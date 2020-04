Stockmann on ollut Jussi Rautsille, 70, tärkeä paikka 50-luvulta lähtien – ”Siellä tapasin myös ensimmäistä ihastustani”

Stockmannilla on 158-vuotinen historia.

Olemassaolostaan taisteleva Stockmann on kansallinen instituutio. Jussi Rautsin elämäntarinassa tavaratalo kulkee 50-luvulta. 4-vuotiaana hän kaatui kultakala-altaaseen.

On tärkeää, että tavaratalo pysyy kriisiaikoina auki, sanoo uskollinen asiakas Jussi Rautsi ja uskoo Stockmannin selviävän.

158-vuotias jätti hakeutui maanantaina yrityssaneeraukseen, koska koronaviruksen aiheuttama asiakaskato on laskenut asiakasmääriä talousvaikeuksissa jo pitkään kamppailleessa yrityksessä.

70-vuotias Rautsi, ympäristöneuvos ja Alvar Aalto -tutkija, on kokeillut Stockmannin Helsingin tavaratalon urheiluosastolla pistoolia ja kuunnellut levyjä Suomen ensimmäisessä levybaarissa. Haastattelupäivänä hän odottaa kahdeksannen kerroksen Fazer Cafén avautumista voidakseen jatkaa töitä eläkepäivien ”ylätoimistossa”.

Korona-aika ja Korean sodan aika muistuttavat toisiaan

Covid-19-virus on ajanut kansan pois Stockmannin kellon alta. Jussi Rautsi käy yhä tavaratalossa, joka on rytmittänyt hänen elämäänsä 70 vuoden ajan.

– Koronasta tulee mieleen 1950-luvun alun Korean sota, jolloin uuden maailmansodan pelko vaikutti meidänkin perheen ostoksiin.

Jussi Rautsi on Stockmannin kanta-asiakas jo 70 vuoden ajalta. Suhde syntyi äidinmaidossa.

Sodissa taistellut isä ja lottana työskennellyt äiti varustautuivat mahdolliseen sotaan Stockmannilla.

– Isä osti toisen kerroksen aseosastolta tarvittavat patruunat haulikkoon ja 9-millisiä pistooliin. Sillä aikaa me pojat saimme kokeilla peruspistoolien luistin vetämistä ja iskurin napsahdusta.

Helsingin ydinkeskustan tyhjentänyt taantuma muistuttaa myös lamasta, joka kuritti Helsinkiä 1930-luvulla. Uuden tavaratalon avaaminen epävarmoihin olosuhteisiin vuonna 1930 oli rohkea teko. Missio oli selkeä: luoda kansainvälinen tavarataivas syrjäisen Suomen pääkaupunkiin.

Tavaratalo lunasti lupaukset: kansalla oli ihmeteltävää valopihasta rullaportaisiin ja pyöröoviin. Soodalähde virkisti ostajia kolmannessa kerroksessa.

Uusi ja komea, jotakuinkin nykyisen kokoinen tavaratalo valmistui ja avasi ovensa 1930.

Sisustus ja asiakaspalvelu oli kopioitu maailmalta, samoin valikoima ja kyky herättää huomiota: Stockmannin rahoittama Syntipukki-komedia (1935) levitti kuvaa mannermaisesta ostosparatiisista.

Stockmannin tarina alkoi jo tsaarin aikana Kauppatorin laidalla 1862, kun liikemies Adolf Törngren myi myyntikonttorinsa suojatilleen, hampurilaiselle Heinrich Franz Georg Stockmannille. Nuori yritys selvisi 1860-luvun nälän ja kuoleman vuosista tuomalla maahan metsäteollisuudelle koneita ja kemikaaleja.

Pikku puoti tavoitteli uuden maailman hehkua kuten Pariisin Bon Marché ja Galeries Lafayette, Lontoon Harrods ja Selfridges ja Berliinin Kaufhaus des Westens. Saman katon alta saisi kaiken. Euroopan yläluokka totutteli valmisvaatteisiin.

