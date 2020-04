Useilla aloilla kaivataan työvoimaa koronasta huolimatta – Asiantuntija: Nämä osaajat työllistyvät sataprosenttisesti

Koronavirus on rajoittanut ulkomaisen työvoiman saatavuutta, asiantuntijat kertovat. Nyt töitä riittää erityisesti rakennusalan erityisosaajille.

Koronavirus aiheuttaa Suomen talouteen suuria negatiivisia vaikutuksia, joista vähäisimmäksi ei voi luonnehtia yritysten kohtaamaa kysynnän hiipumista. Se taas näkyy monin paikoin esimerkiksi lomautuksina, mikä taas osuu suoraan kotitalouksiin.

Joillakin aloilla työvoimasta on kuitenkin pula – oli koronaa tai ei.

Henkilöstöpalveluyritys Selektan operatiivinen johtaja Jarmo Manninen toteaa, että rakennusala vetää edelleen osaajia. Koronakriisin myötä ulkomaisen työvoiman olematon saatavuus vaikuttaa siihen voimakkaasti.

– Tällä hetkellä lahden yli ei pääse, eikä ulkomailta voi tuoda työvoimaa. Ne, jotka ovat rajojen sisällä, työllistyvät kyllä varmasti, sataprosenttisesti, Malinen sanoo.

Manninen kertoo, että suurin kysyntä on erikoisosaajilla, esimerkiksi kattopeltisepillä, bitumieristäjillä ja asbestipurkajilla on nyt arvo arvaamaton.

– Osaaminen ja ammattitaito korostuu.

Malisen mukaan normaalisti rakentamisen sesonkipiikki ajoittuu huhti-toukokuulle etenkin ulkotöiden osalta muutenkin, oli koronaa tai ei. Hänen mukaansa työvoimapula tulee monesti joka tapauksessa.

Avoimia työpaikkoja entistä vähemmän

Uudenmaan te-toimiston palvelupäällikkö Varpu Siivonen kertoo, että avointen työpaikkojen laatu on hieman muuttunut. Uudenmaan alueella uusia avoimia työpaikkoja tulee normaalisti hakuun noin 800 päivässä, mutta nyt määrä on laskenut noin kolmeensataan.

– Perjantaina teimme viimeisen karkean katsauksen. Eniten työpaikkoja tulee terveydenhuollon puolelle, erityisesti erityisasiantuntijoille eli lääkäreille ja muille pidemmän koulutuksen saaneille. Myös asiantuntijoille, esimerkiksi sairaanhoitajille on työpaikkoja, Siivonen sanoo.

Siivosen mukaan myös palvelumyynnin puolella on työvoiman tarvetta esimerkiksi vähittäiskaupassa. Myös rakennusalan ja tietotekniikan työvoiman tarve korostuu, Siivonen sanoo.

Henkilöstöyritys Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen puolestaan toteaa, että juuri nyt tekevälle riittää töitä monilla aloilla – myös sellaisilla, jossa työn voi oppia lyhyellä koulutuksella.

Ensimmäisenä Vanhala-Harmanen mainitsee maataloustyöntekijät. Myös Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on kertonut olevansa äärimmäisen huolestunut tulevasta satokaudesta koronakriisin vuoksi.

– Se on varmasti ihan yhteinen ponnistus. Haasteena on muun muassa työpaikkojen sijoittuminen. Meillä on myös katkennut perinne, jossa maatiloilla oltaisiin runsaslukuisesti esimerkiksi kesätöissä, Vanhala-Harmanen sanoo.

Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

Myös päivittäistavarakaupan alalla riittää töitä. Koronakriisi on luonut alalle paljon kysyntää erityisesti päivittäistavarakaupan verkkokaupassa, joka on puhjennut viime aikoina kukkaansa.

– Kuluttajakäyttäytyminen muuttui yhdessä yössä, Vanhala-Harmanen luonnehtii.

Hänen mukaansa myös erilaiset puhelinpalvelukeskukset kaipaavat juuri nyt työvoimaa. Vanhala-Harmanen kertoo, että esimerkiksi Kela, pankit ja työttömyyskassat kaipaavat väkeä vastaamaan ihmisten kysymyksiin.

Lisäksi hoitoalalla työvoimapula on jatkuva.

Vanhustenhoitoon on edelleenkin paikkoja auki kaikille kynnelle kykeneville. Samoin oheispalveluihin, siivoukseen, ruoanlaittoon ja kuljetukseen kaivataan väkeä.

Baronassa on huomattu sekin, että IT-alan osaajien kysyntä ei edelleenkään näytä hiipumisen merkkejä. Vanhala-Harmasen mukaa näyttää siltä, että yritykset haluavat viedä it-hankkeensa kunnialla maaliin.

– Samalla tämä kriisi on lisännyt verkkopalveluiden kysyntää. Tässähän voi syntyä vielä kaikenlaista muutakin.