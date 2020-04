Kommentti: Keskuspankit syytävät summia, jotka tuovat mieleen lähinnä Roope Ankan

Keskuspankit varmistavat maksuliikenteen toimintaa painokoneet punaisina, ja valtiot lainaavat surutta lisämenojen rahoittamiseksi.

Koronakaranteenien halvaannutettua suuren osan Euroopan ja Aasian maista ja Yhdysvaltojenkin vähitellen heräillessä pandemian todellisuuteen on selvä, että talouksien toiminta ja tuotanto ovat heikentyneet.

Sekä EU:n että Yhdysvaltojen hallitukset ja keskuspankit ovat tämän vuoksi luvanneet tukea talouksia ja yrityksiä jakamalla tukirahoitusta suojaamaan yrityksiä maksuvaikeuksilta ja kansalaisia ahdingolta.

Vallitsevassa tilanteessa tämä onkin järkevää: tärkeintä on saada viruksen leviäminen pysymään hallinnassa ja tilanteen palauttaminen mahdollisimman normaaliksi heti, kun se on mahdollista. Kun yritysten työvoima pääsee joskus palaamaan töihin ja asiakkaat kauppoihin, on aika ryhtyä laskemaan vahinkoja ja pohtimaan julkisten menojen palauttamista normaalimmalle tasolle.

Fed ilmoitti rajattomasta tuesta

Euroopan keskuspankki (EKP), Englannin keskuspankki ja Yhdysvaltojen keskuspankki Fed julkistivat virusongelman alussa lisärahoitusohjelmia, joiden kokoa mitattiin luvuilla joita on tähän mennessä totuttu näkemään tähtitieteellisissä yhteyksissä tai Roope Ankan puheissa.

Fed ilmoitti ensin käyttävänsä biljoona, siis tuhat miljardia, dollaria liittovaltion lainojen ja yrityslainojen ostamiseen markkinoilta hillitäkseen niiden korkojen nousupaineita. Myöhemmin se poisti ohjelmalta kaikki rajoitukset eli ilmoitti valmiutensa tukea yritysten ja valtion velkaantumista rajattomasti.

Samaan aikaan Yhdysvaltojen hallitus lupasi lisää velanottoa talouden tukemiseksi ja suoraa rahaa pahimmin hädänalaisille. Se varmaan tuleekin tarpeeseen, kahden viime viikon aikana kymmenen miljoonaa amerikkalaista on ilmoittautunut työttömiksi. Pandemian sattuessa pahimmin kärsivät palvelualat, jotka työllistävät pääosan amerikkalaisista.

Euroalueen hallitukset ovat myös lisänneet menojaan talouksien ja kansalaisten tukemiseksi. Lisämenoja on luvassa myös terveydenhuoltoon ja sen vastaisiin valmiuksiin. Summat ovat olleet Yhdysvaltojen ilmoittamia maltillisempia, ja pandemia on myös säilynyt muutamia alueita lukuun ottamatta kohtalaisen hyvin hallinnassa.

Espanja ja Italia ovat kärsineet pahimmin, koska ne aloittivat karanteenitoimensa verraten myöhään. Ruotsilla on sama ongelma, ja Suomen lähialueella on lisäksi Venäjä, jonka tilanteesta ei ole olemassa mitään luotettavia tietoja. Toistaiseksi yksityinen kansalainen ei voi kuin välttää kontakteja kanssaihmisiin ja odottaa tilanteen selkiytymistä.

Entäpä seuraukset?

Kun pandemia joskus laantuu ja sen laskut alkavat erääntyä, on odotettavissa mielenkiintoinen tilanne: kaksi maailman kolmesta tärkeimmästä talousalueesta, USA ja euroalue, ovat velkaantuneet ja painaneet lisää keskuspankkirahaa koneet punaisina.

Kiina ja sen paikallishallinnot ovat tehneet samaa, mutta sikäläinen valuutta ei ole vapaasti vaihdettavissa, joten ne eivät ole samalla tavalla alttiina valuuttakurssinsa tai korkotasonsa muutoksista kuin etenkin Yhdysvallat.

Kun Yhdysvaltojen liittovaltio julkisti uusia elvytystoimia, se oli jo valmiiksi maailman absoluuttisissa mitoissa velkaisin hallitus. Lisäelvytys vain kasvattaa vajetta ja tulevan rahoituksen tarvetta.

Euroalueella vastaavassa tilanteessa ovat Italia ja jossain määrin Ranska, mutta alueen merkittävin talous, Saksa, on vasta päättänyt päästää budjettinsa alijäämäiseksi tänä vuonna.

Yhdysvallat on myös riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta. Maan vaihtotase oli ylijäämäinen viimeksi vuonna 1991, jolloin koko kansantalous ansaitsi kolme miljardia dollaria enemmän kuin kulutti.

Sen jälkeen se on velkaantunut ulkomaille kiihtyvällä vauhdilla. Euroalueen olemassaolon aikana, vuodesta 1999 lukien, Yhdysvaltojen vaihtotaseeseen on kertynyt alijäämää runsaat 10 000 miljardia dollaria.

Tästä 1 400 miljardia on kertynyt kolmen viime vuoden aikana, kun euroalue on ollut 1 100 miljardia euroa, ylijäämäinen.

Pääosan Yhdysvaltojen vaihtotasevajeesta ovat rahoittaneet sen keskeisimmät kauppakumppanit, ensin Japani ja sittemmin Kiina.

Tulevien vuosien suuri maailmanpoliittinen ja – taloudellinen kysymys on se, kauanko ne tähän vielä kykenevät. Japanin eläkeläiset tarvitsevat säästönsä takaisin, ja Kiina panostaa entistä enemmän omaan infrastruktuuriinsa ja operaatioihin kehittyvässä maailmassa.

Koronan hellittäessä amerikkalaisten kulutustavarakysyntä palaa varmasti vähintään ennalleen, eikä sen oma tuotanto ole enää vuosikymmeniin riittänyt. Yksityinen kulutus on Yhdysvaltojen talouden ja muun maailman viennin keskeinen käyttövoima. Kysymys on jatkossa siitä, kauanko se tästä lainarahalla suoriutuu ja mitä sitten käy dollarille.

1930-luvun laman aikaan dollari devalvoitiin muuttamalla sen vaihtosuhdetta kultaan. Samalla yksityisiltä amerikkalaisilta kiellettiin kullan omistaminen.

Se oikeus palasi vasta 1975 dollarin kiinteän kultapariteetin kadottua historiaan vuonna 1971.

Periaatteessa Valkoisella talolla ei ole tulevaisuudessa mitään estettä esimerkiksi rajoittaa dollarin vapaata vaihdettavuutta Yhdysvaltojen alijäämien saamiseksi edes supistumaan.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.