Monitoimikauppa saattoi 1880 muuttaa Senaatintorille Kiseleffin taloon ja kasvaa oikeaksi tavarataloksi. Hanke koko korttelin kattavasta tavaratalosta iti. Megalomaaninen suunnitelma vaati suurta rahoitusta.

Vuosien 1862 ja 1930 välillä Helsingin väkiluku oli viisinkertaistunut. Stockmannin veljekset haistoivat, että kaupungin keskus siirtyy lännemmäs ja ostivat Gasellin korttelin 1900-luvun alun vuosikymmeninä pala kerrallaan. 1926 valmistui nykyisen tavaratalon ensimmäinen pala, nelikerroksinen niin sanottu City-rakennus Keskuskadun ja Aleksanterinkadun kulmaan.

Liikepalatsi oli valmis 1930: vanhat kerrostalot jyrätty ja niiden kohdalla kohosi uusi tiilinen Stockmann. City-rakennustakin korotettiin kahdeksankerroksiseksi.

Jussi Rautsi kehuu Stockmannin avaraa arkkitehtuuria: joka neliön ei tarvitse tuottaa yhtiölle euroja. Hänen mukaansa liikepalatsi on Helsingin keskustan jalokivi.

1930-luvulla Stockmann myi kulutustavaraa ja toi tuotteita ulkomailta. Tavaratalo kohdisti mainontansa naisille ja erityisesti kotirouville. Kieliriitojen tuoksinassa Stockmann leimautui hienojen ihmisten, erityisesti suomenruotsalaisten ostospaikaksi – liike oli perustettu ruotsinkieliseen Helsinkiin. Stockmann pyrki kuitenkin palvelemaan kaikkia yhteiskuntaluokkia.

Sota-aikana Stockmannilla riitti tavaraa, mutta kauppa ei käynyt, sillä perheet olivat hajalla eikä koteja sisustettu. Henkilökunta neuloi sukkia rintamalle. 1944 helmikuun suurpommituksissa tavarataloon osui kaksi pommia. Valopihan lasikatto pirstoutui, ja arkisto syttyi tuleen. Uhkaava palo saatiin nopeasti sammutetuksi, mutta tavaratalo oli suljettuna viikon.

Kun Jussi Rautsi syntyi 1950, sodan pelko oli vielä vahvasti läsnä. Stockmann katsoi tulevaisuuteen ja esitteli uutta tekniikkaa. Marraskuussa 1950 tavaratalossa tehtiin Suomen ensimmäinen julkinen tv-lähetys.

Stockmann tekee pojasta kaupunkilaisen

Ainutlaatuisia elämyksiä tarjonnut Stockmann teki helsinkiläispojasta urbaanin kaupunkilaisen.

– Stokikseksi kutsuttu tavaratalo oli minulle ensimmäinen kodin ulkopuolinen paikka, mutta siitä muodostui vähitellen kotiin verrattava paikka, jossa viihdyin.

Tavaratalo oli lapselle loputon seikkailu, minimaailma pääkaupungin sisällä. Kasteen kaupunkilaiseksi Rautsi sai neljännen kerroksen kultakala-altaassa.

– 4-vuotiaana kaaduin altaaseen. Kun äiti oli nostanut minut ylös ja ravistellut kuivaksi, jatkettiin ostoksia.

Lapsia viihdyttivät myös kolmannen kerroksen parturin asiakastuolit, jotka muistuttivat hevosia ja moottoripyöriä. Leluosastolta löytyi vetovoimaista tavaraa.’

Kummalla mekolla saisi olla? Lapselle suuri tavaratalo oli ihmeiden maailma, kertoo Jussi Rautsi. Muun muassa kultakala-allas ja jouluikkuna ovat hurmanneet lapsia läpi vuosikymmenten. Rautsi muistaa myös parturintuolit, jotka saivat mielikuvituksen lentoon.

