Nyt yritetään nuoria maalle töihin – ”Tämän päivän nuorilla ei ole vastaavaa sukupolvikokemusta”

Nyt ovat auki uudet työnhakukanavat maaseudun töihin. Pohjanmaalainen abiturientti haluaa tehdä oman osansa ruokatuotannon pelastamiseksi.

Paprikantaimet kasvavat vauhdilla Merivuoren Puutarhan kasvihuoneessa Piikkiössä, Kaarinassa. Taimien sitominen on työlästä ja vaatii käsinäppäryyttä. Onneksi sitojiakin on, muun muassa Minea Simi, 18.

Pohjanmaalta Alavieskasta kotoisin olevan kevään abiturientin piti suunnata ulkomaille, Malawiin asti, lasten kotiopettajaksi ja lomailemaan kevääksi. Ja viettää ylioppilasjuhlia. Korona sotki molemmat suunnitelmat, mutta tilalla pari viikkoa töissä ollutta Simiä ei tunnu harmittavan.

– Näin Instagramista, että täällä on työvoimapula, ja kun en päässytkään ulkomaille, laitoin viestiä että voin tulla. Täällä on ihan kivaa, ei mitään syytä valittaa.

Minea Simi työskenteli suvun kautta tutulla tilalla jo 14-vuotiaana, mutta oli sen jälkeen muissa kesätöissä.

– Teen täällä kaikkea mahdollista. Poimin, pakkaan. Nyt on paprikoiden kasvatuksessa se vaihe, että taimia solmitaan kiinni. Kurkkua menee kauppoihin. Pieniä tomaatteja myös jo kerätään, Simi kertoo.

Minea Simin kesäpalkka menee juokseviin menoihin, hiukan ASP-tilille ja tulevaan armeijavuoteen.

Hän asuu remontoidussa viljavarastossa viikot, ja kotonaan viikonloput. Kun työpäivä päättyy, Simi kävelee luonnossa, kuuntelee äänikirjoja, saunoo, mutta enimmäkseen vain lepäilee.

– Viihdyn täällä. Olen maaseudun lapsi, ja tottunut siihen että ei kaikkia nykyajan mukavuuksia tarvitse olla. Minulle oli selvää, että en jää kotiin vaan menen töihin jos pääsen. Ei siihen tarvitse mitään maaseututaustaa. Työ sopii kaikille, jotka kestävät fyysisyyttä.

– Uskon, että myös niille nuorille, jotka eivät tunne maatilojen elämää, olisi hienoa seurata sitä kun taimet kasvavat ja pääsee korjaamaan satoa.

Huoli on kova

Perhetilan paprikahistoria juontaa vuoteen 1956, Unkarin kansannousun aikaan, jolloin naapuriin muutti maasta pois muuttanut pappi. Tilaa toisessa polvessa jatkaneet Matti ja Airi Merivuori saivat häneltä suippopaprikan siemeniä. Siitä se sitten alkoi.

Sittemmin valikoima on laajentunut. Merivuoren puutarha on Varsinais-Suomen suurin paprikantuottaja.

Tilanjatkajasukupolvesta Tuulia Merivuori-Marisa kertoo, että työvoimaa tarvitaan lisää. Tilanne ei silti ole pahimmasta päästä, sillä ulkomaisen kausityövoiman osuus on aina ollut pienehkö, ja ympärivuotisesti satoa tuottava tila työllistää vakituisesti työntekijöitä.

Nuorta Simiä hän kehuu lämpimästi.

– Miten voikaan olla tuossa iässä noin fiksu ja oma-aloitteinen!

Tuulia Merivuori-Marisa työskentelee kasvihuonevihannesten viljelyyn keskittyneessä perheyrityksessä.

Merivuori-Marisa kertoo, että liikkuvuuden rajoitukset eivät ole ainoa ongelma.

– Ruokatuotannossa täytyy olla todella tarkkana. Ihmiset joutuvat olemaan paljon poissa, koska jos on pienikin oire perheenjäsenellä, tulee pitkä poissaolo. Reserviäkin pitäisi olla.

Merivuori sanoo, että huoli on suuri kotimaisten tuoretuotteiden kohtalosta tänä vuonna. Puutarhan toimitusjohtaja Mauri Merivuori kertoi monen viljelijän ilmoittaneen heti hallituksen koronapäätösten julki tultua, että ei aio viljellä mitään tänä vuonna.

