Näin paljon maatilan töissä tienataan Suomessa

Kun koronaepidemia on vaikeuttanut työvoiman saamista maatiloille, suomalaisissa on syttynyt kiinnostusta maatilan töihin. Tällaisia palkkoja siellä maksetaan.

Viime päivinä henkilöstöpalveluyrityksiin, jotka välittävät ahdingossa oleville maatiloille työvoimaa, on tullut runsaasti työhakemuksia. IS kertoikin, että tänä kesänä maaseudulla saatetaan nähdä poikkeuksellinen ilmiö, kun kaupunkilaisia muuttaa maatiloille kausitöihin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) näytti keskiviikkona kehysriiheen saapuessaan peukkua kausitöihin hakeville suomalaisille.

– Nyt tarjoutuu työmahdollisuuksia lomautetuille, on hienoa, että suomalaiset ovat lähteneet, Leppä hehkutti.

Kallelan tilalla Varsinais-Suomessa on työskennellyt jo 11 vuotta tuttu ”kantajengi” ukrainalaisia. Elokuussa heitä piti olla parikymmentä henkeä. Pääsy Suomeen on yhä epäselvää.

– Periaatteessa voisin yhä olla kylvämättä enää enempää kaaleja ja ajaa pellot vaan läpi ohrakylvökoneella. Haluan kuitenkin olla bisneksessä, enkä voi ajatella tässä vaiheessa, että hannaan. Jostain niitä ihmisiä täytyy tulla, tilaa pyörittävä Lauri Niittynen sanoo Taloussanomille.

– Kun muualta vapautuu käsiä ja täällä on palkallista työtä, niin konstit täytyy keksiä. Ihmiset tarvitsevat ruokaa koronankin aikana, ja me osaamme sitä tehdä.

Niittysen mukaan työ on ulkotyötä, joka vaatii fyysistä kuntoa. Lisäksi on vähän kevyempää teollista vaihetyötä. Tärkeää on huolellisuus ja vastuullisuus.

Niittynen maksaa työntekijöille työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Maataloustyöntekijän taulukkopalkka on on 8,71–11,04 euroa tunnissa. Joitain lisiä tulee päälle. Säännöllinen työaika voi vaihdella 4–10 tunnin välillä viikoittaisen työajan ollessa enintään 50 tuntia ja pitkien työvuorojen jälkeen on tiettyjä tasaussääntöjä lepopäivistä.

– Töitä pitää tehdä paljon silloin, kun niitä on, ja sadepäivinä ja hiljaisina aikoina huilitaan enemmän.

Tilastokeskuksen palkkatilastoista ilmenee, että alin kymmenesosa, johon kausityöläisetkin tyypillisesti osuvat, tienasi 1 400–1 900 euroa säännöllisen työajan ansioina vuonna 2018. (Katso taulukko alla.)

