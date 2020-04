Koronakriisi toi isäntä-Andersille painajaisen – mansikkapellon laidalla iski epätoivo

Marja- ja vihannestiloilla eletään kriittistä aikaa. Työvoimaa tarvitaan heti.

Jos marja- ja vihannestiloille ei saada ulkomailta kausityövoimaa, mansikkaa ja vihanneksia ei tulevana kesänä saa enempää kaupoista kuin toreiltakaan. Tekijöitä tiloilla tarvittaisiin heti.

Työvoiman tarve on kova jo nyt varsinkin marjatiloilla ja avomaan vihanneksia tuottavilla tiloilla. Moni viljelijä miettii, kannattako tulevalle kasvukaudelle edes tehdä investointeja.

– Ongelma on akuutti, koska juuri nyt tehdään päätöksiä, mitä tulevalla kasvukaudella kasvatetaan, toteaa kehitysjohtaja Markus Lassheikki MTK:sta.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Huoltovarmuuskeskus arvioivat juuri, että Suomessa tarvitaan ulkomaista työvoimaa kriittisiin kevättöihin 1500 henkilöä. Määrä on noin kolmannes normaalisti kevään aikana kausitöihin tulevista. Sadonkorjuun aikaan tarve on kymmenkertainen.

Lassheikki toivoo, että toimeenpanosäädökset saadaan oikeasti pian valmiiksi, sillä kevät etenee, eikä tiloilla ei ole aikaa odotella.

Esimerkiksi Ukrainasta on kymmenen viime vuoden aikana tullut paljon työntekijöitä suomalaisille tiloille. Nyt kuitenkin Ukrainakin on sulkenut rajansa.

– Yhtälö ei ole helppo, mutta ymmärtäisin, että koska päätös rajojen sulkemisesta syntyi nopeasti, päätöksiä voisi myös yhtä nopeasti purkaa, kun tarve käy kovaksi ja karanteenit hoidetaan. Ruoantuotanto on kuitenkin todettu kriittiseksi alaksi.

Lassheikki muistuttaa ongelman olevan koko Euroopan laajuinen, mikä tarkoittaa, että myös muut Euroopan maat ovat riippuvaisia tuontityövoimasta.

– Keski-Euroopassa puhutaan satojen tuhansien työntekijöiden tarpeesta.

Pientä toivon kipinää tilanteeseen tuo se, että alkuviikolla komissio antoi suosituksen siitä, miten varmistetaan kriittisten alojen työvoiman liikkuvuus. Myös siinä elintarvikehuolto mainittiin kriittiseksi alaksi.

Viljelijät eivät luota siihen, että kotimaasta löytyisi riittävästi motivoitunutta työvoimaa marja- ja vihannespelloille, sillä matalasti palkattu ja fyysisesti raskas ala ei ole houkutellut suomalaisia enää pariinkymmeneen vuoteen.

Maitoa, lihaa ja viljaa riittää

Maidon, lihan ja viljan osalta ei tarvitse olla huolissaan. Lassheikin mukaan niitä kyllä riittää.

– Elintarviketeollisuus, kauppa ja jakeluketjut ovat edelleen kunnossa. Jos kuitenkin sairastavuus lisääntyy, on mahdollista, että jotkut yritykset joutuvat supistamaan tai pysäyttämään toimintansa jossain vaiheessa, hän sanoo.

– Maatalouden osalta sairastavuuden riskiä pienentää se, että kaikki munat eivät ole samassa korissa: tiloja on paljon ja ne ovat hajallaan eri alueilla. Olemme varsin omavaraisia: omavaraisuusaste peruselintarvikkeissa lähentelee sataa.

Kotimainen tuotanto kuitenkin vaatii tuotantopanoksia, eli energiaa, kemikaaleja, lannoitteita ja rehua. Vaarana on kriisin pitkittyminen sekä se, että logistiikkaan, eli kansainvälisiin merikuljetuksiin tulee ongelmia.

– Siitä ei kuitenkaan vielä ole viitteitä, mutta jos tulisi, meidän pitäisi jo nyt varautua siihen, että meillä tuotetaan tulevan kasvukauden aikana sitä mitä tarvitaan tulevana syksynä ja talvena, sanoo Lassheikki.

Hän ei usko, että ruoka loppuisi Suomesta.

– Mahdollista silti on, että valikoima kaupan hyllyllä supistuu: ehkä kohta ei ole tarjolla enää kahtasataa erilaista juustolaatua.

Meillä on hätä!

