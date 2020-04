Kymmenet kotimaiset valmistajat halukkaita tuottamaan suojavarusteita – vain harvan alan yritykset voivat niitä silti valmistaa

Suojavarusteiden valmistusta säädellään tarkasti. Koronan takia osaa vaatimuksista on kuitenkin höllennetty.

Koronavirus on aiheuttanut Suomessa kasvavan tarpeen erilaisista suojavarusteista. Erityisesti hengityssuojainten tarpeesta on keskusteltu viime päivien aikana runsaasti julkisuudessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ilmoitti tiistaiaamuna, että Suomessa aletaan valmistaa hengityskoneita ja suojavarusteita toukokuussa. Tavoitteena on valmistaa noin 200 000 hengityssuojainta vuorokaudessa. Tiedossa on 2–3 yritystä, jotka aloittavat kotimaisen valmistuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriön, suomalaisen elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja muiden viranomaisten selvityksessä on lisäksi löydetty kymmeniä kotimaisia valmistajia, joilla on kiinnostusta ja edellytyksiä valmistaa joko hengityssuojaimia tai suojavaatteita.

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen on ollut mukana yhteisselvityksessä elinkeinoelämän edustajana. Hän kertoo Taloussanomille, että jotkin elektroniikan tai hienomekaniikan alan yritykset voisivat periaatteessa aloittaa suojavarusteiden tuottamisen, kunhan valmistamiselle asetetuista vaatimuksista pidetään kiinni.

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen on ollut mukana tekemässä yhteisselvitystä suojavarusteista.

Vaatimuksia säädellään EU-tasolla. Suomessa vaaditun CE-merkin vaatimusten täyttämisestä vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Perussääntönä voidaan pitää sitä, että lääkinnällisiä laitteita voidaan valmistaa vain sellaisissa paikoissa, joissa on valmiudet ja oikeudet valmistaa niitä.

– Kriteerinä on useimmiten käyttötarkoituksen mukainen puhtaus, joka voi joissain tapauksissa tarkoittaa sitä, että tuotannossa ei voi altistua pölylle, ja toisissa vaikkapa täyttä vierasaineettomuutta, eli bakteereja tai viruksia ei saa esiintyä tuotannossa, Hassinen kertoo.

Koronaviruksen takia Euroopan komissio on laskenut tiettyjen varusteiden vaatimustasoa potilasturvallisuudesta kuitenkaan tinkimättä. Hassisen mukaan tämä on tarkoittanut lähinnä prosessien nopeuttamista ja byrokratian helpottamista. On pyritty helpottamaan esimerkiksi sitä, että aikaisemmin sopimusvalmistajina toisille yrityksille tuotteita valmistaneet yritykset voisivat valmistaa tuotteita suoramyyntiin itse.

Hassinen kertoo, että kotimaisen tuotannon käynnistäminen on hyvin tärkeää huoltovarmuuden varmistamisen kannalta. Nyt, kun kriisi on akuutti, Suomi joutuu turvautumaan ulkomaisten toimijoiden apuun, mutta jatkossa olisi kestävämpää, jos myös omalla tuotannolla pystyttäisiin kattamaan tarvetta.

Tiistaina Helsinki-Vantaalle saapui Kiinasta kone, joka kuljetti Suomeen lisää suojavarusteita koronavirusta vastaan.

– Jos globaali kriisi iskee päälle, Suomi jää helposti syrjään. Siksi ulkomaisen maahantuonnin rinnalle on saatava kotimaista tuotantoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tilatut suojavarusteet Kiinasta saapuivat Suomeen tiistaina. Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Tomi Lounema kertoi aikaisemmin IS:lle, että tällä hetkellä suojavarusteita on tilattu vain Kiinasta, mutta jatkossa niitä saatetaan tilata myös muualta.

Pulaa on hengityssuojainten lisäksi esimerkiksi näytteenottotikuista. Hassisen mukaan 3D-tulostuksesta voisi olla hyötyä näytteenottotikkujen vajauksen täyttämisessä. Tikkujen kohdalla on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että ne ovat varmasti steriilejä.

– Näytteenottotikuissa ei saa olla mitään eloperäistä, sillä muuten tikusta saatava tulos ei välttämättä vastaa näytteenantajan tulosta. Tikut täytyy gammasäteilyttää, jotta ne ovat steriilejä, Hassinen kertoo.

Näytteenottotikkujen tuotannossa voitaisi ehkä hyödyntää 3D-tulostusta. Kuvassa koronavirustestin näytteitä Terveystalon Leppävaaran lääkärikeskuksessa.

Työryhmän selvityksessä havaittiin, että Suomessa ei todennäköisesti ole sellaisia palveluyrityksiä, joihin muut yritykset voisivat tuoda tuotteitaan steriloitavaksi. Hassinen kertoo, että lähin löytyi Virosta. Gammasäteilyn hyötykäyttö steriloimisessa on kuitenkin vain yksi käytössä olevista keinoista.

Hassinen korostaa, että suojavarusteiden käytössä on tärkeää pitää kiinni siitä, mihin käyttötarkoitukseen ne on tarkoitettu. Hänen mukaansa osassa tapauksista on huomattavissa ylivarustelua, toisissa taas luotetaan liian yksinkertaisiin varusteisiin.

– Osin ollaan ylivarusteltuja, kun esimerkiksi käytetään tehohoidon suojavarusteita vanhusten hoivakodissa. Toisaalta taas jotkut voivat uskoa, että huivi suojaa kaikelta. Käyttötarkoituksesta on äärimmäisen tärkeä pitää kiinni, hän muistuttaa.