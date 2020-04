Main ContentPlaceholder

Kommentti: Koronakriisi voitetaan tai hävitään kahdella rintamalla – edessä on vain viheliäisiä valintoja

Koronaepidemia vaarantaa sekä terveyden että talouden.

Koronakriisi on kahden rintaman sotaa, jossa vaarassa ovat terveys ja talous. Kumpikin on pelastettava, jos sota on tarkoitus voittaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.