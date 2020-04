Alepan myyjä, poliisi, farmaseutti, taksikuski ja lastenhoitaja – nyt puhuvat korona-arjesta ne, jotka eivät voi jäädä etätöihin

Nyt puhuvat he, joilla ei ole mahdollisuutta tehdä työtään kodin suojassa etänä.

”Osa ei välitä tilanteesta mitään”

Hannu Kivimäki, vanhempi konstaapeli, Pohjanmaa

”Kyllähän sitä miettii jatkuvasti, että kuinka ihmisiä käsittelee. Etäisyyttä yritetään pitää, mutta kyllähän se aika vaikeaa on ihmisille, vaikka tästä niin paljon puhutaan. Ei se käyttäytyminen yhtäkkiä muutu.

Hälytyskeikoilla ihmiset tulee lähelle poliisia, kun haluavat jutella. Mahdotonta siinä on etäisyyttä pitää, varsinkin jos pitää ottaa kiinni henkilöön.

Joka keikalle ei tule vedettyä suojaimia, mutta käsidesiä kyllä menee päivän mittaan niin paljon, että illalla se näkyy ja tuntuu käsissä.

Poliisi joutuu menemään kaikenlaisiin tilanteisiin ja mihin vaan aikalailla ensimmäisenä. Kun sitten työpäivän jälkeen menee kotiin, siinä kohtaa tulee kyllä mieleen, että mitä jos olen se, joka tuo taudin kotiin. Erilleenkään ei voi perheestä muuttaa, joten täytyy vain yrittää tehdä työ niin, ettei tule tartuntaa.

Omat, riskiryhmään kuuluvat vanhemmatkin ovat mielessä.

Osa ihmisistä ei välitä mitään tästä tilanteesta. Työssäni näen, kuinka esimerkiksi nuorisoa kokoontuu laumoittain tiettyihin paikkoihin. Jotkut myös kulkevat ja kyläilevät edelleen entiseen malliin. Olen yrittänyt sanoa, ettei Suomessa Uuttamaata ihan huvikseen kiinni laiteta ja että tämä on tosi juttu ja vakava sairaus.

Onneksi olemme täällä maalla, jossa on väljää ja tilaa hengittää.”

”Kunpa noudattaisivat ohjeita”

Elina Pekonen, farmaseutti, Jumbon Apteekki, Vantaa

”Henkilökohtaisesti minua ei pelota tulla töihin. Meillä on hyvät suojaustoimet: kaikki pinnat desinfioidaan kahden tunnin välein, ja koko ajan pestään ja desinfioidaan käsiä.

Palvelutiskeihin on laitettu pleksit, jotka estävät ainakin suuremmat pärskeet. Se on myös muistutus asiakkaille, että ymmärrettäisiin pysyä kauempana.

Metrin turvaväleistä muistutetaan myös lapuilla. Niin ja asiakkaiden kelakortteihin emme koske enää ollenkaan, eli siinäkään ei tule kontaktia.

Apteekin ulkopuolella kerrotaan, ettei meillä ole käsidesiä eikä suusuojia, jotteivät asiakkaat kävisi turhaan kyselemässä niitä myymälästä.

Onhan meillä ollut tavallista hiljaisempaa nyt. Särky- ja muita lääkkeitä kyllä hamstrattiin, kun ihmisillä oli pelkona, että lääkkeet loppuvat. Onneksi Fimea ja apteekkariliitto reagoivat nopeasti ja laittoivat kiellon hamstraamiselle.

Voi sanoa, ettei meillä ole mitään paniikkia. Jos joku henkilökunnasta tuntee itsensä flunssaiseksi, hän jää kotiin.

Jos tilanne jatkuu pitkään, sitten on pelkona, että meitäkin joudutaan lomauttamaan.

Sitä toivoisi, että ihmiset noudattaisivat hallituksen antamia ohjeita.”

”Pelko ja epätietoisuus läsnä”

Miia, päiväkodin lastenhoitaja, Helsinki

”Koko ajan on pelko ja tietynlainen epätietoisuus läsnä. Lapset kaipaavat syliä, halausta ja koskettelua, eikä tässä työssä voi lapselle sanoa, että täytyy pitää turvaväliä. Me ollaan heille niitä läsnä olevia aikuisia, jotka tarjoavat turvaa.

Toisille meistä tilanne on ahdistavampi ja pelottavampi kuin toisille, sillä ihmiset reagoivat niin eri tavalla. Se tunteiden kirjo on koko ajan käsin­kosketeltavan läsnä. Itse suhtaudun tilanteeseen aika rauhallisesti, sillä olen ollut töissä vanhuspuolellakin ja nähnyt kaikenlaista.