– Sähköjunissa Stockmannilla oli Märklinin edustus. Jostain syystä Sokoksen ihan hyvää Fleischmann-merkkiä pidettiin kommunistien juonena.

Rautsin perhe sai Stockmannilta verratonta palvelua.

– Sitä edusti esimerkiksi räätäli, joka teki housut suoraan päälleni, kun äiti ja isoäiti olivat ostoksilla kangasosastolla.

Ensimmäinen henkilökuntamuisto liittyy Akateemiseen kirjakauppaan.

– Kassa kysyi, olenko englantilainen poika, koska olin ostanut amerikkalaisten kirjojen osastolta Walt Disneyn The Art of Animationin. Osasin kieltä, koska olin mennyt Mäntytien English Schoolin roomalaiskatoliseen lastentarhaan jo viisivuotiaana eikä siellä saanut puhua kuin englantia.

Stockmann koulutti myyjiä omassa myyjäkoulussaan. Asiakaspalvelu on ollut yrityksen ylpeys. Kuvassa asiakkaita vuonna 1962.

Henkilökunnan asiantuntemus ja aito palveluhenkisyys tekevät yhä vaikutuksen.

– Ystävällisyys kuuluu Stockan brändiin. Hyvän päivän toivotus ei ole koskaan turhaa. Poikkeusaikana se ilahduttaa syvältä.

Liki nurkan takana tavaratalosta asunut perhe hankki Stockmannilta kaiken. Talviostokset erosivat kesähankinnoista.

– Huvilaelämä vaati tietynlaisia tarvikkeita. Koko perhe lähti yhdessä Stockalle, niin nähtiin, mitä kukin tarvitsi. Henkilökunta vei kalaverkot ja katiskat Willys-jeepin peräkärryyn Mannerheimintielle.

Ensimmäinen levybaari ja Akateemisen kattoprismat

Rautsi kuuluu niin kutsuttuun historian ensimmäiseen nuorisoon, joka löysi tukikohdan Stockmannin neljännen kerroksen kahvilasta.

– Siellä me istuimme ja tapasimme toisiamme. Kun olimme kerran paikalla liian aikaisin, kassarouva sanoi, ettei myy meille mitään, koska lintsaamme koulusta!

1960-luvulla Stockmann julkaisi oman mainossinglensä ja järjesti yleisökilpailuja. Nuorisomusiikki tuli pääkaupunkiin Stockmannin levyosaston kautta.

– Sisareni kuunteli ensimmäisten joukossa levyjä maan ensimmäisessä levybaarissa. Siellä tapasin myös ensimmäistä ihastustani Raili Kannelta. Hänen kanssaan tapaamme yhä Stockmannin 8. kerroksen Fazerilla.

Stockmannin hissitytöt tiedettiin kautta Suomenmaan. Tämä kuva komeasta rivistöstä on vuodelta 1930.

Opiskelijoilla ei ollut rahaa, joten monella oli tili Stockmannilla.

– Meillä oli ainainen rahapula, jota mentiin selvittämään 8. kerroksen pääkasöörille. Joku keksi, että hän muistutti ulkonäöltä kirjailija Tuomas Anhavaa. ”Anhavalta” sai sitten lykkäystä maksuihin.

1960- ja 1970-luvuilla Stockmannin linja muuttui siten, että tuotevalikoimaa alettiin kohdentaa kaikelle kansalle.

Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa vuonna 1968 aloittanut Rautsi muistelee Valter Jungin piirtämän Kinopalatsin tilalle valmistuneen, Aallon suunnitteleman Akateemisen kirjakaupan alkuvaiheita.

– Kun menin ensimmäisenä varsinaisena työpäivänä Aallolle töihin nelosen ratikalla, ihmettelin vieressä kulkevan rekan outoa häkkyrälastia. Aallolla sain tietää, että siinä tuotiin Aallon Akateemisen kattoprismoja.

