Koko maa vai rajattu kielto? Ravintoloiden sulkupäätös eduskuntaan ehkä jo maanantaina

Maran mukaan ravintoloitsijat haluavat kiellon koko maahan.

Majoitus- ja ravintola-ala toivoo, että viikon alussa, mahdollisesti jo maanantaina, voimaan astuva ravintoloiden ja kahviloiden sulkeminen tehdään koko maan kattavasti.

– En tiedä yhtään yritystä, jonka mielestä sulun ei pitäisi olla koko maan kattava, Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toiminnanjohtaja Timo Lappi.

– Ei sielläkään, missä tartuntoja on vähän, kauppa käy. Jos valtiontuki kytketään jollakin tavalla niihin alueisiin, joilla ravintolat on lain nojalla määrätty kiinni, se on vielä huonompi tilanne.

Eduskunta hyväksyi lauantaina hallituksen esityksen majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Perustuslakivaliokunta esitti keskiviikkona, että kieltoa rajattaisiin alueellisesti ja ajallisesti jos tilanne sallii.

Ravitsemisliikkeet suljetaan asiakkailta koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi, mutta ulosmyynti eli take away -ruuan myynti olisi sallittua. Lukuisat ruokaravintolat ovat näin jo toimintansa muuttaneetkin.

Työ- ja elinkeinoministeriössä lain valmistelutyö jatkui myöhään sunnuntaina. Valtioneuvosto antaa asetuksen, joka menee eduskunnan jälkitarkastukseen. Valtioneuvosto harkitsee koskeeko se koko maata vai osaa ja miten rajaukset tehtäisiin.

– Tämä on ihan puhtaasti hallituksen päätettävä asia, Temin osastopäällikkö Antti Neimala sanoo.

Eduskunnassa muutos menee talous- tai perustuslakivaliokuntaan tai molempiin, ja niistä se tuodaan sitten äänestykseen mahdollisimman pikaisesti.

– Valmistelemme tätä sosiaali- ja terveysministeriön ja oikeusministeriön kanssa erittäin tiukalla aikataululla ja tavoitteena on saada rajoitukset, niiltä osin kuin alueellisesti katsotaan välttämättömiksi, mahdollisimman pian voimaan.

Helpotusta vuokriin?

Ravintoloitsijat toivovat, että hallituksen sulkemispäätös helpottaisi myös vuokrien maksuvelvoitteita. Lappi sanoo, että vaikka liiketoiminta estetään lailla, vuokrasopimusten perusteella vuokranantajien ei edelleenkään tarvitse joustaa vuokrien perimisessä.

– Ei niissä käsittääkseni sellaista ehtoa ole. Mutta tilanteessa, jossa liiketoiminta estetään nyt kokonaan, vuokranantajilta on mennyt viimeinenkin argumentti että miksi vuokrat voidaan periä täysimääräisesti.

– Sama koskee hotelleja, kylpylöitä, ja lasten leikkipuistoja.

Mara painostaa hallitusta puuttumaan vuokravastuisiin. Se on lähettänyt käytännössä kaikille isoille ja pienemmillekin vuokranantajille kirjeen, jossa vaatii niiltä vastaantuloa.

– On hyviäkin esimerkkejä, mutta valtaosa isoista vuokranantajista toteaa aivan kylmästi, että missään tapauksessa ette saa alennuksia vaan korkeintaan lykkäystä vuokriin. Täysin käsittämätöntä toimintaa.

– Suurin osa isoista vuokranantajista katsoo, että tämä kriisi ei koske heitä millään tavalla ja että haluavat kaikki tuottotavoitteensa myös kriisin ajalta.

Mara on esittänyt, että jos vuokranantajat eivät suostu tulemaan vuokrissa alas, vuokrille täytyy säätää poikkeuslailla vuokrakatto.

Tem hahmottelee parhaillaan myös mallia ja toteuttamistapaa yrittäjille annettavasta tuesta, kuten ponnessa edellytetään. Perustuslakivaliokunta piti välttämättömänä, että lailla säädetään kiellon aiheuttamien menetysten ”kohtuullisesta kompensoimisesta että vaikutuksia lieventävistä järjestelyistä elinkeinonharjoittajille”.

Tällä hetkellä suoraa ja nopeaa tukea ei tule juurikaan yrittäjille työttömyystukea lukuun ottamatta. Finnveran ja Business Finlandin tuet (esiselvitys- ja kehityshankerahoitus) ovat Lapin mukaan ”liian hienoja” tukimuotoja.

– Nämä eivät ole nyt niitä tukimuotoja joita tarvitsemme, tarvitsemme sellaisia tukea, joka tuo kassaan rahaa. Meille tulee valtava määrä puheluita, että nämä tuet sopivat vain joillekin. Ne ovat liian monimutkaisia, kun pitäisi riittää se tieto, että valtiovalta on estänyt liiketoiminnan.