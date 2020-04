Professori: Epäpätevät miehet jyräävät yhtiöiden johtoportaassa – ja tässä on syy

Johtajien valinnassa arvostetaan liikaa karismaa, itsekeskeisyyttä ja itseluottamusta, ja siksi naiset eivät pärjää kilpailussa, sanoo työpsykologian professori.

Vuoden 2008 finanssikriisi ravisutti koko maailmaa, varsinkin Islantia.

Ennen kriisiä kahta naispuolista pankkiiria tyrmistytti miespuolisten kollegojensa riskinotto niin, että he perustivat Audur Capital -nimisen rahoituspalveluyhtiön edistämään ”feminiinisiä” arvoja pankkialalla. Missionsa mukaisesti Audur lähestyi sijoittamista paljon varovaisemmin ja pysyi kaukana ongelma- ja roskalainoista.

Niinpä se oli ainoa islantilainen yhtiö, joka selvisi kriisistä ehjin nahoin.

Tomas Chamorro-Premuzic käsittelee kirjassaan johtamista.

Olisivatko naiset parempia johtajia, kysyy työelämää tutkinut psykologi Tomas Chamorro-Premuzic kirjassaan Miksi niin monesta epäpätevästä miehestä tulee johtaja? (Vastapaino).

Chamorro-Premuzic on University College Londonin ja Columbia Universityn työ­psykologian professori, ja hän on erikoistunut persoonallisuustesteihin ja johtajuuden kehittämiseen. Hänen mukaansa miehet eivät ole Marsista ja naiset Venuksesta, vaan sukupuolet ovat tutkimusten mukaan hyvinkin samankaltaisia. Tosin naiset pärjäävät miehiä paremmin, kun tutkitaan johtamis- ja esityötaitoja.

Miksi sitten lähes puolta väestöstä edustavat naiset ovat vähemmistönä suurten yritysten johdossa, vaikka naiset ovat useissa teollisuusmaissa paremmin koulutettuja kuin miehet?

Chamorro-Premuzicin useisiin tutkimuksiin perustuva päätelmä on, että johtajien valinnassa arvostetaan liikaa karismaa, itsekeskeisyyttä ja itseluottamusta – eli leimallisesti miehisiä piirteitä. Karismaattisuutta painotetaan, vaikka se ei lisää kenenkään osaamista. Aitoa kyvykkyyttä ei osata erottaa liiallisesta itseluottamuksesta.

Korostetun itsevarmat ihmiset loistavat usein työhaastatteluissa, mutta liiallinen itseluottamus voi kieliä siitä, että ihmiseltä puuttuu itsetuntemusta ja tunneälyä – tai pahimmillaan hän on narsistinen persoonallisuus.

Narsismi on haitallinen piirre johtajalle ja varsinkin tämän alaisille. Narsistiset johtajat, yleensä miehet, edistävät omaa etuaan käyttämällä väärin valtaansa. He vastaavat kriittiseen palautteeseen aggressiivisesti. Lisäksi heillä on impulsiivinen luonne ja heikko itsehillintä. Tällaisesta johtajasta mainitaan esimerkkinä kirjassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Kirjassa käytetään esimerkkeinä muun muassa Donald Trumpia ja Hillary Clintonia.

Rekrytoinneissa korostuvat siis haitalliset eli toksisen maskuliinisuuden piirteet. Tällöin paikkaa ei saa pätevin ja osaavin, vaan sellainen, joka parhaiten sopii stereotyyppiseen mielikuvaan johtajasta. Tämän seurauksena monia organisaatioita johdetaan huonosti, ja epäpätevien miesten osuus ylikorostuu kaikenlaisissa johtotehtävissä.

Johtopaikkoja haettaessa naiset ovat usein puun ja kuoren välissä.

Jos nainen käyttäytyy työelämässä miehisten johtajaihanteiden mukaan eli on kunnianhimoinen, itsevarma ja valmis ottamaan riskejä, naista pidetään kylmänä, kovana ja tunteettomana.

Näin psykologi katsoo käyneen esimerkiksi Hilary Clintonille presidentinvaaleissa. Miehen kohdalla ”kovuus” ei olisi negatiivinen piirre, mutta naisella se kääntyy häntä vastaan.

Jos taas johtopaikkaa havitteleva nainen osoittaa stereotyyppisen feminiinisiä piirteitä, kuten harkitsevuutta ja tunneälyä, häntä pidetään helposti heikkona ja siksi epäpätevänä johtajaksi.

Niinpä naisten tulee olla miehiä pätevämpiä kilpaillakseen samoista johtotehtävistä.

Ovatko sitten niin sanotut feminiiniset piirteet haitaksi johtajalle? Tutkimusten mukaan ne ovat jopa erittäin tarpeellisia.

Hyvällä johtajalla tulee olla kolmenlaista pääomaa: älyllistä, sosiaalista ja psykologista. Toisin sanoen asiantuntemusta ja verkostoja sekä tunneälyä ja vuorovaikutustaitoja.

Tällä hetkellä rekrytoinneissa korostuvat piirteet karismaattisuus ja itsevarmuus, jotka eivät ole tutkimusten mukaan merkittäviä työyhteisön menestykselle. Tehokkaat johtajat eivät ole karismaattisia, vaan sinnikkäitä ja nöyriä.

Tehokas johtaja ei tunge itseään valokeilaan vaan osaa kehittää lahjakkuuksia tiimeissään. Hyvät johtajat tekevät töitä ennen kaikkea sen eteen, että saavat alaisensa loistamaan ja tekemään töitä yhteistyössä.

Kirjassa tällaisina johtajina pidetään muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkeliä ja Ikean perustaja Ingvar Kampradia.

Nöyrien johtajien esimerkki leviää: näissä yrityksissä työntekijät ovat valmiimpia tunnustamaan virheensä, antavat kunniaa muille ja ovat avoimempia ideoille ja palautteelle.

Kuinka sitten löydettäisiin parhaat mahdolliset johtajat, sukupuoleen katsomatta?

Chamorro-Premuzicin mukaan työhaastatteluissa pitäisi käyttää hyväksi tieteellisiä menetelmiä, kuten tarkkoja kysymyksiä, jotka esitetään kaikille samassa järjestyksessä. Näin haastattelijan vaistoille jää vähemmän tilaa toimia, jolloin stereotyyppiset käsitykset johtajasta eivät pääse vaikuttamaan valintaan yhtä paljon.

Useissa self help -oppaissa johtopaikoille pyrkiviä naisia kehotetaan käyttäytymään maskuliinisten ihanteiden mukaan eli korostamaan itsevarmuutta ja kunnianhimoa. Chamorro-Premuzic ei tätä kuitenkaan suosittele. Sen sijaan hänestä yritysten pitäisi laajentaa käsityksiään hyvästä johtajasta.

Hyvän johtajan valintaan kannattaa panostaa, sillä tutkimusten mukaan huono esimiestyö on Yhdysvalloissa ihmisillä suurin syy vaihtaa työpaikkaa.