– Aika järkyttävääkin, että tällaiseen tilanteeseen ruuantuotannossa ei ole osattu varautua. Reagointi tuntuu olevan aika hidasta, vaikka tiedossa on, että esimerkiksi pandemioita jossain vaiheessa tulee.

Maalle työvoimaa uusilla hankkeilla

Ennen koronapandemian alkua kesä näytti hyvältä. Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyrityksissä kesätöitä oli tarjolla 130 000 hengelle, metsäaloilla noin viisi tuhatta ja kunnissa useita kymmeniä tuhansia paikkoja.

Nyt moni suuri työnantaja on lyönyt luukut kiinni, osa perunut jo sovittujakin töitä. Palvelualojen tilanne on erityisen huono.

– Koronan takia tulee kova pudotus lukuihin, useita kymmeniä tuhansia paikkoja ainakin, johtaja Taina Susiluoto Elinkeinoelämän keskusliitosta sanoo.

Vastaavasti maatiloilla työvoimavaje on valtava. Aiemmin kausitöihin on tullut noin 16 000 henkeä, puolet kokemusta ja ammattitaitoa vaativiin töihin, puolet pienemmällä perehdytyksellä opittaviin töihin. Nyt ulkomainen kausityövoima jää pääosin pois koronasulun takia.

Toivoa on. Maatila- ja puutarhayrittäjät, kesätyötoimijat ja työnvälittäjät aloittavat tällä viikolla yhteishankkeen, joka aktivoi erityisesti nuoria ja opiskelijoita auttamaan maa- ja puutarhatiloja. Kesätöitä pääsee etsimään ja hakemaan Oikotie.fin palvelusta Töitäsuomesta-sivuilta.

Osa tiloista tarjoaa työntekijöille yhteiskuljetuksia ja majoitusta. Tiloja on eri puolilla Suomea. Työt vaihtelevat tiloittain, ja niihin annetaan perehdytys. Töissä tarvitaan fyysistä kuntoa ja reipasta asennetta.

Siskokset Anniina Merivuori ja Tuulia Merivuori-Marisa tilan puodissa.

Hankkeen alulle pannut rekrytointikouluttaja Juho Toivola sanoo, että tarkoituksena on vaikuttaa juuri asenteisiin.

– Jos olet vaikka kolmannen vuoden insinööriopiskelija, joka hakee harjoittelua, voi olla vähän vaikea viestiä, että menepä maatilalle töihin. Erityisesti nuorimpia kesätyönhakijoita haluamme kannustaa ajattelemaan, että kaikki työkokemus on positiivista, mahdollisuus tienata ja samalla auttaa tässä yhteisessä työssä.

– Monet 30–40-vuotiaat ovat olleet töissä mansikkatiloilla nuorena, mutta tämän päivän nuorilla ei ole vastaavaa sukupolvikokemusta. Kausityövoima on niin pitkään ollut paljolti ulkomaista.

Maaliskuun lopulla avautui myös toinen palvelu, Maatilalle.fi. Pääsiäisen alla palveluun, joka on ilmainen, oli ilmoittautunut yli 4 000 työnhakijaa ja 51 maatilaa.

Töihin toivotaan yhtä lailla lomautettuja, yrittäjiä ja pätkätyöläisiä.

Kuusikymppisiä töissä

Simi jatkaa tilalla töissä kesäkuun puoliväliin. Heinäkuun alussa hän siirtyy armeijan harmaisiin.

– Ei se raha ollut tässä tärkeintä. Suvun kautta on oppinut ajattelemaan, että toimivat maatilat ja ruokatuotanto ovat tärkeä yhteinen asia. Soisin myös muiden nuorten mieliin ajatuksen, että on hienoa ja palkitsevaa tehdä tällaista työtä.

Simi on tilalla heittämällä nuorin, sillä usea työntekijä on yli kuusikymppinen. Töissä on myös vietnamilainen pariskunta.

Välillä sattuu ja tapahtuu, ja nauruakin mahtuu työpäiviin.

– On vanhaakin kalustoa, eikä näistä kasveistakaan aina voi tietää. Mokaillaan, työkalujakin hajoaa. Ei sitä kukaan liian vakavasti ota. Samoja ihmisiä on ollut jo vuosikymmeniä töissä. He ovat niin kokeneita ja kaiken nähneitä, että kaikesta päästään kyllä yli.

