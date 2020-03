Kiinan talous selvässä nousussa – Nordean pääekonomisti: ”Toipuminen tulee olemaan ajateltua hitaampaa”

Kiinassa tänään julkaistut maaliskuun ostopäällikköindeksit vahvistuivat jyrkästi helmikuun tasoista. Myös ulkomaiset sijoittajat ovat alkaneet palata Kiinan markkinoille, kertovat eri lähteet.

Tästä voisi päätellä, että virusepidemian ensimmäisenä koetteleman maan talous on jo kääntynyt selvään nousuun.

Kiinan teollisuuden tuotanto on kuitenkin edelleen kaukana normaalista. Talouden ennakoidaan notkahtaneen selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Jatkossa talouden kehitys riippuu paljolti siitä, kuinka nopeasti viruksen tainnuttama vienti ja kulutuskysyntä palaavat aikaisemmille tasoille.

Maailmanpankki varoitti maanantaina, että viruspandemia on synnyttänyt taloussokin, joka ulottuu koko maailmaan ja horjuttaa myös Aasian maita.

Kiinan talouden pankki arvioi kasvavan tänä vuonna parhaimmillaankin reilut pari prosenttia ja jää heikoimmillaan nollaan. Vielä pari kuukautta sitten ennuste oli hieman alle kuusi prosenttia, mikä sekin olisi ollut hitainta tahtia sitten 1990-luvun alun.

Ei vielä vetoa

Nordean pääekonomisti ja Kiina-asiantuntija Tuuli Koivu varoittaa liiallisesta toiveikkuudesta, sillä Kiinan elpyminen on vielä alkuvaiheissa.

Hän olisi odottanut vielä parempia ostopäällikköindeksejä, vaikka tilauksissa oli nousua ja suunta on oikea.

– Helmikuun romahdus oli valtava ja lähtötaso on todella matala. Kiinassa on selvästi nähty pohja, se oli helmikuussa ja maaliskuu on ollut pykälää parempi, Koivu sanoo uutistoimisto Startelille.

Hän korostaa, että Kiinan teollisuustuotanto jäi helmikuussa noin puoleen normaalitasoista.

– Ylöspäin on tultu, mutta uutiset jo viime viikoilta ovat kertoneet, että Kiinan toipuminen tulee olemaan alun perin ajateltua hitaampaa. Kulmakerroin ylöspäin on paljon loivempi kuin mitä se oli alaspäin, Koivu sanoo.

Hän korostaa, että tällä hetkellä Kiinalla on ongelmia sekä vientikysynnässä että kotimaisessa kysynnässä, joka vastaa jo yli puolesta Kiinan kansantaloudesta.

– Kotitaloudet eivät kaikilla käytössä olevilla mittareilla ole vielä palanneet normaalielämään. Tämä näkyy ostopäätöksissä. Esimerkiksi autojen myynti on edelleen kymmeniä prosentteja alempana kuin ennen kriisiä. Tämä kertoo siitä, etteivät ihmiset uskalla tehdä suuria ostopäätöksiä, kun on huolta tulevasta ja työpaikasta, Koivu sanoo.

– Kiinalaiset autotehtaat eivät enää seiso sen takia, ettei paikalla olisi työvoimaa vaan sen takia että autot eivät mene kaupaksi.

Nordeassa uskotaan silti Kiinan toipumisen jatkuvan, jos koronavirus ei aloita toista kierrosta. Nopea toipuminen on kuitenkin pois laskuista, sillä Kiinan talous oli hidastunut jo ennen kriisiä.