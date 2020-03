Kommentti: Rahat vai henki? Kaikille Ruotsi ei ole huono esimerkki

Talouselämä voi auttaa koronakriisin ratkaisussa, mutta se ei onnistu vain sen keinoilla, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Koronavirus koettelee hermoja kautta maailman. Pikkuyrittäjän riski on konkreettinen, kun hän joutuu sulkemaan liikkeensä rajoitusten vuoksi.

Mutta myös korkeammilla tasoilla sietokyky alkaa pettää. Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Emilia Kullas kehui sunnuntaina kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa Ruotsin valitsemaa maltillista linjaa.

”Suomi käpertyy koronakriisissä terveydenhuollon ongelmien ympärille, kun Ruotsissa poliitikot ja virkamiehet miettivät, miten yhteiskunta kestää epidemian”, Kullas kirjoittaa.

Häntä huolestuttaa, että pandemian kesto voi olla kuukausia. Kullaksen mielestä Suomi ei voi olla kiinni niin kauan. Hänen mukaansa töihin palaamista ei voida odottaa niin kauan ”kunnes viimeinenkin suomalainen koronapotilas on terve”.

Viime viikolla Talouselämän haastattelussa talousvaikuttaja Björn Wahlroos esitti samansuuntaisia mielipiteitä.

– Minun on vaikea ymmärtää, mitä hyötyä esimerkiksi Tornion ja Haaparannan välisen rajan sulkemisesta on koronaviruksen hoitamisessa, Wahlroos sanoi.

Wahlroosin mukaan on vaikea punnita rahaa ja terveyttä, ihmishenkiä ja euroja vastakkain, mutta ”se on tehtävä”. Näin siksi, että syvällä valtiontalouden kriisillä olisi terveysvaikutuksia ja asiat siksi ”viime kädessä jossain määrin yhteismitallisia”.

Ruotsin kansanterveyslaitoksen johtaja Johan Carlson on esittänyt tämänkaltaisia mielipiteitä, kun hänen maansa linjaa on arvosteltu yhä enemmän taudin uhrien määrän kasvaessa.

Juna meni jo

Suomen hallitus ei kuunnellut maanantaina Wahlroosin neuvoja. Se ilmoitti kiristävänsä entisestään länsirajan ylittämistä. Syy on selkeä. Ruotsin puolella työssä käyvät voivat levittää tautia Suomen Lappiin, jonka alueella on tehohoitopaikkoja vähän. Vakavasti sairaiden kuljetus muualle on heille vaarallista.

Taustalla on julkilausumaton oletus, että Ruotsi kulkee kohti katastrofia, jonka ei haluta leviävän Suomeen. Oletus ei ole perusteeton.

Euroopan esimerkki osoittaa, että koronasta on maanosassa enää mahdotonta selvitä ilman ankaria rajoituksia. Italiassa ja Espanjassa kuolleita on tuhansittain ja tilanne pahenee myös pohjoisemmassa Euroopassa. Näin huolimatta paljon kovemmista rajoituksista kuin ne, joihin Suomi joutuu turvautumaan. Espanja ilmoitti juuri sulkevansa lähes koko taloutensa kahdeksi viikoksi.

” On mahdotonta kuvitella, että joukkokuoleman ollessa käynnissä ihmiset menisivät töihin aivan kuin mitään kummallista ei tapahtuisi.

Ajatus talouden rattaiden pyörimisestä perustuu siihen, että koronauhrit ovat hyvin usein iäkkäitä. Nuorempiakin on kuitenkin kuollut, myös ilman, että heillä aina olisi osoitettavissa mitään perussairautta. Sairastuneet keski-ikäiset selviävät usein tehohoidon avulla, mutta jos koronaviruksen annettaisiin riehua vapaasti, hekin menehtyisivät. Siksi yhteiskunnan ja talouden normaali toiminta ei vain onnistu korona-aikana.

Kirjoituksessaan EVA:n Emilia Kullas uskoo, että avain olisi testaus, jolla voitaisiin saada nopeasti selville ketkä ovat terveitä ja kykenevät liikkumaan kotinsa ulkopuolella.

Elinkeinoelämä on jo ryhtynyt tässä tositoimiin. Useat isot yritykset tukevat hanketta, jossa suomalaisia näytteitä lennätetään Etelä-Koreaan tutkittaviksi. Näytteet ottaa terveyspalveluyritys Mehiläinen ja tarvittaessa myös julkinen sektori voi ostaa siltä testejä.

Tämä on hyvää ja kannatettavaa, mutta ei korvaa rajoituksia. Kehittyneissä Aasian maissa laajalle testaamisella on saatu hyviä tuloksia, mutta niissä järjestelmät oli valmiiksi viritetty tätä varten vuosien ajan. Virusuhka tiedettiin 2000-luvun SARS-epidemian jälkeen.

Eurooppalaiset valtiot eivät tällaista kapasiteettia hankkineet ja sitä pitää yrittää kehittää lennosta. Saksassa testejä on pystytty tekemään paljon, mutta silti siellä ovat käytössä Suomea kovemmat rajoitukset.

Testausten lisääntyminen on toivottavaa, mutta pelkästään niiden varassa tautia ei enää Euroopassa ja Suomessa pysäytetä. Se juna meni jo.

Joskus talouskin on voimaton

Samankaltaista keskustelua on käyty Yhdysvalloissa, jossa tuuliviirimäinen presidentti Donald Trump on asiantuntijoiden kauhuksi jatkuvasti muuttanut linjaansa. Yhdessä välissä hän vaati ulkonaliikkumiskieltojen ja vastaavien rajoitusten lopettamista jo pääsiäiseksi. Perustelu oli taloudellinen. Sitten Trump taas käänsi kelkkansa, ja asiantuntijat huokaisivat helpotuksesta.

Eniten Trumpin uhmavaiheesta innostui Texasin apulaiskuvernööri Dan Patrick, joka kehotti ihmisiä heti palaamaan töihin. 69-vuotias Patrick vetosi ikäihmisiin, jotta nämä vain suojelisivat itseään paremmin ja ottaisivat riskin, ”jotta kaikkien rakastama Amerikka säästyisi heidän lapsilleen ja lapsenlapsilleen”.

Patrickin ajatus ei herättänyt yleistä innostusta. Texasin varsinainen kuvernööri Greg Abbott ilmoitti päinvastoin harkitsevansa kovempia toimia.

Talous on kautta maailman ollut etusijalla vuoden 2008 finanssikriisistä lähtien. Suomessa näin on ollut jo 1990-luvun lamasta lähtien.

Talouden vaikuttajia ja tuntijoita on kuultu ja heidän neuvojaan yleisesti noudatettu. Nyt on kuitenkin eri tilanne. Koronakiriisi aiheuttaa talouskriisin, joka on paha asia. Talouskriisi voidaan kun ratkaista, kun terveyskriisi on turvallisesti ratkaistu. Tähän ei ole poppakonsteja, vaikka kuinka haluttaisiin.

On ihmisiä, jotka ovat tottuneet siihen, että heitä kuunnellaan. Nyt he ovat yhtä hädissään kuin kaikki muutkin ja tarjoavat varmasti hyvää tarkoittaen ratkaisujaan. Mutta ne eivät riitä.