Närpiön Pirttikylässä sijaitsevalla Maalahden Marjat -marjatilalla eletään tuskaisia aikoja, sillä tilan isännän Anders Långin pahin painajainen uhkaa toteutua. Hän pelkää, ettei saa ulkomailta kausityövoimaa ja että marjasato jää keräämättä.

Tila on erikoistunut avomaan mansikan ja vadelman viljelyyn.

Anders Långin mansikkapellolla on vielä lunta, mutta kohta on kova tarve työvoimalle.

Långin mukaan sadonkorjuuvaiheessa tarvitaan parisataa käsiparia. Työvoima on tullut pääasiassa Ukrainasta, mutta myös Valko-Venäjältä ja Puolasta.

– Toivottavasti rajan yli voisivat päästä ainakin ne, joilla on paperit kunnossa. Mutta mitä epävakaammaksi tilanne maailmalla menee, sitä hankalammaksi työvoiman saanti muuttuu: jos tauti leviää, työntekijät peruvat tulonsa ja jäävät kotimaahansa hoitamaan omaisiaan, tai he eivät uskalla tulla.

Ensimmäiset työntekijät ovat saapuneet tilalle yleensä 10.–15. huhtikuuta.

– Lisää on tullut aina toukokuun alkupuolella, jolloin tehdään istutukset ja valmistavat hoitotyöt. Poiminta alkaa yleensä 15.–20. kesäkuuta, ja huippu ajoittuu kesä- heinäkuun vaihteeseen.

Långia ei huoleta pelkästään se, miten marjat saadaan poimittua, vaan myös alan markkinatilanne.

– Onko myyntiä ja markkinatapahtumia ja mitkä ovat myyntikanavat, jos kaikki pysyy suljettuna eikä väki liiku.

Kotimaisen työvoiman varaan Lång ei laske mitään.

– Ihmiset ovat vuosien mittaan etääntyneet perus- ja alkutuotannosta. Heillä on oma elämä, oma perhe ja omat systeemit. Eikä ole realistista ajatella, että 2020-luvun Suomessa ihmiset muuttaisivat ja asuisivat tilalla viikkotolkulla, kuten ulkomaalaiset työntekijät tekevät.

– Vaikka työvoimaa olisi tilastollisesti, käytettävissä olevaa työvoimaa ei Suomessa ole.

Långin mukaan ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa on helppoa toimia.

– Ne ihmiset muodostavat aivan oman yhteisönsä, jossa on omat ryhmät ja omat työkuviot. He organisoivat työtä ja rekrytoivat väkeä sisäisesti sekä hoitavat myös työnjohdon. Jos muutama heistä osaa englantia, he johtavat koko repertuaaria.

– Moni kuvittelee, että tämä on helppoa ja yksinkertaista hommaa, mutta sitä ei ole.

Lång on sitä mieltä, että nyt pitäisi ottaa oppia tulevien kriisien varalle. Hän ihmettelee Varusmiesliiton vastausta virka-apuehdotukseen, jossa maataloustöihin ehdotettiin armeijan apua.

– Liitto totesi, etteivät varusmiehet ole ilmaista työvoimaa. Mikä armeijaa oikein vaivaa? Kun itse olin armeijassa, saimme päivärahaa ja teimme hommat, jotka meille määrättiin. Onko armeijan merkitys muuttunut? Kyse on kuitenkin huoltovarmuudesta. Tämä olisi aivan erinomainen harjoitustyömaa todellisen kriisin varalle.

– Se on niin, että ruoka antaa rauhan. Jos sitä ei ole, tulee nälkä ja lisää ongelmia, Lång puhisee.

Kohta on hätä

Valtarin marja- ja vihannestilalla Vähässäkyrössä on tehty kevätkylvöt oman perheen voimin, sillä tuttuja ulkomaalaisia työntekijöitä ei ole saatu tilalle.

– Meillä on herneet jo maassa, ja perunat ja porkkanat ovat itämässä sisällä. Vielä ei ole hätää, mutta kolmen-neljän viikon päästä olemme pulassa, ellemme saa työntekijöitä. Muuten jäävät perunat ja 35.000 mansikantainta istuttamatta, kertoo isäntä Jarmo Valtari.

Hän on työllistänyt lähinnä bulgarialaisia ja venäläisiä työntekijöitä, jotka ovat palanneet tilalle monena peräkkäisenä kesänä.

– Nyt ehkä saisi kotimaasta työntekijöitä, mutta emme millään ehdi opettaa heitä, sillä meillä on myös muuta yritystoimintaa.

– Onneksi kolme tuttua, Suomessa asuvaa entistä työntekijää otti juuri yhteyttä ja ilmoitti tulevansa viikonloppuisin auttamaan. Enkä me jotenkin tästä selvitään.