Jari Sarasvuo pelkää 30 prosentin massatyöttömyyttä, perusti yhteisön pk-yritysten auttamiseksi – ”Harjoittelemme, miten yritys pidetään pystyssä”

Jari Sarasvuo on perustanut pk-yritysten auttamiseen keskittyvän, internetissä toimivan yhteisön.

Tunnettu yrittäjä toruu edelleen Suomen elvytystoimia, vaikka myöntää rikastuneensa ”varainsiirrolla veronmaksajilta varakkaille”.

Kokenut yrittäjä ja yritysvalmentaja Jari Sarasvuo on noussut taistelemaan koronaepidemian polvilleen pakottamien suomalaisyritysten puolesta – ja taistelemaan samalla myös omien yritystensä, erityisesti kuluvana vuonna 30 vuotta täyttävän Trainers’ Housen, olemassaolosta.

Sarasvuo on perustanut pk-yritysten auttamiseen keskittyvän, internetissä toimivan yhteisön nimeltään ”takamatkalaisten vastarintaliike”. Noin 170 ihmistä työllistävän pörssiyhtiön pääomistajan viime keskiviikkona vetämään verkkotilaisuuteen osallistui heti noin 3 600 yritystä eri aloilta.

– Mä uskon, että tulevana tiistaina menee jo 5 000 osallistujan raja rikki. Kiinnostus on ollut valtaisaa, Sarasvuo kertoo IS:n haastattelussa.

Vastarintaliikeyhteisöön osallistuminen on ilmaista, mutta pari ehtoa löytyy: halukkaan täytyy olla yrittäjä tai yrittäjähenkinen päättäjä, jolta löytyy jonkinlainen joukko ihmisiä ”ponnistelemaan yhteisen päämäärän eteen”. Jos kiinnostus kasvaa tätä vauhtia, myös osallistujien määrälle syntynee jokin raja.

– Korostan heti alkuun, että tässä ei ole kyse omasta intressistä, vaan kaikkien asiasta. Työstä, joka toivottavasti aikanaan palautuu koko yhteiskunnan hyödyksi, Sarasvuo sanoo.

Osingot jäävät jakamatta

Trainers’ House jakoi omistajilleen vielä jokin aika sitten osinkoja, mutta kevääksi suunniteltu osingonjako on Sarasvuon mukaan peruttu koronaepidemian vuoksi.

Tämänhetkinen arkitodellisuus on iskenyt rajusti myös todennettavien tulosten, johtamisen sähköistämisen ja ihmisten koskettamiseen profiloituneeseen yhtiöön.

– Tänä keväänä ei osinkoja jaeta. Kevään aikana en myöskään itse nosta yhtiöstä mitään tuloja, vaan ne kaikki menevät työntekijöille. Olen nyt perheyhteisöni, johon laajennetusti kuuluu työntekijäverkostoni, puolesta sodassa koronan laukaisemaa talousepidemiaa vastaan, Sarasvuo sanoo.

Maanantaina Trainers’ House ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut työntekijöidensä lomauttamiseksi enintään 90 päiväksi. Neuvotteluissa käsitellään myös enintään yhdeksän ihmisen irtisanomista.

– Yhtiöllämme on vaikeaa, koska tulomme perustuvat ihmisten kohtaamiseen. En ole juridisesti vastuussa yhtiön tulevaisuudesta, mutta moraalisesti koen ehdottomasti olevani. Olen päättänyt hoitaa oman ruutuni. Se tarkoittaa, että omalla vahtivuorolla firma ei mene konkurssiin.

Pörssikurssit ovat laskeneet koronaviruksen vuoksi niin Suomessa kuin maailmallakin.

Sarasvuo on aiemmin IS:n haastatteluissa korostanut ”tehneensä tarpeeksi rahaa perheensä tarpeisiin”. Samasta aiheesta hän puhuu nytkin.

– Edelleen ihmettelen, miksi Suomi koko pitkän nousukauden ajan elvytti ja elvytti niin saakelisti. Tietenkin minäkin hyödyin siitä miljoonia, kun tapahtui varainsiirto veronmaksajilta varakkaille. Ei se silti oikein ollut, pidän velaksi elämistä moraalittomana, hän painottaa.

– Nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa elvytyksen impulssi ei enää kanna – se syötiin jo ajat sitten. Kun tällainen kriisi iski, päätin koota joukkoja vastarintaan.

Yrittäjien vertaistuki kunniassaan

Mistä oikein on kyse?

Takamatkalaisten vastarantaliike työllistää viiden henkilötyövuoden verran. Kiirettä kuulemma riittää.

– Tämä vastarintaliike on eräänlainen aikuisten yrittäjien rippikoululeiri, jossa me harjoittelemme yhdessä, miten yritys pidetään pystyssä – jos sen ylipäätään voi pelastaa. Lisäksi puhumme siitä, miten itse säilymme terveinä ja vitaalisina, Sarasvuo kertoo.

– Käymme yrittäjien kanssa esimerkiksi läpi, mihin yrityksen menestyksekäs pyörittäminen perustuu. Se on tärkeää, koska kriisissä ne perusasiatkin usein katoavat monilta, Sarasvuo selvittää.