Perheessämme on kuusi lasta, yksi heistä on erityislapsi. Tietenkin tuntuisi turvallisemmalta, jos voisi olla kotona, sillä tässä työssä ei voi välttää lähikontakteja.

Miehen kanssa ollaan puoliksi lasten kanssa kotona. Tilanne on vaatinut erikoisjärjestelyitä. Lapsistamme osa on koululaisia, ja he tarvitsevat tukea koulunkäynnissä. Myös päiväkoti-ikäinen erityislapsemme on kotona.

Omat vanhempani eivät kuulu riskiryhmään. He asuvat aivan tässä vieressä ja ovat onneksi voineet olla apuna meille.”

”Töissä pelolle ei saa antaa valtaa”

Mari Laasio, Alepan myyjä, Helsinki

”Työtä kun tekee, pelolle ei saa antaa valtaa. Jos alkaa liikaa pelätä, työnteosta ei tule mitään. Mutta kyllähän se asia on takaraivossa koko ajan, ja sitä miettii aina kun asiakkaita tulee sisään tai kun ne tulevat liian lähelle.

Metrossa mietin, että istuisinko tässä, jos ei olisi pakko. En istuisi. Kyllähän me myyjät ollaan ihan etulinjassa ja pistämme itsemme alttiiksi ihan joka päivä. Ei voi tietää, koska kauppaan tulee joku, jolla on virus.

Työnantajamme oli tosi ripeä ja saimme kassoille pleksit viime viikon keskiviikkona.

Desinfioimme koko ajan hevivaakoja, samoin asiakkaiden koreja ja kärryjä, sirukortinlukijoita, pankkiautomaattia ja kaikkea mahdollista. Työtä teemme hanskat kädessä. Iltaisin kädet ovat pesemisestä vereslihalla.

Lattioissa on tarrat, että ihmiset pitäisivät kahden metrin turvavälin. Välillä asiakkaat huutavat toisilleen, jos joku ei pidä turvaväliä. Osa on ihan aggressiivisia. On pitänyt puuttuakin niihin tilanteisiin. Jotkut eivät tajua, että osa vanhuksista joutuu käymään itse kaupassa, kun ei ole ketään apuna. Eivätkä sitä, ettei myyjä voi mitään, jos jokin tuote on loppu.

Parhaamme tehdään paineen, kiireen ja kaiken tämän keskellä hymyssä suin.

Toistaiseksi en ole kuullut yhdestäkään myyjästä, joka olisi sairastunut.

Meillä on se hyöty, että saamme aika kovan vastustuskyvyn kaikenlaisiin sairauksiin. Olen ollut alalla 20 vuotta, ja vaikka olisi minkälainen vatsatauti, harvemmin sitä on itse saanut. Tämä tauti taitaa olla erilainen.”

”Kunpa tietäisi, koska tämä loppuu”

Timo Leino, taksinkuljettaja-yrittäjä, Nurmijärvi

”Haasteet otetaan vakavasti. Pitää tehdä se mitä kuljettajana ja taksiyrittäjänä pystyy tekemään.

Kuljetuksen aikana käytetään hengityssuojainta, sillä moni meidän asiakas kuuluu riskiryhmään, ja tartuntariski halutaan minimoida.

Käytämme myös kertakäyttökumihanskoja, ja kaikki kosketuspinnat pyyhitään takatiloissa, joissa on ollut asiakas.

Enemmän kuin koronavirus, minua jännittää, miten yritykselle käy. Kuten monella muullakin alalla, pienyrittäjät miettivät, miten kauan tämä tilanne kestää ja miten kauan firma pysyy enää pystyssä.

Olen toiminimiyrittäjä, enkä ole kuullut, että minkäänlaista tukea olisi saatavilla miltään suunnalta.

Tietyt tahot, kuten eläkevakuutusyhtiö, joustavat, mutta laina-asiat ja kiinteät kulut juoksevat koko ajan.

Minulla on kaksi autoa ja viisi työntekijää. Kaikki on lomautettu, sillä liikevaihto on pudonnut todella paljon, kun yli 90 prosenttia kyydeistä on peruttu.

Meillä on paljon vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain kuljetuksia, ja niitä ei nyt ajeta. Myös koulukyydit ovat loppuneet.

Kunpa tietäisi, koska tämä loppuu.”