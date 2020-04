Nordean työntekijä tunnusti kavaltaneensa pankin varoja yli miljoona euroa – näin hän käytti rahoja

Syyttäjä pitää rikosta törkeänä.

Syyttäjän mukaan Nordea-pankin ja sen edeltäjäpankkien palveluksessa Tampereella ollut nainen on kavaltanut pankin varoja yli miljoona euroa. Nainen on tunnustanut syyllistyneensä törkeään kavallukseen.

Syyttäjän mukaan Nordea Bank Oyj:n pankkitoimihenkilönä, kassanhoitajana ja rahahuollon yhteyshenkilönä työskennellyt nainen kavalsi Nordea-pankin ja sen edeltäjäpankkien varoja 805 251 euroa.

Nainen otti rahoja pankin kassalippaasta ja pyysi muita pankin toimihenkilöitä tekemään varoilla talletuksia läheistensä pankkitileille. Hän teki myös itse talletuksia omille ja läheistensä tileille.

Lisäksi nainen maksoi pankin varoilla omia ja läheistensä laskuja, veroja, asumiskuluja, ulosottomaksuja sekä lainojen lyhennyksiä 222 144 eurolla.

Esimerkiksi omia ja läheistensä pikalainoja nainen maksoi pankista kavaltamillaan varoilla 45 727 eurolla.

Kaiken kaikkiaan naisen tekemät kavallukset olivat yli miljoona euroa. Rikokset tapahtuivat vuosina 2008–2018.

Syyttäjän mukaan nainen käytti rikosta tehdessään hyväkseen saavuttamaansa luottamusta ja arvostusta yhtiön pitkäaikaisena työntekijänä.

– Rikosta on kokonaisuutenakin arvostellen pidettävä törkeänä, totesi erikoissyyttäjä Lassi Saarenmaa.

Päätekijän ohella syytteessä on neljä muuta henkilöä. He kuuluivat päätekijän lähipiiriin, ja heitä syytettiin törkeästä rahanpesusta. He olivat ottaneet rahoja vastaan vaikka tiesivät, että ne olivat rikoksella hankittuja.

Kaikki syytetyt ovat tunnustaneet teot. He suostuivat asian käsittelyyn tunnustamisoikeudenkäynnissä. Syyttäjä puolestaan sitoutui vaatimaan rangaistusta lievennetyn rangaistusasteikon mukaisesti.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle Uutiset verkkosivuillaan.