ja näkyvänä tuloksena sitä kautta jonkun ajan päästä, Business Finlandin johtaja Reijo Kangas totesi.

Business Finland ei voi kertoa, mihin uuteen toimintaan ja mihin hankkeeseen yritykset ovat saaneet kehittämistukea, sen voi tehdä vain yritys itse. Heli ja Aki Palsanmäki ovat omaa tukeaan kommentoineet.

Osaatteko antaa konsulttiapua, miten hakemus pitää perustella?

– En voi konsultoida. Meillä on oma perusmalli, miten esitysvalmistelu tehdään. Jokainen hakemus käsitellään. Asiantuntija käy läpi, mitä siellä tehdään. Meillä on CRM, se on yhteinen Ely-keskusten kanssa. Näemme, kuka on hakenut Elyltä, kuka meiltä. Teemme linjauksia ja kerromme asiakkaalle, että Ely hoitaa tai me hoidamme. CRM:stä saamme yritysten perustilinpitotiedot. Kun tilinpäätös on toimitettu PRH:lle, se ilmestyy meidän järjestelmään, näemme automaattisesti taloustilanteen. Toiseksi saamme verottajan tiedot.

– Näemme yrityksen taloudellisen tilanteen hyvin kattavasti. Sen tekee esityksen valmistelija, ja käy läpi, minkälaisen projektisuunnitelman yritys on jättänyt. Normaalisti meidän yritykset ovat kansainvälisille markkinoille pyrkiviä yrityksiä. Siellä on ulkomaankauppaa osaavia henkilöitä, teknologiataso on kova. Tässä tilanteessa palvelemme mahdollisimman laajaa yritysjoukkoa, jotka myös toimivat pelkästään kotimarkkinoilla. Se tarkoitti sitä, että innovaatioiden vaatimusten taso laski. Se uudistus, jota lähdetään tekemään, voi olla hyvin käytännönläheinen tai arkinen, mutta uutta sille yritykselle, joka lähtee sitä tekemään. Jos teemme hylkypäätöksen, olemme yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin. Kerromme, että meistä tämä näyttää tältä, ja sinulla on viisi päivää aikaa kommentoida ja onko sinulla lisättävää ja tuotko uusia näkökulmia. Päätöksentekijä käy hankkeet läpi, eli kaksi silmäparia katsoo kaikki hankkeet läpi.

Julkisuus tai kaverisuhteet eivät vaikuta tukien saantiin?

– En itse tee päätöksiä, johdan tätä prosessia. Kun linjataan, että täällä tuli tällainen asia, miten tähän suhtaudutaan, niihin otetaan kantaa johtoryhmässä. Yhteenkään hankkeeseen kaverisuhteet eivät vaikuta. On edes mahdotonta tietää, kenen päätettäväksi hanke menee. Esittelijää ei tiedä, päätöksentekijöitä on kymmenkunta, yhteensä noin 20 päättäjää, siinä on pientä kiertoa. Kukaan ei voi edes tietää, kuka on päättämässä, Business Finlandin johtaja Reijo Kangas vakuutti.