Bensalitra kustantaa nyt halvimmillaan 1,19 euroa – ja saattaa yhä vain halventua

Venäjän ja Saudi-Arabian hintasota näkyy Suomen bensapumpuilla vasta viiveellä.

Polttoaineen hinta on nyt ennätysalhaalla. Polttoaine.net-sivusto kertoo, että 95E-bensiinin halvimmat litrahinnat hätyyttelevät jo euroa. Dieselissä halvimmillaan ollaan samoissa lukemissa.

Teboilin huoltoasema- ja automaattiliiketoiminnan johtaja Arto Ylösen mukaan polttoaineiden ennätyshalpa hinta selittyy pitkälti sillä, että samaan aikaan tapahtui kaksi suurta käännettä: öljyn maailmanmarkkinahinnan lasku ja koronaviruskriisistä johtuva kuluttajakysynnän putoaminen.

Öljyn maailmanmarkkinahinta laski alkuvuodesta nopeasti ennätyksellisen alas, alemmaksi kuin pitkiin aikoihin. Vielä tammikuun alussa brent-laatuisen raakaöljyn hinta oli 68,4 dollaria barrelilta. Nyt se on 18,94 dollaria.

– Normaalitilanteessa jyrkkä hinnanlasku lisäisi kulutuskysyntää huomattavasti, mutta koronakriisi on vetänyt tilannetta toiseen suuntaan. Normaalien kuluttajien kulutus on vähentynyt roimasti, Ylönen sanoo.

Ylönen kertoo, että ammattiliikenteen osalta polttoaineen kulutus on suurin piirtein samalla tasolla kuin viime vuonna. Teollisuus pyörii ja kuljetukset toimivat, hän sanoo.

Polttonesteiden hintoja Helsingissä 2. huhtikuuta 2020. Öljyn hinta on nyt alhaisimmalla tasollaan moneen vuoteen, koska koronaviruksesta aiheutuvat matkustusrajoitukset ovat laskeneet kysyntää. Öljyn arvoon vaikuttaa myös Saudi-Arabian ja Venäjän käymä hintasota.

– Kuluttajapuolella niin meillä kuin varmasti kilpailijoillakin on miinuksia myynnissä. Ihmiset eivät liiku. Ei ole työmatkaliikennettä, lomaliikennettä eikä juuri minkäänlaista hupiajelua. Tämä on leikannut kulutusta huomattavasti.

Fortumin johdon neuvonantaja, polttoaineanalyytikko Vesa Ahoniemi arvioi, että lähitulevaisuudessa polttoaineen kuluttajahinnat jatkavat laskuaan. Markkinoilla on valtava epätasapaino kysynnän ja tarjonnan välillä.

– Maailman öljyvarastot täyttyvät nopeasti. Jos tämä jatkuu, siinä menee pari kuukautta. Jotta tilanne korjaantuisi, hintojen pitää mennä vielä alemmas ja tuotantoa lopettaa. Se ainoa tapa.

– Riski siihen, että kuluttajahinnat tulevat vielä alemmas, on ilman muuta olemassa. On kuitenkin aika hyvin tunnettua tietoa, että polttoaineen kuluttajahinnoissa on Suomessa ja muualla paljon veroa, joten vaikutukset tulevat viiveellä maailmanmarkkinahintoihin verrattuna, hän jatkaa.

Polttoaineanalyytikko Vesa Ahoniemi työskentelee Fortumin johdon neuvonantajana ja seuraa tiukasti maailman öljymarkkinoita.

Taustalla öljymaiden erimielisyydet

Ahoniemi kertoo, että öljyn hinnan romahdus juontaa juurensa öljymaiden järjestö Opecin jäsenmaiden erimielisyyksiin. Erityisesti Saudi-Arabian ja Venäjän välillä on ongelmia.

– Saudit ja Venäjä eivät päässeetkään sopuun öljyn tarjonnan leikkauksista. Kuudes maaliskuuta pidettiin kokous, jonka jälkeen öljyn hinta putosi vielä viidestäkympistä 30 dollariin barrelilta.

Ahoniemen mukaan ulkopuolisen on hankalaa arvioida öljymaiden motiiveja, mutta julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Saudi-Arabia olisi halunnut vastata koronaviruksen aiheuttamaan kysynnän heikkenemiseen kasvattamalla öljyntuotannon leikkauksia. Lopputulema olikin, että vanhatkin leikkaukset perutaan.

– Sen sijaan, että saudit leikkaisivat tuotantoaan, he päättivät kasvattaa sitä jopa yli 12 miljoonaan barreliin päivässä. Se on enemmän kuin Saudi-Arabian virallisesti ymmärretty kapasiteetti.

Saudi-Arabian energiaministeri, prinssi Abdulaziz bin Salman Al-Saud ja Venäjän energiaministeri Alexander Novak Opecin kokouksessa Itävallassa joulukuussa 2019.

Ahoniemen mukaan yksi selitys pieleen menneille tuotantoleikkauksille on se, että Venäjä ei olisi ollut halukas leikkaamaan tuotantoaan.

Voisi spekuloida, että heille se on hankalampaa kuin saudeille, sillä Venäjän öljy tuotetaan pääasiassa Siperiassa, Ahoniemi sanoo. Siellä tuotannon määrän muuttaminen on jo ilmastosyistä hankalampaa kuin Lähi-Idässä.

– Myös muita mahdollisia selityksiä on. Järkeen käy myös se, että Opec haluaa haitata suurta vihollistaan, eli Yhdysvaltain jatkuvasti noussutta tuotantoa. Se nakertaa Opecin markkinaosuutta ja nyt Opec pyrkii taklaamaan ja romahduttamaan sitä, Ahoniemi sanoo.

Öljyn markkinahinnan lasku sattuu yhdysvaltalaisiin öljyntuottajiin siten, että pieniä tuottajia lainoittajat tahot joutuvat miettimään, pystyvätkö tuottajat maksamaan lainojaan takaisin, Ahoniemi kertoo.

– Opec tähtää siihen, että finanssimarkkinat saavat signaalin, ettei yhdysvaltalaista liuskeöljyn tuotantoa kannata rahoittaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittaisi keskiviikkoiltana keskustelleensa Saudi-Arabian kruununprinssin Muhammed bin Salmanin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa öljyntuotannon leikkauksista. Trumpin mukaan Venäjä ja Saudi-Arabia olisivat luvanneet leikata tuotantoa 10 miljoonalla barellilla. Trumpin viestit käänsivät öljyn maailmanmarkkinahinnan nousuun.

