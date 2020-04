Teollisuusjohtajalta vakava varoitus: Suurin koronapommi on vasta edessä

Vientiteollisuus ry povaa ”kaikkein suurinta koronapommia” vasta tulevaksi.

Vientiteollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola katsoo, että keskustelu ja ensitoimet koronaepidemian ympärillä ovat pyörineet pitkälti taudin ja palvelualojen kriisin taltuttamisessa.

– Julkisesta keskustelusta on kuitenkin lähes kokonaan unohtunut jo kesällä uhkaava koronapommi: vientiteollisuuden kriisi, hän kirjoitti blogissa torstaina.

– Meiltä kysytään usein, miksi jankutamme vientiteollisuuden tärkeydestä. Siksi, että vientiteollisuus on Suomen talouden peruskivi, jonka päällä hyvinvointipalvelumme joko seisovat tai horjuvat – peruskiven vakauden tai rapautumisen mukaan.

Hirvolan mukaan tilanne on erittäin huolestuttava, sillä jäsenkyselyn mukaan koronan aiheuttama kriisi on toimialalla vasta pahenemassa. Lähes kahdessa kolmesta yrityksestä tilanne näyttää kesän puolivälissä huonolta tai erittäin huonolta.

Myös teknologiateollisuus kaipaa Hirvolan mukaan avustusmuotoista lisärahoitusta muun muassa yritysvetoiseen innovaatiotoimintaan ja digitalisaation ja kestävän kehityksen edistämiseen. Myös kasvua ja investointeja tukevia verotoimia pitää edistää.

Julkisia hankintoja pitää kiihdyttää. Teollisuuden avaintyövoiman kansainvälinen liikkuvuus mahdollistaa pikimmiten ja vientiteollisuuden toimialojen työvoiman saatavuus turvata.

Lisäksi vientiteollisuus vaatii, että työllistämisen kustannuksiin, työlainsäädännön joustoihin ja ja sosiaaliturvan kolmen kuukauden määräaikaa jatketaan vuoden loppuun saakka, kuten työmarkkinaosapuolet ovat jo ehdottaneet. Näin siksi, että ”vientiteollisuuden koronapommi on vasta edessä”.

Talouden peruskivet

Hirvola huomauttaa, että taudin ja palvelualojen toimet ovat nekin erittäin tärkeitä toimia, jotta elinkelpoiset yritykset eivät kaadu ja jotta ihmiset säilyvät terveinä ja saavat pitää työpaikkansa.

Hän kirjoitti silti vientiteollisuuden muodostavan suurimman koronapommin uhan.

Vientiteollisuus on kansantalouden kulmakivi, mutta nettovienti on pienentynyt voimakkaasti 2000-luvun vaihteen huipulta suhteessa bruttokansantuotteeseen (bkt). Kokonaistuotannosta 42 prosenttia syntyy palveluista, kun teollisuuden osuus on enää 21 prosenttia.

Bruttokansantuote on kokonaiskysynnän (kulutus, vienti, investoinnit ja varastot) ja tuonnin erotus.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Suurin osa uusista yrityksistä ja työpaikoista syntyy palvelualoille, ja yksityiset palvelut ovat Suomen suurin työllistäjä.

Suurin peruskivi eli yksityisen kulutuksen volyymi on kasvanut 2010-luvulla 12 prosenttia eli keskimäärin 1,2 prosenttia vuodessa. Näin laskee Tilastokeskuksen yliaktuaari Tapio Kuusisto.

– Kun 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kasvun veturina oli vienti, 2010-luvulla kasvua on ylläpitänyt kotimarkkinakysyntä.