Suomalaiset taisivat ymmärtää Kelan etuuden väärin – puolet ensimmäisistä hakemuksista on hylätty

Tartuntatautipäivärahaa on haettu rivakkaan tahtiin tänä keväänä.

Koronaviruskriisi alkaa näkyä hiljalleen myös Kelalta haetuissa etuuksissa. Yksi selkeässä kasvussa oleva etuus on tartuntatautipäiväraha.

Maaliskuun loppuun mennessä Kelaan on tullut 1 433 tartuntatautipäivärahahakemusta, kun niitä tulee tavallisesti alle kaksi sataa vuodessa.

Maaliskuun aikana tehdyistä tämän etuuden ratkaisuista yli puolet oli hylkääviä, Kelan tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren kirjoittaa Kelan tutkimusblogissa.

– Tartuntatautipäivärahan saamisen keskeinen ehto on kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräys työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Esimerkiksi maan hallituksen suosittelema vapaaehtoinen eristäytyminen karanteeninomaisiin olosuhteisiin ei riitä tämän etuuden saamiseen. Lisäksi eristäytymisestä tai karanteenista pitää seurata tulonmenetyksiä, Blomgren kirjoittaa.

Blomgren kertoo Taloussanomille, että hänen kirjoittaessaan blogia Kelan saamista noin 1 400 hakemuksesta kovin monta ei ollut vielä ehditty käsitellä. Hänen mukaansa tehdyt ratkaisut ovat todennäköisesti koskeneet vasta ensimmäisinä jätettyjä hakemuksia. Näistä päätöksistä yli puolet oli hylkääviä.

Blomgren arvioi Taloussanomille, että hylkäysten syynä voivat olla ihmisten väärinkäsitykset tartuntatautipäivärahan luonteesta. Vapaaehtoinen, karanteenia muistuttava eristys ei siis ole päivärahaan oikeuttava teko, vaikka viranomaiset ovatkin sitä suomalaisille suositelleet.

– Näin spekuloin ja veikkaan, että todennäköisesti tämä on osasyy suurelle hylkäysmäärälle. Toisaalta tietokannassa ei ole tarkkaa hylkäyssyytä. Itselläni on kuitenkin se ajatus, että tämä johtuu suurelta osin väärinkäsityksestä, koska etuus on suurelle yleisölle hyvin tuntematon.

Viime vuonna tartuntatautipäivärahaa sai kaikkiaan 120 henkilöä. Blomgren huomauttaa, että tartuntatautipäivärahan saamiseksi tarvitaan ei ainoastaan kunnan tartuntatautiasioista vastaavan lääkärin karanteenimääräys, vaan myös siitä aiheutuvia ansionmenetyksiä.

– Esimerkiksi karanteeniin määrätty työtön ei voi näin ollen pääsääntöisesti saada tartuntatautipäivärahaa. Tietoa tästä kertyy pikku hiljaa ja uskon, että hylättyjen hakemusten osuus muuttuu, Blomgren sanoo.