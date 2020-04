Koronaeristys nosti 1990-luvun suosikin uuteen suosioon – kuuntele tästä legendaarisen jäätelöauton tunnusmusiikit

Suomen Jätskiauto perustettiin Kotijäätelön lopetettua toimintansa vuonna 2013.

On jäätelö hyvää, kun yksin syö, The Boys -yhtyeen keulakuva Jussi Raittinen lauleskeli suomennettua versiota Little Richardin Tutti Frutti -kappaleesta.

Koteihinsa koronaviruksen vuoksi eristäytyneiden suomalaisten kohdalla kappaleen sanoitus näyttää pitävän paikkansa erityisen hyvin, sillä epidemia on tuonut mukanaan herkullisen lieveilmiön. Jäätelöautot elävät nyt uutta kultakautta.

Kotijäätelön ikoniset siniset autot ja tarttuva tunnussävelmä olivat kiinteä osa 1990- ja 2000-lukujen kuvastoa. Kuvassa Eeva-Liisa Soikio, lapset Lauri Vilen ja Elina Vilen ja naapurintyttö Heta Verkkopuro jäätelöostoksilla Lahdessa vuonna 2004.

Suomen Jätskiauto jatkaa vuonna Suomessa toimintansa 2013 lopettaneen, 1990- ja 2000-luvuilla lähes legendaariseen maineeseen nousseen Kotijäätelön jalanjäljissä.

Kotijäätelön siniset autot ja tarttuva tunnusmelodia syöpyivät pysyvästi aikakauden lapsien ja vanhempien muistiin. Autot kurvasivat kymmeniin tuhansiin pysähdyspaikkoihin pääasiassa kahden viikon välein.

Muistatko jäätelöauton tunnusmelodian? Kuuntele tästä Youtube-upotuksesta millainen vanha melodia olikaan:

Nykyään melodia on hieman erilainen. Tältä se kuulostaa nyt!

Jätskiauton toimitusjohtaja Veijo Laitinen on Kotijäätelön entinen myyntipäällikkö. Hän kertoo, että jäätelön myynti on noussut koronaeristyksen aikana uusiin ennätyslukemiin. Jäätelöveneet, sandwichit ja mehujäät käyvät kaupaksi kuin parhaimpina vuosina.

– Viime viikkoina on nähty merkittävä lisäys asiakasmäärissä, kun verrataan vuoden tai kahden takaiseen tilanteeseen. Turvallinen ostotapahtuma on varmasti yksi syy, Laitinen kertoo.

Jätskiauto ei nimestään huolimatta myy ainoastaan jäätelöä, vaan niiden valikoimista löytyy myös paistovalmiita leivonnaisia, piirakoita ja pizzoja. Laitisen mukaan niiden kauppa on jopa tuplaantunut.

– Moni jäätelötuotekin myy tuplamääriä ja moni uutuus on lähtenyt lentoon. Kun ihmiset ja lapsiperheet ovat kotona, eivätkä esimerkiksi matkalla harrastuksiin, niin tavoitettavuus on meidän näkökulmastamme ollut huomattavasti suurempaa, Laitinen sanoo.

4-vuotias Väinö oli kovasti innoissaan kun Saara-Lotta Mäkisen ajama jäätelöauto saapui viimein.

Vaikka Jätskiauto toimii monella tapaa samoin kuin sen edeltäjä Kotijäätelö, myös merkittäviä eroja löytyy. Autot eivät esimerkiksi liiku ollenkaan talvisin, mutta reittejä ja ajovuoroja lisätään rivakasti kevään edetessä kohti kesää. Silloin liikkeellä on yli 50 autoa.

– Vuodessa ajetaan noin 7000 reittiä, Laitinen sanoo.

Alkuperäinen Kotijäätelö lopetti toimintansa, sillä se ei ollut enää pitkään aikaan kannattavaa.

– Kesämyynti riippuu siitä, paistaako aurinko vai ei. Liiketoiminta varmasti olisi kannattavaa, jos vuoden pituus olisi neljä kuukautta ja se olisi kesäaikaa, Kotijäätelön omistavan Néstlen toimitusjohtaja Sakari Kotka sanoi Taloussanomille vuonna 2013.

Laitinen sen sijaan kertoo, että emoyhtiö Jätskiauto ja sen franschising-yrittäjät ovat pärjäilleet hyvin. Koko ketjun liikevaihto oli viime vuonna noin 10,7 miljoonaa euroa, josta emoyhtiön osuus oli noin 3,3 miljoonaa. Tästä liikevaihdosta emoyhtiölle kertyi hieman alle sadan tuhannen euron voitto.

Millaisia muistoja sinulla on jäätelöautosta? Kerro kommenttikenttään!