– Vertaistuki on kunniassaan. Tyypilliseksi on osoittautunut, että ihmiset ostavat toisiltaan. Kaikki ymmärtävät olevansa kusessa ja haluavansa taistella toinen toistensa puolesta. Me siis pyöritetään sellaista turvaverkkoa.

Sarasvuon mukaan yhteisöön osallistujia myös muun muassa neuvotaan, millä keinoin velkavankeus on vältettävissä ja miten työporukan henki pystytään säilyttämään raskaista uhrauksista huolimatta.

– Olen jo törmännyt ilmiöön, jossa yrittäjä kertoo ääni itkussa, kuinka pahalta tuntui lomauttaa henkilöstöä. Joiltakin yrittäjiltä olen kuullut, että osa työntekijöistä on ilmoittanut tekevänsä töitä, vaikka onkin tullut lomautetuksi, hän kertoo.

– Tällainen taistelutahto on kerta kaikkiaan upeaa.

Harmittelee suoran yritystuen puutetta

Noin 1,4 miljoonaa suomalaista työskentelee alle 250 ihmistä työllistävissä yrityksissä, ja uusista työpaikoista jopa noin 58 prosenttia syntyy pieniin yrityksiin. Pk-yritykset tekevätkin noin 40 prosenttia koko Suomen bruttokansantuotteesta bkt:sta.

– Yhteiskuntamme on riippuvainen niistä aika pienistä yrityksistä. Tällä sektorilla on peräti noin 660 000 ihmistä töissä, Sarasvuo sanoo.

– Tässä on se julma puoli, että ne yritykset jotka selviävät, niillä on tilaa markkinoilla tämän kriisin hellittäessä.

Hallitus on parin viime viikon aikana esitellyt erinäisiä tukipaketteja yrityksille. Yhteissumma on valtava, mutta paljon on esiintynyt huolta siitä, ettei tuki kanavoidu suoraan yrityksille. Tukien hakeminen tapahtuu paitsi pankkien myös muun muassa Finnveran ja Business Finlandin kautta.

– Hallitus on esittänyt hienoja tukipaketteja, mutta ongelmana on, etteivät tuet kanavoidu suoraan pienten firmojen hätään, Sarasvuo näkee.

– Sillä nyt kun Suomen Pankki ostaa yritystodistuksia ja joukkovelkakirjalainoja miljardilla, niin vain isot yritykset pystyvät jälkimarkkinoilla myymään joukkovelkakirjoja ja yritystodistuksia. Ei pienillä yrityksillä, kuten ravintoloilla ja kampaamoilla ole siihen mahdollisuuksia.

Hallitus on parin viime viikon aikana esittänyt tukipaketteja yrityksille.

Sarasvuo korostaa olevansa hallituksen toimien puolella. Hänen mukaansa on viisasta pitää suuret työnantajat ja varsinkin vientiteollisuus pystyssä, koska ”puolet Suomen hyvinvoinnista tulee vientiteollisuudesta”.

– Hallitus on toiminut järkevästi. Korona pitää pysäyttää, Sarasvuo alleviivaa.

– Toivoisin vaan, että tätä yritystukea ulotettaisiin suoraan sinne, missä pienet yritykset taistelevat omien ja perheidensä toimeentulon puolesta. Nimittäin jos nyt annetaan pk-yritysten laajassa mitassa kaatua, meillä voi koronaepidemian jälkiaaltona syntyä 30 prosentin massatyöttömyys.

”Riittävä määrä selviää, loput keräävät luitaan”

Rohkeudestaan tunnettu Sarasvuo pelkää yritysten tämänhetkisen lomautusvauhdin seurauksia. Hän pohtii kysymystä, että jos sama tahti jatkuu, kuinka pitkään työttömyyskassojen likviditeetti kestää. Maassa on koronaepidemian vuoksi lomautettu jo satojatuhansia ihmisiä.

– Jos tätä lockdownia (maa pysyy kiinni) jatketaan pitkään, se aiheuttaa ennennäkemättömän infarktin maan taloudelle, Sarasvuo arvelee.

– Taudin nykytiedolla maa pysyy kiinni kaksi kuukautta, mutta entä jos tarvitaan kolmas kuukausi? Sen jälkeen syntyvän ketjureaktion pysäyttäminen voisi jo olla erittäin haastavaa, sillä tällä hirviöllä on pitkä häntä.

Sarasvuon mielestä vaatii hallitukselta kovaa kanttia tehdä oikea-aikaisesti se päätös, että rajoitustoimia puretaan, vaikka itse virus jatkaisi vielä jossain määrin leviämistään.

– Nyt on se hetki, kun ei ole ylipäätään minkäänlaisen politikoinnin aika. Ei tämä maa silti missään olosuhteissa viidakoksi taannu, hän näkee.

Sarasvuo kertoo heräävänsä tätä nykyä aamuisin kello viideltä ja käyvänsä nukkumaan sitten, kun ”voimat ehtyvät”. Alkoholiin hän ei aio koskea, eikä oman edun perään kysellä.

– Tästäkin kriisistä selvitään. Kun hallitus toimii viisaasti, riittävä määrä selviytyy ja loput keräävät luitaan pitkän aikaa, hän summaa.