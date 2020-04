Marin 13 vuoden työputki baaritiskin takana katkesi hetkessä – ”Lähden vaikka kesällä poimimaan mansikoita!”

Ensimmäinen päivä toimettomana pisti miettimään. ”Tänään vein Kelaan papereita ja ilmoittauduin työttömäksi”.

13 vuotta putkeen baaritiskin takana. Kunnes idästä ilmestyi ihmevirus ja pisti ravintolan kiinni.

Tilanne, jota tamperelainen Mari Järvinen ei osannut odottaa. Vaan eipä osannut kukaan muukaan.

– Perjantaina oltiin vielä auki, ja lauantaina siivottiin. Nyt olen ensimmäistä päivää lomautettuna, O´Connell´s Irish Barin ravintolatyöntekijä kertoo.

Työttömyys on 39-vuotiaalle Järviselle uusi ja outo olotila.

– Tänään vein Kelaan papereita ja ilmoittauduin työttömäksi. Onhan tässä kaikenlaista uutta ja mielenkiintoista.

Järvinen ei kuulu ammattiliittoon, joten korvaukset työttömyydestä jäävät pieniksi. Edukseen Järvinen laskee sen, että hän on sinkku.

– Tilanteeni on parempi kuin monella perheellisellä, joilla on enemmän menoja. Mutta pitää minunkin saada vuokrat ja ruoat maksettua. Onneksi on vähän rahaa säästössä.

– Huonompi puoli sinkkuudessa on se, että sitä joutuu olemaan aika eristyksissä. Tylsäähän tämä vähän on.

Nyt Järvisen on elettävä säästeliäästi.

– Haluaisin kannattaa ravintoloita ja hakea niistä take away -ruokaa. Mutta on tietenkin halvempaa ostaa ainekset kaupasta ja tehdä ruoka itse. Täytyy vaan pitää huolta, ettei ainoastaan kokkaile, syö ja liho!

Mari Järvinen uskoo, että tekevälle löytyy töitä.

Enemmän Järvinen vaikuttaa olevan huolissaan työnantajistaan, kolmesta O´Connell´sin omistajasta.

– Heidän rahansa ovat kiinni ravintolassa. Vaarana on henkilökohtainen konkurssi.

Samalla alta menisi tietysti myös Järvisen ja viiden muun palkollisen työpaikka.

– Toivon hallituksen auttavan yksityisyrittäjiä, etteivät kaikki paikat kaadu. Lisäksi toivon, etteivät vuokranantajat perisi vuokria. Tai että he ainakin antaisivat maksuaikaa.

Suurin ongelma on epätietoisuus.

– Harmittavinta on se, ettei tiedä, kauanko tämä tilanne kestää. Mutta sitä pohtivat nyt kaikki.

Järvinen uskoo kuitenkin selviävänsä koettelemuksesta.

– Kyllä tekevälle aina jotain töitä löytyy. Ei pidä vaan olla liian ronkeli. Lähden vaikka kesällä poimimaan mansikoita, Järvinen heittää.

Tylsyyttä Järvinen tappaa monin keinoin. On yhteydenpitoa ystävien kanssa, lenkkeilyä, vaatekaapin siivousta, uusien reseptien kokeilua, lukemista ja leffoja digiboxilla.

– Lisäksi annoin itselleni haasteen kuunnella läpi kaikki cd-levyni. Ja kun somea selailee, kaksi tuntia menee helposti.

Yhteishengellä ja huumorilla pärjää pitkälle.

– Työkavereiden kanssa viestitellään päivittäin ja heitetään läppää. On henkisesti tärkeää, että tuemme toisiamme.

– Sanoisin kaikille lomautetuille, että soitelkaa toisillenne, liikkukaa, älkääkä jumittuko kotiin yksin itkemään. Ulos ja lenkille!

Järvinen tietää, että tulevaisuus on valoisampi.

– En tämä mikään maailmanloppu on vaan poikkeustila. Nyt on vaan hyväksyttävä tämä tilanne.