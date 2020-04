Ahvenanmaalainen Optinova haluaa tarjota Huoltovarmuuskeskukselle apua, joka voisi auttaa ainakin osin sairaalahengityssuojien pulaa.

Optinova valmistaa lääketieteellisissä instrumenteissa tarvittavia ohutletkuja. Lähes koko tuotanto menee Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Intiaan. Kiinaan sillä on jo tiiviit suhteet.

– He ovat asiakkaitamme, samoja, jotka siis valmistavat nyt niitä hengityssuojia. Tunnemme omistajat, he ovat olleet Ahvenanmaalla monesti kesäisin. Meillä on erittäin hyvät suhteet, ja Nesa (Huoltovarmuuskeskus) saa käyttää niitä jos haluaa, sanoo toimitusjohtaja Anders Wiklund.

– Tarjosimme Huoltovarmuuskeskukselle ja ministeriöille apuamme. Meillä on suora pääsy suojavarusteisiin siellä ja voimme aloittaa järjestelyt, heti kun saamme vihreää valoa. Voisi sanoa hopealautasella.

– Heidän tarvitsee sanoa paljonko, ja mitä tuotteita, maksaa ne ja ne voisi saada Finnairin rahdilla Suomeen. Meillä siis todellakin pääsy hengityssuojaimiin ja muihin suojavarusteisiin, visiireihin, monitoreihin, mikä on ollut suurin ongelma useimmille maille. Vain ventilaattoreita on vaikea saada.

Wiklund tarkentaa, että tiukimman turvatason FFP3-hengityssuojaimia, joista on isoin pula, on kylläkin lähes mahdoton saada. N95-luokituksen hengityssuojia käyttää kuitenkin suurin osa Euroopan maista, samoin kuin Yhdysvallat.

– Se on parasta mitä saat tällä hetkellä.

– Useissa maissa mietitään joustoja suojaluokituksiin pulan takia. On tärkeämpää, että sairaaloissa käytetään mahdollisimman hyviä suojia kuin ei suojia ollenkaan. On parempi, että sairaalat säästävät FFP3-suojia kaikkein kriittisimpiin töihin, ja käyttävät FFP2- ja N95-suojia muissa tilanteissa. Muuten tulee ongelmia.

Toistaiseksi Huoltovarmuuskeskus ei tiettävästi ole ilmaissut kiinnostusta tarjoukselle. Se ei vastannut Taloussanomien kommenttipyyntöön Optinovasta.

Wiklund ei arvuuttele syytä, mutta toivoo yhteistyön vielä aukeavan. Hän sanoo, ettei Optinova ota edes välityspalkkiota vaan lupaa työn kokonaan ”pro bonona”.

Hänen mukaansa Kiinassa on muitakin suomalaisyrityksiä, joilla on laitteistoa Kiinassa, ja joiden rahti voitaisiin yhdistää samalle lennolle.

Wiklund kertoo, että toimitusvaikeuksien lisäksi myös lentorahdin järjestäminen on vaikeutunut Kiinasta. Rahtisäädökset muuttuvat jatkuvasti, ja lentoyhtiöille saattaa olla lupa vain yhteen lentoon viikossa ja rajoitetulla rahtimäärällä. Hengityssuojaimia saatetaan jopa viedä joissakin välilaskumaassa.

– Jos tilaus olisi tehty maanantaina, olisimme saaneet 500 000 hengityssuojainta Shanghain alueelta. Joka päivä tilanne ja hinta muuttuu. Maat, jotka ovat nopeita ja joustavia, pärjäävät parhaiten. Ne jotka ovat hitaita, eivät osaa päättää eivätkä kommunikoi, jäävät ilman.

Optinova on ottanut yhteyttä myös muun muassa Ruotsiin, Karoliiniseen sairaalaan ja Danderydiin Tukholmassa.

– He ovat kommunikoineet aktiivisemmin. Voi olla, että laitteet menevät sitten sinne, koska päätöksenteko on nopeampaa.