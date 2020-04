Paketteja kuljetetaan nyt kuin jouluna – Posti rakentaa kiireellä lisää noutopisteitä

Verkkokauppojen suosion kasvu on nostanut pakettien määrän jouluisiin lukuihin.

Koronan aiheuttama verkkokaupan kasvu on yllättänyt Postin, ja pakettien noutopisteet ovat paikoin ruuhkautuneet niin, ettei esimerkiksi Postin pakettiautomaateissa ole ollut aina tarpeeksi tilaa uusille lähetyksille.

– Tämä on kyllä pääsiäisen aikaan täysin poikkeuksellinen tilanne, kertoo Arttu Hollmérus, Postin paketti- ja verkkokauppatoimintojen liiketoimintajohtaja.

– Viime viikolla toimitettiin yli miljoona pakettia. Käytännössä ihmiset ostavat nyt joulun tasolla verkosta. Jouluun me kuitenkin varaudumme useita kuukausia etukäteen. Nyt varoitusaikaa oli pari viikkoa. Olosuhteisiin nähden paketteja on saatu hyvin perille.

Tilanteen takia Postin lajittelukeskuksissa tehdään töitä myös koko pääsiäisen ajan, ja myös kuljetusten määrää on lisätty.

Ruuhkia on erityisesti maanantaisin, ja niiden ratkomiseenkin Posti ottaa mallia joulunajasta.

– Joillakin alueilla yksittäisiin noutopisteisiin saattaa tulla niin paljon lähetyksiä, ettei ne yksinkertaisesti mahdu sinne, kun muiden asiakkaiden lähetykset ovat siellä vielä noutamatta, Hollmérus kertoo.

– Nyt me lisäämme väliaikaisia noutopisteitä, mitä me normaalisti perustamme vain jouluisin. Ne ovat siis ihmisten ylläpitämiä palvelupisteitä paikkoihin, missä on tilaa ja missä ihmiset muutenkin asioivat. Ajamme sen palvelupisteen sitten alas, kun kysyntää ei enää ole.

Myös pakettiautomaatteja pystytetään viikoittain lisää, eikä korona ole tahtiin juuri vaikuttanut. Postin tavoitteena on perustaa 4000 pakettiautomaattia, kun niitä nykyisin on noin 2000.

Erityisesti kotiinkuljetuksien määrä on moninkertaistunut. Yhtiö on lisännyt alihankkijoiden käyttöä erityisesti kotikuljetuksien hoitamiseen.

– Kun aikaisemmin päivittäisten toimitusten määrä oli laskettu tuhansissa, niin nyt puhutaan kymmenistä tuhansista. Se on aiheuttanut omat haasteensa, mutta hyvin se on kokonaisuutena onnistunut, Hollmérus arvioi.

Posti ei kuitenkaan enää toimita kotiin paketteja, joissa luovutustilanteessa tarvitaan maksupäätteen käyttöä. Nämäkin lähetykset on nyt haettava itse postista.

– Halutaan varmistaa, etteivät kuljettajat joudu menemään liian lähelle asiakasta, Hollmerus sanoo.

– Työntekijöiden turvallisuus on meille tärkeää. Meillä on nytkin yli 20 000 kohtaamista päivässä, joten varmasti meidän omilla rajoitustoimilla on valtakunnallisestikin vaikutusta tartuntariskin pienentymiseen.

Hollmérus myöntää, että lajitteluvirheitäkin on sattunut, ja paketteja on toimitettu vääriinkin noutopisteisiin.

– Kun määrät ovat niin suuria, niin tosi pienikin laatuvirhe tarkoittaa tuhansia lähetyksiä.

Hän neuvoo ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun, jos paketti on joutunut erityisen hankalaan paikkaan.