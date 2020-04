THL:n pääjohtaja kehotti kaikkia käyttämään kangasmaskia – Tuomon tehdas suoltaa pian 5000 kasvosuojaa päivässä

Toistaiseksi kankaisia hengityssuojia saa pienemmistä verkkokaupoista tai niitä pitää tehdä itse. Isot kaupparyhmät seuraavat tilannetta.

Julkisilla paikoilla käytettäväksi sopivien kankaisten kasvomaskien kysyntä kasvaa päivä päivältä. Tiistaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti merkittävästä linjamuutoksesta.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta sanoi tiistaina, että suosittelee nyt kangasmaskin käyttöä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Aiemmin viranomaiset eivät ole suosittaneet suu-nenäsuojien käyttöä.

Kangasalla toimivassa Tam-Silkissa valmistetaan kankaisia suojia jo 2 000 maskin päivätahtia. Huomisesta keskiviikosta tavoite on nostaa määrä 4 000–5 000 kappaleeseen.

– Meillä on materiaalia puolen miljoonaan maskiin. Tällä hetkellä tilauksia on sisällä 30 000 maskin edestä, Tam-Silkin toimitusjohtaja Tuomo Saarni kertoo.

Tam-Silkin toimitusjohtaja Tuomo Saarni muistuttaa, että kankaiset suojat eivät anna käyttäjälle tai häntä lähellä olevalle varmaa suojaa korontatartuntaa vastaan.

Suurin osa on hoitoalan tilaajia ja yrityksiä, mutta kuluttajien kysyntä kasvaa nyt nopeasti.

Parikymmentä valmistajaa

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen kertoo, että tiedossa on parikymmentä pienempää valmistajaa, jotka ovat jo aloittaneet tai aloittamassa kankaisten maskien tuotannon.

– Nämä ovat pääsääntöisesti sellaisia, joilla on valmistusta Suomessa. Saamme siten tuotteita myyntiin hyvinkin nopeasti.

Tilannetta selvitettiin, kun viime viikolla sosiaali- ja terveysministeriö alkoi ohjeistaa kotihoidon töissä asiakkaiden suojaamista myös muun muassa kankaisilla vaihtoehdoilla.

Auvinen miettii, että jos kasvomaskeja halutaan ottaa laajasti käyttöön esimerkiksi eristyksen asteittaisen purkamisen ohella, virallisten hengityssuojainten kotimainen tuotanto ei tuottane volyymia sekä kriittisille aloille että kuluttajille.

– Siksi tarvitsemme myös kangasmaskituotantoa isommin käyntiin.

– On meillä tuotannon laitoksia Suomessakin ja lähialueilla. Miten paljon niiltä alkavat ostaa isot toimijat, on toinen kysymys.

Myös kierrätysmerkki Pure Waste aloitti kangasmaskien ennakkomyynnin verkossa tiistaina. Lisäksi Jokipiin Pellava, R-Collection-brändiä valmistava Rockseri, Myllymuksut ja työvaatteiden valmistaja Medanta tekevät jo tai alkavat valmistaa kankaisia maskeja.

Twelven kangasmaskituotantoa startupkeskus Maria 01:llä Helsingissä 11.huhtikuuta. Hanke työllistää pääkaupunkiseudun ompelijoita. Kuluttaja voi ostaa itselleen maskeja, joilla rahoitetaan parempien, kertakäyttöisten kirurginmaskien lahjoitukset kriittisten palveluiden tuottajille, yhteistyössä oululaisen MedKit-yrityksen kanssa.

Tuotteet on yleensä valmistettu joko puuvillasta tai neulekankaasta. Mitään ohjeistusta ei ole kangaslaadulle, mutta suotavaa on, että kangas on mahdollisimman tiivis, maski istuu tiivisti kasvoilla ja kestää pesua 90 asteessa.

Isot kaupparyhmät seuraavat tilannetta

S-ryhmästä kerrotaan, että selvityksiä tehdään kangasmaskeista, mutta niistä ei ainakaan tiistaina ollut kerrottavaa. Hankintakanavia kangasmaskeille kuitenkin kartoitetaan ”kovaa vauhtia”, viestinnästä kerrottiin.

Keskollakaan ei tällä hetkellä ole kankaisia maskeja myynnissä, ja asia on vasta selvityksen alla.

Myös tavaratalokonserni Stockmann on kartoittanut tarjontaa ja käynyt keskusteluja eri tavarantoimittajien kanssa niiden valmiuksista.

– Seuraamme tilannetta ja katsomme mitä terveydenhuollon asiantuntijat sekä viranomaiset asiasta linjaavat, Stockmannin naisten muodista vastaava johtaja Niko Pesonen sanoo.

12 euroa kappaleelta

Tam-Silkillä puuvillainen kasvosuojainen maksaa 12,90 euroa, 20 kappaleen satsi 254,90 euroa. Suuremman erän voi tilata kotiin toimituksella.

Tam-Silk aikoo kasvattaa merkittävästi hengityssuojaimien tuotantoa terveydenhuoltoon ja kuluttajille.

– Olemme päättäneet myös, että emme valmista tuotetta jälleenmyyntiin ollenkaan vaan suoraan kuluttajille ja hoitoalalle, Saarni kertoo.

Myös Pure Wasten kangasmaski on puuvillaa ja maksaa 12 euroa.

Valmistajat muistuttavat Tukesin ohjeista. Kankaiset maskit eivät ole standardien mukaisia eivätkä täytä terveydenhuollon tiukimpia kriteereitä. Ne eivät anna käyttäjälle varmaa suojaa koronavirusta vastaan. Ne eivät myöskään takaa ympärillä oleville ihmisille varmaa suojaa, mutta estävät osaa pisaroista levittymästä ilmaan.

THL:n Tervahaudan mukaan kyseessä on suositus, ei varsinainen määräys. Määräystä maskin käytöstä ei voida antaa, sillä viranomaiset eivät voi taata itse tehtyjen tai ostettujen kangasmaskien laatua tai toimivuutta.