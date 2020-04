Juhana Brotherus vertaa nykyistä tilannetta 2000-luvun finanssikriisiin.

Hypo-pankin pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi, että asuntojen hinnat Suomessa voivat pudota 5–8 prosenttia koronaviruskriisin takia. Asuntokauppojen määrä voi ekonomistin mukaan vähentyä jopa 30–50-prosenttia normaalista.

Hänen mukaansa kriiseille tyypillistä on se, että ne iskevät koko maahan, tässä tapauksessa myös suosittuihin asuinalueisiin kuten esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ja Turkuun.

Miten asunnon omistajan tai asunnon ostamista harkitsevan sitten kannattaa suhtautua Brotheruksen esittämiin arvioihin?

– Kaikki tietysti lähtee omista näkymistä. Jos on töissä esimerkiksi hoiva-alalla tai muulla sellaisella alalla, jonka työllisyysnäkymät ovat hyvät, ei pitäisi olla hätää. Nyt voi hyödyntää tilannetta, jossa asuntomarkkinoilla on normaalia vähemmän kisaa, Brotherus sanoo puhelimitse.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo, että asuntojen hinnat laskevat koko maassa. Arkistokuva.

– Asunnonomistajilla hinnanpudotus ei heti tunnu, vaikka pudotus olisi viisi tai kymmenenkin prosenttia. Jos on myymässä asuntoaan ja esimerkiksi vaihtamassa isompaan asuntoon, myös isompien asuntojen hinnat putoavat.

”Hopeareunus”

Asuntovelallisten huoleksi voivat tietysti tulla lomautukset tai jopa irtisanomiset, mutta yllättäviä korkopomppuja ei ole odotettavissa.

– Jos asuntovelallisille hakee hopeareunusta tässä tilanteessa, niin heidän ei tarvitse pelätä korkojen nousua. Korot pysyvät pidempään alhaalla.

Asuntokauppa on hiljentynyt koronaviruskriisin aiheuttamien rajoitusten takia. Kuvituskuva.

Hypon pääekonomisti vertaa koronaviruskriisin aiheuttamaa hintojen putoamista ennemmin 2000-luvun lopun finanssikriisiin kuin 1990-luvun lamaan, jona hinnat saattoivat pudota todella merkittävästi.

– Asuntomarkkinoiden kokeman iskun takana on nyt kaksi asiaa. Koronaviruksen takia tehtävien poikkeustoimien aiheuttama talouskriisi vaikuttaa. Ja kun ihmiset on ”suljettu” neljän seinän sisälle, normaali asuntokauppa ei toimi. Kun ihmiset ostavat asuntoa, he käyvät katsomassa asuntoja ja kaupat tehtyään asioivat pankissa. Toki noita asioita voi tehdä myös digitaalisesti, mutta se ei toimi valtavirtana, Brotherus sanoo.

Hintoihin vaikuttaa koronaviruskriisin kesto. Mitä nopeammin kriisin aiheuttamia eristystoimia pystytään purkamaan, sitä nopeammin markkinat alkavat palautua.

– Suunta on selvä. Markkinat ottavat huhti-toukokuussa kovan iskun. Parhaimmillaan isku voi olla lyhytaikainen, mutta tästä ei ole takeita. On selvää, että riskit ovat kovemmat, jos kriisi jatkuu pitkään, Brotherus sanoo.