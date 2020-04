Varusteleka joutui valtavan koronailmiön keskelle: ”Ehkä ylimitoitettu ja äärimmäinen suojautumiskeino”

Laadukkaan kaasunaamarin ja suodattimien yhteishinta voi nousta useisiin satoihin euroihin.

Koronaviruksen vastaisessa kamppailussa nähtiin alkuviikosta uusi käänne, kun THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ryhtyi suosittelemaan kangasmaskin käyttöä julkisilla paikoilla liikkuessa.

Osa suomalaisista on mennyt suojautumisessa vielä pidemmälle, kertoo armeijatavaran erikoisliike Varustelekan yrittäjä Valtteri Lindholm.

Lindholm kertoo yllättyneensä siitä, miten hyvin laadukkaat kaasunaamarit ovat menneet viime aikoina kaupaksi.

– Se on ollut käsittämätöntä. Ei niitä miljoonia ole mennyt, mutta Suomen armeijan hienoja naamareita on mennyt kolmisen sataa ja olisi mennyt enemmänkin, jos vain olisimme saaneet niitä enemmän. Myös kaikki saamamme käytetyt kaasunaamarit on myyty. Niitä on mennyt noin tuhat, Lindholm sanoo.

Kuvan mukaisia Scott Promask -kaasunaamareita on viime aikoina myyty Varustelekassa erityisen paljon.

Lindholmin mukaan uusien ja hienojen kaasunaamarien ostajat ovat yleensä olleet aktiivireserviläisiä, jotka haluavat samanlaiset varusteet kuin Puolustusvoimilla. He eivät kuitenkaan ole ostaneet suodattimia, mutta nyt niitäkin on mennyt kaupaksi. Lindholm kertoo, että suodattimien kanssa naamarien hinnat nousevat yli parin sadan euron.

– Nyt on ostettu keskimäärin kaksi suodatinta per kaasunaamari. Selkeästi kyse on siitä, että nyt varaudutaan naamarin käyttämiseen. Yleensä jengi voi varautua vähän höpsöillä tavoilla, kun kyse on halvasta tavarasta ja pienistä määristä, mutta jos kolmesataa ihmistä ostaa uuden naamarin, niin onhan se aidosti yllättävää, hän sanoo.

– Se kertoo ihmisten hädästä. Se on ehkä ylimitoitettu ja äärimmäinen suojautumiskeino, mutta jos sinulla on rahaa ja normaalisti olisit käynyt Levillä, niin ehkä nyt on varaa ostaa kaasunaamari, Lindholm jatkaa.

Lindholm ei kuitenkaan ole vielä nähnyt ketään kulkemassa kaasunaamari päässä.

– Se olisi aika heviä settiä. Kyllähän se varmasti paremmin toimii kuin paperinen hengityssuoja.

Lindholmillakin itselläänkin on kaasunaamari, mutta se ei ole uusi ja hieno.

– Ostettiin 15 vuotta sitten 10 000 Suomen armeijan kaasunaamaria vuodelta 1961. Minulla on niitä vielä pari kappaletta kotona. Lähinnä siksi, että käytän niitä silloin kun pitää vaikkapa maalata tai olla tilassa, jossa on pahoja hajuja.