Koronatestissä käynyt Mikael Pentikäinen synkkänä epidemian vaikutuksista: ”Kysymys on koko suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta ”

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toivoo, että valtio tulisi vastaan yrittäjien sosiaalivakuutusmaksuissa.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen esitteli tänään synkkiä tulevaisuudenkuvia koronaviruspandemian vaikutuksista maan yrittäjäkenttään Ylen Ykkösaamussa.

Pentikäinen kertoi haastattelun alussa käyneensä itsekin koronatestissä flunssan oireiden vuoksi.

– Oli tosiaan flunssan oireita. Kun testiehtoja sitten vähän höllennettiin, pyysin itsekin testiä, etten tuo tänne [ohjelmaan] huonoja tuliaisia. Olihan se tietysti jännittävää odottaa tuloksia, koska kysymyksessä on hyvin vakava tartuntatauti. Mutta terveenä ollaan.

Takana kolme katastrofaalista viikkoa

Pentikäinen kuvasi kuluneita kolmea viikkoa ”katastrofaaliseksi tilanteeksi Suomen yrityskentälle”. Merkittävällä määrällä yrityksiä on loppunut myynti täysin, noin neljännekseltä on pudonnut myynnistä kriisin tässä vaiheessa yli puolet.

– Lisäksi noin neljännes on maksuvaikeuksissa. Tässä koetellaan suomalaista yrittäjäkuntaa ja yrityksiä aivan ennenkokemattomalla voimalla.

– On hyvin olennainen asia, miten me tästä selviämme. Jos päästämme vaikka 100 000 suomalaista yritystä kaatumaan, kansakunnan toipuminen kriisistä tulee olemaan todella vaikeata.

Pentikäisen mukaan kysymys ei ole vain yrittäjistä ja heidän tulevaisuudestaan.

– Kysymys on koko suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudesta.

Pentikäinen: Yt-neuvotteluiden piirissä yli 400 000 suomalaista

Suomen Yrittäjien arvion mukaan yt-neuvotteluiden piirissä on tällä hetkellä yli 400 000 suomalaista.

– Kriisin viheliäisyyttä korostaa se, että tämä iskee oikeastaan kaikkiin yrityksiin. Vain noin kolmella prosentilla yrityksistä myynti on kriisin aikana kasvanut.

Ravintoloiden ahdingosta on puhuttu paljon, mutta kriisi iskee moneen muuhunkin toimialaan, kuten erikoiskauppaan.

– Tämä iskee valtavalla voimalla läpi suomalaisen yrityskentän. Se tekee tilanteen hoitamisesta vaikeaa, mutta toisaalta taas helpompaa, koska voidaan käyttää keinoja, jotka pätevät kaikkiin suomalaisiin yrityksiin, Pentikäinen sanoi.

Pentikäisen mukaan konkurssivaara uhkaa kymmeniä tuhansia, ehkä jopa sataa tuhatta yritystä. Ensimmäiset konkurssit ovat jo vireillä.

– Nyt on olennaista se, että kyettäisiin toimimaan mahdollisimman nopeasti, jotta konkurssit pystyttäisiin sitten välttämään.

”Kukaan ei tiedä, tuleeko syksyllä toinen aalto”

Hallitus ilmoitti eilen, että konkurssilainsäädäntöön on tekeillä muutoksia, joiden tarkoitus on estää yrityksiä hakeutumasta konkurssiin äkillisen maksuhäiriön vuoksi. Pentikäisen mukaan hallituksen esittämä paketti on ”erittäin hyvä”.

– Pitää tehdä sellaisia lainsäädäntömuutoksia, jotta konkursseja tulisi mahdollisimman vähän. Jos tulee maksuhäiriömerkintöjä, niihin selvästi kirjataan, että ne ovat koronasta johtuvia. Näin saataisiin perintäkulut hallintaan ja pikavippiyhtiöt kuriin.

Yrityksille tarjotaan sekä lainarahaa että suoraa tukea. Lisää ongelmia syntyy, jos tuki ei ehdi yrittäjälle ajoissa.

Suomen Yrittäjät toivoo, että valtio huolehtisi yritysten sosiaalivakuutusmaksuista esimerkiksi kahden kuukauden ajalta, syvimpien kriisikuukausien yli. Yrittäjät maksavat eläkemaksuja kuukausitasolla noin 1,5 miljardia euroa.

– Olisi hyvin merkittävä apu, jos valtio ottaisi nämä hoitaakseen. Apu tulisi kaikille yrityksille, ja se olisi myöskin hallinnollisesti helppo jakaa, koska se ei vaatisi hakemuksia ja niiden käsittelyjä.

Pentikäinen korosti, että lainarahaa tarvitaan. Moni yrittäjä on kuitenkin tilanteessa, jossa hänen ei ole mahdollista ottaa lisää velkaa.

– Ollaan keskellä hyvin sankkaa sumua. Kukaan ei tiedä, miten kauan tämä kestää, tuleeko syksyllä toinen aalto. Se valo, mikä siellä ehkä on jossakin, se ei ole näköpiirissä. Tässä tilanteessa yrittäjän ajautuminen velkavankeuteen on vaaran tie.