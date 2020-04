IEA: Öljyn kysyntä romahtaa koronakriisin seurauksena

Maailmanlaajuinen öljyn kysyntä romahtaa ennätysnopeasti tänä vuonna, kun koronaviruksen takia määrätyt rajoitustoimet pysäyttävät maailmantalouden, arvioi kansainvälinen energiajärjestö IEA.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA varoittaa, että maailmanlaajuinen kysyntä laskee tänä vuonna yhdeksän prosenttia. Kysynnän lasku on niin suuri, että pääsiäisen aikaan saatu sopimus tuotannonrajoituksista ei riitä, vaan maailmassa tuotetaan öljyä enemmän kuin siitä on kysyntää.

Koko vuonna raakaöljyn kysyntä on laskemassa 9,3 miljoonalla tynnyrillä päivässä. Huhtikuussa pudotus on erityisen jyrkkä ja kysyntä laskee 29 miljoonaa tynnyriä. Kulutus on ollut näin alhaisella tasolla viimeksi vuonna 1995, järjestö toteaa. Huhtikuussa polttoaineen kulutus laskee kolmanneksella.

IEA:n varoitus sai raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan tuntuvaan laskuun ja WTI-laadun päivänsisäinen hinta painui alimmilleen vuoden 2002 alun jälkeen. Brent-laadun hinta painui puolestaan noin 5,5 prosentin laskuun.

Katso tästä raakaöljyn Brent-laadun hintakehitys:

Viikonloppuna öljyntuottajamaiden järjestö Opecin jäsenet pääsivät kumppaneidensa kanssa sopimukseen, jonka mukaan öljyntuotantoa rajoitetaan 10 miljoonalla barrelilla päivässä seuraavan kahden kuukauden aikana.

IEA:n mukaan maailmanlaajuiset öljyvarastot kasvavat näistä rajoituksista huolimatta 12 miljoonalla barrelilla päivässä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Järjestön mukaan koko logistiikka laivoista, öljyputkista ja säiliöistä on tulevina viikkoina vaarassa ylikuormittua. Kiina, Intia, Etelä-Korea ja Yhdysvallat ovatkin jo tarjonneet öljyteollisuudelle mahdollisuutta säilöä tuotettua öljyä väliaikaisesti maiden varmuusvarastoihin.

Kysynnän odotetaan elpyvän vaiheittain vuoden toisella puoliskolla.