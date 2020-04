Suklaata postiluukusta, ylellisiä pääsiäisaterioita kotiovelle – yhä useampi yritys tarjoaa nyt kotiinkuljetusta

Kun asiakkaat eivät pääse ravintoloihin tai kauppoihin, yhä useampi yrittäjä tarjoaa tuotteitaan kotiin kuljetettuna.

Koteihin eristäytymisellä on ainakin yksi kuluttajalle miellyttävä sivuvaikutus: tuotteita ja palveluita voi nykyään tilata kotiinsa monesta sellaisestakin yrityksestä, joiden ei aiemmin olisi kuvitellut kotiinkuljetuksiin ryhtyvän.

Esimerkiksi perinteikkäästä Savoy-ravintolasta voi tilata kahdelle aikuiselle mitoitetun menun pääsiäiseksi kotiin kuljetettuna. Ravintolan johtajan Helena Puolakan mukaan idea syntyi pari viikkoa sitten.

– Mehän olemme vuosikausia järjestäneet joulumyyjäisiä, joissa on myyty herkkukasseja koko joulukuun ajan, ja siitä se ajatus sitten lähti. Varmaan ihmisten on kiva saada jotain vaihtelua, kun ovat aika pitkään olleet kotona.

Savoyn johtajan Helena Puolakan mukaan ateriakassit voivat jäädä ravintolan pysyviin tuotteisiin ainakin juhla-aikoina.

Pääsiäismenusta löytyy muun muassa karitsan paahtopaistia ja pariisinperunoita. Mistään take away -aterioista ei Puolakan mukaan kuitenkaan ole kyse.

– Se, että tekisimme normaaleja ruokiamme take away -annoksina ei meille oikein toimi. Osaa tuotteista on sellaisia, joita paistetaan ja loppuvalmistellaan kotona, ja osa on valmista syötäväksi sellaisenaan, Puolakka selittää.

Savoy markkinoi pääsiäismenua asiakkailleen kuukausittaisella sähköpostikirjeellä, ja tilauksia on lyhyestä ajasta huolimatta tullut Puolakan mukaan hyvin.

– Uskoisin, että vappumenusta tulee vielä suositumpi, koska siihen on vähän enemmän aikaa, hän arvioi.

Puolakka on tehnyt annoksia itse Savoyn keittiöpäällikön Henrik Kovasen kanssa. Ruokakassit on voinut käydä hakemassa Savoysta tai ne toimitetaan tilaajille pääkaupunkiseudulla torstaina.

Puolakka arvelee, että Savoyn kotiin kuljetettavat ateriakassit eivät jää tämän kevään erikoisuudeksi.

– Minun mielestäni tässä on selkeästi ideaa, ja pohdimme, että teemmekö jotain samanlaista äitienpäiväksi, ja lisäksi ylioppilasjuhlatkin ovat edessä, hän sanoo

– Kyllä tämä tulee olemaan meillä tulevaisuudessakin erilaisiin erikoistapahtumiin liittyvänä palveluna.

Savoyn puolivalmisteltu ateriakassi ei ole aivan ensimmäinen laatuaan, sillä esimerkiksi ruokakauppaketju Anton&Anton myy vastaavia ruokakasseja, joissa on mukana raaka-aineita, resepti sekä osittain valmiita aineksia hieman juhlavampaankin ateriaan.

Kämpin huonepalveluita kotiin

Hotelli Kämp taas on laajentanut huonepalveluaan koko pääkaupunkiseudulle. Kenkien kiillotusta ei ole listalla, mutta hotellin keittiöstä voi tilata ruokaa kellon ympäri. Palvelulla on toki hintansa, joka nousee etäisyyden mukaan. Eteläisessä Helsingissä kuljetuksesta saa maksaa 10 euroa, kun taas kehäteiden välisellä vyöhykkeellä toimituslisää on jo 40 euroa ja Kehä kolmen ulkopuolella 50 euroa.

Fine dining -ravintoloista Muru taas on alkanut koronan aikaan myydä valmiita lounaita kotiin kuljetettuna.

Myös aterioita kotiin toimittaviin Wolt- ja Foodora-palveluihin on liittynyt joukoittain uusia ravintoloita ja kahviloita.

Suklaata postiluukusta

Helsingin Vanhan kauppahallin kaupat Annan Villiliha, Andströmin kala, Juustoansa ja Kultasuklaa ovat yhdistäneet voimansa ja aloittaneet yhteistyössä kotiinkuljetukset pääasiassa Helsingin ja Espoon alueella. Myymälöiden aukioloaikoina tuotteita voi noutaa myös Drive-In-tyyliin kauppahallin parkkipaikalta.

Fazerin verkkokaupasta taas voi tilata makeisia suoraan kotiin. Suklaalevyt pudotetaan sisään postiluukusta, kun taas kookkaammat pakkaukset lähetti jättää oven taakse ja soittaa ovikelloa.

Vastuumyyjä Nona Törmänen Eastonin Musti ja Mirri -liikkeessä pakkaa eläinten ruokaa noutopalveluun.

Kissanhiekat ja -muonat ovelle

Wolt-palvelusta voi tilata ruokaa kotiin paitsi ihmisille niin myös eläimille. Musti ja Mirri -kauppaketju liittyi Woltiin vuoden 2018 lopulla. Ketju toimittaa tilauksia myös Postin ja Matkahuollon kautta. Ketjun verkkomyynti kasvoi selvästi koronakriisin alkaessa.

– Alussa oli meilläkin hamstrausta, mutta nyt se on tasaantunut. Ihmiset ovat huomanneet, ettei tavara lopu kesken, kertoo maajohtaja Juhana Lamberg.

Verkkokaupan osuus on kasvanut, ja myymälöissä käydään harvemmin, mutta kertaostosten koot ovat sekä verkossa että myymälöissä tavanomaista suurempia. Suosikkituotteita ovat kissojen ja koirien ruoat sekä kissanhiekka.

– Nyt tässä ajan myötä myös huomaa, että lemmikkien lelujen myynti on myös kasvanut, Lamberg toteaa.

Verkkokaupan kasvun takia myös asiakaspalveluun on tullut entistä enemmän yhteydenottoja, sillä asiakkaat haluavat myös verkossa henkilökohtaista palvelua.

– Kaikkiaan toiminta on hyvin lähellä normaalia, paitsi kaupoissa hygieniapuoli, pintojen ja käsien puhdistus on tuonut oman lisänsä, sanoo Lamberg.

Kodintarvikekauppa Clas Ohlson ja Wolt aloittivat maaliskuun alkupuolella kolmen kuukauden mittaisen pilotin, jonka aikana Woltin kautta voi tilata esimerkiksi ilmapatjoja, sulakkeita ja led-lamppuja.

Toimitusalue vain on pieni, sillä se kattaa vain osia pääkaupunkiseudusta.

Millaisia kokemuksia sinulla on kotiinkuljetuksista? Onko sinun alueellasi uusia kiinnostavia ja hyödyllisiä kotiinkuljetuspalveluja? Kerro kokemuksistasi jutun kommenteissa.