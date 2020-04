Trump haukkui Opecia kartelliksi: öljysodan päätös karkasi yhä kauemmas – hinta laskee edelleen

Raakaöljyn hinta on ollut tänään laskussa, koska öljyn tuotantorajoituksista ei sovita ainakaan heti alkuviikosta. Öljyntuottajamaiden järjestö Opecin tuotantorajoituksissa mukana olleiden maiden etätapaaminen on siirretty maanantailta torstaihin.

Viime viikon lopulla öljyn hinta oli nousussa, kun toiveet tuotannonrajoituksista nousivat.

Diplomaattilähteiden mukaan sunnuntaina osapuolet pääsivät neuvotteluissa lähemmäksi toisiaan, mutta kompastuskiveksi voi muodostua Yhdysvaltojen vastahanka.

Vaikka Yhdysvalloista on tullut maailman suurin öljyntuottaja, ei valtio aio liittyä tuotantorajoituksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvaili Opecia kartelliksi ja uhkasi asettaa ulkomaiselle öljylle tuontitulleja.

Trump myös käveli perjantaina ulos suurimpien yhdysvaltalaisten öljyntuottajien kokouksesta eikä antanut mitään lausuntoa.

Opecin kokouksessa on tarkoitus keskustella öljyntuotannon rajoittamisesta 10 miljoonalla barrelilla päivässä. Tämä vastaa noin kymmentä prosenttia maailman öljyntuotannosta. On epäselvää, olisiko tämä rajoitus tarpeeksi estämään öljyn hinnan laskua.

Toiveet sovun löytämisestä ovat markkina-asiantuntijoiden mielestä laihat.

– Todennäköisyys sille, että sopimus tehdään, on erittäin alhainen. Kun ottaa huomioon, miten paljon kysyntä on ottanut osumaa, on epätodennäköistä, että tarvittavan kokoista sopimusta saadaan aikaan, New Zealand Banking Groupin vanhempi raaka-aineanalyytikko Daniel Hynes kertoi uutistoimisto Bloombergille.

West Texas Intermediaten öljyfutuurit olivat maanantaina kello 8.45 Suomen aikaan 3,1 prosentin laskussa 27,53 dollarissa barrelilta. Brentin futuurit olivat laskeneet 1,9 prosenttia 33,49 dollariin barrelilta.

Viime viikolla WTI-laadun futuurien hinta nousi 32 prosenttia. Koko alkuvuonna futuurien arvo on laskenut 55 prosenttia. Brent-laadun futuurien hinta puolestaan nousi viime viikolla 37 prosenttia. Alkuvuonna laskua on kertynyt 50 prosenttia.

Katso tästä raakaöljyn Brent-laadun hintakehitys: