Hengityssuojaintehdas tulee Suomeen, vaikka korona katoaisi – tuotanto alkaa toukokuussa

Lifa Air kertoo hengityssuojaintehtaan perustamisen olevan pitkäaikainen investointi.

Suomalainen hengitysmaskeja valmistava Lifa Air on sopinut Huoltovarmuuskeskuksen kanssa maskien valmistuksen käynnistämisestä Suomessa.

Lifa Air perustaa Suomeen tehtaan, joka ryhtyy valmistamaan hengityssuojaimia ja kirurgisia kasvosuojia. Tehdas käynnistää toimintansa vielä tämän kevään aikana, tarkemmin sanottuna toukokuussa, toimitusjohtaja Johan Brandt kertoo.

– Hyvin tiukalla aikataululla tässä vedetään. Toki valmisteluja on tehty jo pitkään, hän sanoo.

Brandtin mukaan yhtiö sai ajatuksen hengityssuojainten ja kasvosuojien valmistamisesta Suomessa jo hyvin varhaisessa vaiheessa koronapandemiaa. Tehdas käynnistetään kuitenkin joka tapauksessa, eikä epidemian kehittyminen vaikuta siihen.

– Ei se vaikuta investointisuunnitelmaan, sillä se on tehty pitkälle aikavälille. Ei tehdasta kannata pistää pystyyn sillä perusteella, että muutaman kuukauden ajan menee hyvin. Aika monta exceliä on pyöritetty, ja tähän lopputulemaan tultiin.

Brandtin mukaan tehdasinvestointi on kooltaan noin viisi miljoonaa euroa. Täydellä teholla pyöriessään tehdas työllistää noin 30 henkilöä.

Lifa Air on toiminut vuodesta 1988. Se aloitti asbestipurulla ja kehitti sivussa ilmanpuhdistuslaitteita. Asbestipurun liiketoiminnot se myi vuonna 2011 ja perusti vuonna 2015 se perusti yhteisyrityksen hengityssuojia ja ilmanpuhdistimia valmistavan kiinalaisyrityksen kanssa. Kiinassa yhtiö on valmistanut jo satoja miljoonia hengityssuojaimia, Brandt sanoo.

Suomessa Lifa Airin tavoitteena on valmistaa sata miljoonaa hengityssuojainta vuodessa.

– Luku on iso, mutta iso on kulutuskin. Isossa osassa tässä on se, että olemme tehneet sopimuksen Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.