Mahdolliset tilauslennot maksetaan yrittäjän tai saapuvan työntekijän kukkarosta.

Maa- ja metsätalousministeriö on toimittanut Rajavartiolaitokselle listan kausityöntekijöistä, jotka ovat huoltovarmuuden kannalta kriittisiä muun muassa maatalouden yrityksille, ministeriö kertoo tiedotteessaan.

Työntekijäin on määrä työllistyä myös puutarhatiloille, ja pieni joukko on tulossa metsä- ja kalatalouden kriittisiin tehtäviin. Ministeriön lista on suositus, joka perustuu yritysten ilmoittamiin tarpeisiin ja huoltovarmuuteen.

Suomi valmistautuu ottamaan noin 1 500 alkutuotannon kausityöntekijää, joista suurimman osan odotetaan tulevan Ukrainasta. Työntekijöitä saapuu myös EU-maista kuten Romaniasta ja Bulgariasta sekä Baltian maista.

Ministeriön mukaan Rajavartiolaitos päättää jokaisen työntekijän maahanpääsystä tapauskohtaisesti. Suomessa rajanylityksiä on rajoitettu voimakkaasti osana koronaviruksen leviämisen vastaisia toimia.

Koronatilanteen takia monet valtiot ovat asettaneet rajoituksia maasta poistumiselle, joten mahdolliselle poistumiselle luvan antaa maa, josta työntekijä on lähdössä.

Kotimaiselle työvoimalle tarvetta

Kausityöntekijöille järjestetään tarvittaessa tilauslentoja, joiden kustannuksista vastaavat kausityövoimaa tarvitsevat yrittäjät tai saapuvat työntekijät, ministeriö kertoo. Saapuvat työntekijät ohjataan kahden viikon mittaiseen karanteeniin, josta vastaa työnantaja.

– Selvää on, että kasvukauden edetessä 1 500 hengen joukolla ei hoideta kuin osa kevättöistä. Toimijoiden tulisi käyttää nyt myös kotimaista työvoimaa, ministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa 1 500 kausityöntekijällä voidaan helpottaa monen maatilan tarvetta kokeneen työvoiman osalta. Työntekijät tulevatkin tiedotteen mukaan työllistymään erityisesti työnjohtajina tai muissa erikoistehtävissä.