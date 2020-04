Ministeriö: Suomessa yli 140 000 lomautettua, avoimien työpaikkojen määrä romahti

Uusia lomautuksia on alkanut keskimäärin 6 000 päivässä.

Suomessa oli keskiviikkona noin 142 000 kokoaikaisesti lomautettua työntekijää, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön tilannekuvasta.

Luvut ovat tarkistamattomia, asiakasjärjestelmästä saatuja päivätietoja. Päivän aikana alkoi noin 3 000 uutta lomautusjaksoa ja muista syistä alkaneita työttömyysjaksoja oli 1 800.

Ministeriö korostaa, että alkaneiden uusien lomautus- ja työttömyysjaksojen määrät vaihtelevat päivittäin erittäin paljon. Huhtikuussa uusia lomautuksia on alkanut keskimäärin 6 000 päivässä. Vielä helmikuun lopulla koko maassa oli alle 19 000 lomautettua.

Tilannekuvasta myös selviää, että eniten lomautettuja on Uudellamaalla, jossa heitä oli alkuviikolla lähes 53 000. Pirkanmaalla luku oli runsaat 13 000 ja Varsinais-Suomessa vajaat 13 000. Pohjois-Pohjanmaalla määrä oli vajaat 10 000 ja Hämeessä runsaat 8 000.

Tiedossa olevista ammattiryhmistä eniten lomautettuja oli myyjissä ja kauppiaissa, yhteensä runsaat 12 000. Ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä oli lomautettuna reilut 11 000 ja tarjoilutyöntekijöitä lähes 6 000. Myös rakennustyöntekijöitä sekä raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajia oli molempia lomautettuina yli 4 000.

Samalla avoimien työpaikkojen määrä on romahtanut menneiden viikkojen aikana. Tällä hetkellä Suomessa on viime vuoteen verrattuna 12 000 työpaikkaa vähemmän. Prosentteina työpaikkoja on 32 prosenttia vähemmän.

113 prosentin kasvu yrityksen rahoituksen tarpeessa

Viime vuoteen verrattuna myös yritysten rahoituksen tarve on kasvanut koronakriisin aikana huimasti. Euromääräisesti kasvua on jopa 113 prosenttia. Esimerkiksi Business Finlandilta rahoitusta on haettu jo noin 19 000 kertaa ja sitä on jaettu jo 109 miljoonan euron edestä. Sama koskee ELY-keskuksia, joihin rahoitushakemuksia on jätetty noin 13 000 kappaletta. Hyväksyttyjä niistä on tällä hetkellä noin 10 prosenttia.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilannekuva kertoo myös, että valtakunnalliset, koronaviruksen vuoksi järjestetyt neuvontapuhelimet ovat käyneet kuumina.

Niihin on oltu yhteydessä yhteensä 176 000 kertaa, mikä tarkoittaa noin 8 400 puhelua päivässä. Eniten yhteydenottoja on tullut valtakunnalliseen henkilöasiakkaille suunnattuun puhelimeen.