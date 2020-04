Ministeri Tuppurainen: Valtioyhtiöiden palkitseminen aisoihin – ”Valtio ei ole, eikä sen pidä olla palkkajohtaja”

Hallitus on antanut uuden valtionyhtiöitä koskevan omistajapoliittisen periaatepäätöksen, joka on voimassa koko hallituskauden.

Periaatepäätös on merkittävä linjanveto. Edellisen hallituksen julkistamaan periaatepäätökseen sisältyi kehitysyhtiö Vaken perustaminen.

Tällä kertaa korostuvat ympäristö- ja vastuullisuusasiat. Valtionyhtiöitä kehotetaan myös malttiin mahdollisissa irtisanomisissa.

– Vastuulliseen omistajuuteen kuuluu se, että teemme sellaisen periaatepäätöksen, joka kantaa myös nykyisenlaisessa kriisitilanteessa, sanoo omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) tiedotteessa.

Periaatepäätös painottaa ilmastonmuutoksen torjuntaa, digitalisaatiota sekä yritysvastuuasioita. Jatkossa valtio-omistaja edellyttää, että yhtiöt selvittävät ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaansa ja huomioivat nämä strategiassaan.

Valtionyhtiöiden edellytetään ottavan huomioon hallituksen tavoitteen hiilineutraalista Suomesta 2035 sekä Pariisin ilmastosopimuksen.

Yhtiöiden on selvitettävä liiketoimintansa vastuullisuusriskit. Valtio-omistaja edellyttää myös, että yhtiöt raportoivat verojalanjäljestään maakohtaisesti siten, että toiminnan verovastuullisuutta voidaan arvioida.

Palkitseminen aisoihin

Periaatepäätös sisältää kannanoton, jossa linjataan valtio-omisteisten yhtiöiden hallitusten, toimitusjohtajien ja johtoryhmien sekä osin myös henkilöstön palkitsemisesta.

– Yhtiöiden johdon palkitsemisen tason on oltava suhteessa yhtiön kokoon, sen tehtäviin, asemaan markkinoilla sekä yleiseen johdon palkkatasoon. Valtio ei kuitenkaan ole, eikä sen pidä olla palkkajohtaja. Selvää on, että myös valtio-omisteisten yhtiöiden on kyettävä palkkaamaan johtoa ja henkilöstöä kilpailukykyisin ehdoin.

Virusepidemia vaikuttaa yhtiöiden tuloskuntoon ja kykyyn maksaa osinkoja. Valtio-omistaja on Tuppuraisen mukaan valmis mukauttamaan osinko-odotuksiaan.

Omistajaohjausministeri on lähettänyt valtio-omisteisiin yhtiöihin viestin epidemian aikaisista linjauksista.

– Tämän hetkisessä poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa yhtiöt joutuvat kriisistä johtuen turvautumaan odottamattomiin tehostamistoimiin, on syytä suosia ensisijaisesti lomautuksia. Irtisanomisten tulee olla se vihoviimeinen keino ja niitä tulisi pyrkiä välttämään niin pitkään kuin se vain on mahdollista ja järkevää, Tuppurainen sanoo.

– Toisena asiana on johdon osallistuminen taakan jakoon, kun yhtiöissä tehdään sopeutustoimia. Kehotan painottamaan palkitsemisessa nyt pidättyvyyttä ja kriisitietoisuutta.

Uusi periaatepäätös käydään läpi valtionyhtiöiden kanssa.

– Aion asettaa eduskuntaryhmien edustajista muodostuvan omistajaohjauksen parlamentaarisen neuvottelukunnan, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Toimin sen puheenjohtajana. Tavoitteena on vahvistaa keskusteluyhteyttä yli hallitus- ja oppositiorajojen, ja luoda pitkäjänteisesti yhteistä tilannekuvaa omistaja-asioissa, Tuppurainen sanoo.