Liikuntakyvytöntä anoppiaan hoitava Riitta ei ole pitänyt kuukausiin päivääkään vapaata – korona räjäytti kulut ja sulki hoitolaitokset

Riitan mukaan korona on vienyt omaishoitajilta käytännössä kokonaan mahdollisuudet vapaapäiviin.

Omaishoitajaliitossa toivotaan, ettei koronan jälkeen päätetä säästää omaishoidosta. Korona stressaa omaishoitajia tavallista enemmän.

Omaishoitajana Varsinais-Suomessa työskentelevä Riitta on tuskastunut siihen, että omaishoitajat jätetään koronan keskellä aivan yksin.

Liikkumiskyvytöntä, lähes kuuroutunutta ja muistisairasta anoppiaan kuudetta vuotta hoitava Riitta sanoo, ettei omaishoitajien asema ole ennenkään ollut hääppöinen, mutta koronakriisin keskellä ryhmä on unohdettu kokonaisuudessaan.

Ja se tuntuu pahalta.

Riitta sanoo, että koronan myötä omaishoitajilta on hävinnyt mahdollisuus vapaiden pitämiseen käytännössä kokonaan. Lisäksi koronavirus on nostanut omaishoitajien kuluja, sillä koronan myötä on tarvetta ostaa tavallista enemmän pesuaineita, käsidesejä ja kumihansikkaita.

Kasvaneita kuluja ei korvata Riitan mukaan omaishoitajille laisinkaan.

Huolta kasvattaa lisäksi se, että kuka huolehtii omaishoidettavasta, jos itse sattuukin sairastumaan.

– Muut hoitajat ovat valokeilassa, ja varmasti syystä. Meitä ei tulisi silti unohtaa, sillä omaishoitajat ovat tärkeä osa koko hoitoketjua, Riitta sanoo.

Hän kertoo, että omaishoitajien tekemä työ helpottaa vanhainkotien, kotihoidon, sairaaloiden ja tehohoidon tarvetta ja auttaa myös korona-aikana, ettei kuormittumista pääse syntymään.

Riitan kotikaupungissa omaishoitajat saivat infolehtisen, jossa heille luvattiin, että omaishoitajan sairastuessa hoidettava pääsee varmasti hoitoon.

Nykytilanteessa omaishoitajillakin kuluu tavallista enemmän käsidesiä ja kumihanskoja, mutta kasvaneita kuluja ei korvata mitenkään, sanoo Riitta.

Myös lomapäiviä voi käyttää yhä, mutta Riitan mukaan se ei käytännössä onnistu.

– Korona-aikana hoitolaitokset eivät ota omaishoidettavaa hoidettavakseen, sillä ei voida varmistaa, onko hänellä koronaa. Toisaalta osa laitoksista on suljettu epidemian takia, joten käytännössä omaishoidettavaa ei voi viedä kenellekään. Miten siinä sitten pidät vapaasi?

Omaishoitajalla on lakisääteisesti kahdesta kolmeen vapaapäivää kuukaudessa, mutta ne saa pitää milloin tahansa vuoden sisällä. Riitta kertoo, ettei ole pystynyt pitämään vapaita neljään kuukauteen.

– Kyllä minä toivon, että kesällä viimeistään voisi pitää jo vapaat. Me teemme työtä 24/7 ja vapaat ovat ainoa keino palautua.

Suojavarusteiden ja puhdistusaineiden kulujen kattamiseksi Riitta toivoisi toimia kotikunnaltaan. Nyt hän kertoo metsästäneensä pientä käsidesipulloa ympäri kaupunkia ja lopulta kaupassa myytiin niitä vain yksi kappale.

Lisäksi koronan takia pienestäkin pullosta joutuu maksamaan tavallista kovempaa hintaa. Se vihlaisee tuntuvasti, kun hankinnat joutuu tekemään omasta pussistaan.

Omaishoitajan hoitopalkkio on pienimmillään 408 euroa kuukaudessa.

– Ilmeisesti joitain hankintoja voisi vähentää verotuksessa, mutta olisi selvempää, jos saisimme kulukorvaukset välittömästi.

Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen vahvistaa Riitan huolet. Hän kertoo, että koronakriisi huolestuttaa monia omaishoitajia.

Tervonen sanoo, että omaishoidossa on huomattavia kuntakohtaisia eroja, sillä hoito pohjaa kunnan myöntämiin määrärahoihin ja myös esimerkiksi vapaiden käytännön toteutus voi olla kunnista kiinni.

Tervonen painottaa, että vapaat ovat lakiperusteiset ja niiden pitäisi onnistua myös poikkeustilanteessa tavalla tai toisella.

– On ymmärrettävää, että koronaviruksen takia suojataan riskiryhmiä eikä hoitolaitoksiin välttämättä pääse. Samaten on ymmärrettävää, että hoidossa pyritään minimoimaan hoitajien vaihtuvuus, ettei korona leviä. Vapaiden pitäisi kuitenkin järjestyä, tai moni voi palaa loppuun.

Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen tietää, että koronakriisi huolestuttaa monia omaishoitajia.

Tervosen mukaan korona on koskettanut tavallista enemmän omaishoitajia, sillä hoitajilla on itsensä lisäksi huoli lähimmäisestään.

Korona on lisännyt monen omaishoitajan taakkaa entisestään, kun kuntien tukitoimet ovat lakanneet tai heikenneet.

– Moni omaishoitaja on huomannut olevansa aika yksin vastuussa hoidettavastaan.

Samaten osa omaishoitajista kärsii tärkeän vertaistuen ja sosiaalisen avun puutteesta, kun tapaamisia pyritään välttämään.

– Itsensä voi ajatella siihen tilanteeseen, että vapaat palavat, sosiaalisia kontakteja ei ole ja on jatkuvasti vastuussa vaativaakin hoitoa vaativasta ihmisestä. Se on kova psyykkinen paikka.

Tervonen kertoo jännittävänsä myös tulevaisuutta. Omaishoitajia on lukujen valossa Suomessa 47 500. Hänen mukaansa 80 prosenttia kaikesta omaishoidosta on kuitenkin epävirallista, eli siitä ei makseta korvausta.

Taloudellisesti vaikeina aikoina omaishoito on ollut usein leikkauskohteena ja tämä on pelkona liitossa nytkin.

Tervosen mukaan ennestään omaishoidosta leikkaaminen muuttaisi koko Suomen hoitostrategiaa. Ilman omaishoidon tukea yhä useampi joutuisi hoitokoteihin, mikä taas olisi kansantaloudelle kalliimpaa.

Samalla Tervonen huolehtii myös omaishoitajien tämänhetkisestä toimeentulosta. Liittoon on tullut tietoja omaishoitajista, joiden tulot ovat romahtaneet.

Lisäksi omaishoitajille maksettavaa korvausta saatetaan vähentää sillä perusteella, että omaishoidettavalle tarjotaan säännöllisiä kunnallisia hoitopalveluita.

Nyt kun osa näistä on tauolla, tulisi Tervosen mukaan tällaisista vähennyksistä pyrkiä luopumaan. Sen sijaan tulisi maksaa poikkeusajalta korvaus kokonaisuudessaan ilman vähennyksiä.

– Kukaan ei saisi joutua köyhyysloukkuun omaishoidon takia.

Hopeareunuksena Tervonen iloitsee siitä, että epidemia on herättänyt keskustelua omaishoitajien arvostuksesta.

– Moni on ymmärtänyt, kuinka tärkeää työtä tämä on.