Bonnierin nykyään omistama Akateeminen on Rautsin mielestä yhä maailman hienoin kirjakauppa.

– Yhtä tasokkaita interiöörejä ei enää tulla koskaan rakentamaan.

Naisia Stockmannilla kauneudenhoitokurssilla maaliskuussa 1960. Naiset ovat olleet merkittävää kohderyhmää tavaratalolle läpi viime vuosisadan.

Cafe Aaltoa pidetään yhtenä tyylikkäimmistä helsinkiläiskahviloista. Myös 1930 avautunutta ravintola Vinttiä arvostettiin kohtaamispaikkana. Asiakkaisiin kuului julkkiksia: Urho Kekkonen, Tuomas Anhava ja Kustaa Vilkuna. Vintillä viihtyivät kirjailijat ja taiteilijat, mutta Pentti Saarikoski istui muiden ”renttujen” kanssa Hansassa.

Mika Waltari on kuvannut Stockmannin ylimmän kerroksen tunnelmia helsinkiläisromaanissaan Appelsiininsiemen:

”Nuo monet nopeat hissit, niiden uniformupukuiset kuljettajatytöt, liikkuvat portaat, jotka kuljettivat ihmisiä, hiljainen kiihkeä surina, joka toisinaan täytti kahvilasalin, tunki esiin lattiasta, seinistä, katosta, hänen koskaan voimatta arvata, mitä se oli, kaikki tuo teki sellaisen vaikutuksen kuin hän täällä istuessaan olisi ollut suuremmassa maailmassa, keskellä liikettä, toimintaa ja tapauksia.”

Herkku – Helsingin halvin ruokapaikka

Aaltolaiset kokoontuivat Eliteen, joten Rautsilla ei ole muistoja Vintti-ravintolasta.

– Sen verran on kuitenkin jäänyt mieleen, että Ehrnroothin suvun Muppe Ehrnrooth piti siellä hoviaan. Argoksen puolelle muuttaneen Vintin yläbaaria minulla on joskus ikävä. Eri ministeriöillä oli siellä omat pöytänsä.

Argoksen talon uudistus pantiin toimeen, kun tavarataloa laajennettiin 1980-luvulla Kristian Gullichsenin, Erkki Kairamon ja Timo Vormalan suunnitelman mukaan. Wulffin kulmana tunnetun jugendrakennuksen julkisivut jätettiin pystyyn ja sisätilat purettiin. Avajaisiin osallistui presidentti Mauno Koivisto Tellervo-vaimonsa kanssa.

Joulun henkeä vuonna 1958. Televisiot olivat yhä harvinaisia, mutta alkoivat löytää tiensä vauraiden olohuoneisiin. Alun perin Suomen ensimmäinen tv-lähetys tehtiin Stockalta.

– Kolme avotilaa tekevät tavaratalosta selkeän. Se on hienoa, sillä yleensä jokainen neliömetri pyhitetään myymiseen. Tuttavan nelivuotias lapsenlapsi osasi heti suunnistaa Frosteruksen talossa.

Entiselle kaupunkitutkijalle Sigurd Frosteruksen Stockmann on Suomen arkkitehtuurin ykkönen.

– Tämä on upea konstruktio, jossa betoni kohtaa tiilen. On kummallista, että tsaarin aikana osattiin tehdä kaupunkia, mutta nyt ei. Stockmannin tavaratalon alkuperäinen idea on muuten Venäjän vallan ajalta. Helsinki oli tsaarille kuin koristeellinen lintu, jota ruokittiin, koska se oli imperiumin näyteikkuna länteen. Pietariin valmistunut Gostinyi Dvor oli yksi esimerkki tavaratalosta, joka vuokraa nykyisten tavaratalojen tavoin tiloja ulos. Stockmann oli sen sijaan perheyritys, joka tunsi yhteiskuntavastuunsa. Sillä oli sisäänostajat, henkilöstö ja jopa lastenhoito.

80-luku toi Stockalle Hullut päivät, ja kun matkailu saavutti massat, alettiin viettää teemaviikkoja: osastot täyttyivät vaikkapa ranskalaisista tuotteista. Kanta-asiakaskorttijärjestelmä otettiin käyttöön.

Stockmannin henkeen kuuluva rentous miellyttää Rautsia.

Hullut päivät alkoivat Stockalla 1980-luvulla. Kuvassa tungosta vuonna 1988.

– Esimerkiksi Argos-halli pyhitettiin 90-luvulla kirkoksi kahden parin vihkimistä varten.

Rautsi puhuu lämmöllä myös 1949 perustetusta elintarvikeosastosta, S-ryhmälle pari vuotta sitten siirtyneestä Stockmann Herkusta.

– Herkku oli pitkään Helsingin halvin ruokapaikka, jossa tiskiltä ostetun ruuan sai syödä viereisillä pöydillä. Toisiinsa Herkun pöydän ääressä tutustuneet kokoontuvat 8. kerroksen Fazerilla edelleen.

Yhteiskuntavastuun tavaratalo – kerjäläisellä voi olla Stockalla tallelokero

Jäätyään seitsemän vuotta sitten eläkkeelle ympäristöministeriön ylitarkastaja Rautsi on jatkanut töitä Alvar Aalto -säätiön stipenditutkijana. Hän tutkii Aallon suhdetta eri maiden sanomalehtiin.

– Tein läppäritöitä Stockmannilla jo 1980-luvulla. Esittäydyin ja kysyin, missä ovat töpselit. Nykyään Fazer on eläkepäivieni ylätoimisto, jossa hoidan kaikki tapaamiset. Ostan aina syömistä kahvilasta, enkä vie paikkoja ruuhka-aikoina.

Rautsi harrastaa tavarataloja keskustan rakennetun ympäristön tyyppinä.

– Stockmann on sisäkaupunki kantakaupungin katuverkossa. Kaikki tiet vievät Stockmannille. Se on mikromaailma, jossa näkyvät samaan aikaan urheilukisat ja romanikerjäläinen, jolla voi olla tavaratalossa oma tavaralokero.

Uudistuneen tavaratalon avajaiset 1989. Mauno ja Tellervo Koivisto osallistuivat juhliin. Alun perin 20-luvulla rahat eivät riittäneet Argoksen talon remonttiin, joten päätettiin odottaa.

Rautsi muistelee arkkitehtuuripuristien nyrpistelleen nokkaansa, kun amerikkalainen kahvilaketju Starbucks avasi kahvilan Akateemisen kulmaan.

– Nämä niuhottajat ilmoittavat isoon ääneen boikotoivansa milloin mitäkin, jos johonkin heidän mielestään pyhään kosketaan. Minä en, sillä talon pitää kannattaa.

Verkkokaupan kasvu on ajanut Stockmannin 2000-luvulla pahoihin ongelmiin ja uusiin ratkaisuihin. Viime vuonna strategia pantiin uusiksi, ja konsernin liikevoitto parani viimeisen vuosineljänneksen aikana, kunnes koronavirus pakotti käynnistämään yt-neuvottelut ja hakemaan tuomioistuimelta velkojen uudelleenjärjestelyä.

Rautsi odottaa pääsevänsä jälleen työskentelemään Stockmannin kahdeksannen kerroksen Fazerille.

– Kanta-asiakkaille on tärkeää, että Stockmann on auki myös kriisin aikana. Auki pitäminen on myös symbolista. Kyllä Stockmann tästä viruksesta selviää. Sen jälkeen voisi kehitellä jotain uutta vaateräkkien tilalle. Voisiko täällä olla kevytasuntoja, jotka olisi tarvittaessa helppo muuttaa takaisin myymälätilaksi?

80-luku oli Stockmannille ilon aikaa. Hullut päivät ja kanta-asiakasjärjestelmä perustettiin. Vuosikymmenen kulutushysteria satoi yhtiön kassaan.