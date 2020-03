Ravintolat sulkevat nyt oviaan vapaaehtoisesti – moni lahjoittaa varastojaan ruoka-apuun

Koronapandemia on saanut osan ravintoloitsijoista kehittämän myös täysin uusia tapoja palvella asiakkaita.

”Arvoisa asiakkaamme, vallitsevan tilanteen vuoksi ravintolamme ovet sulkeutuvat toistaiseksi.”

”Toistaiseksi.” Tai ”ennalta määräämättömäksi ajaksi”.

”Toivomme, että tauko on mahdollisimman pian ohi ja pääsemme takaisin normaaliin päivärytmiin mahdollisimman pian.”

Suomalaisravintolat ovat viime päivinä ilmoittaneet ahkerasti verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa keskeyttävänsä toimintansa toistaiseksi.

Soittokierros ruoka- ja seurusteluravintoloihin osoittaa, että ravintolat ovat sulkeneet ovensa kokonaan sekä pääkaupunkiseudulla että sen ulkopuolella. Osa jatkaa toimintaansa pienimuotoisesti noutoruokaa myymällä.

Asiakkaille on jätetty tunteikkaita viestejä: ravintoloitsijat, kuten tällä hetkellä kaikki muutkin, toivovat, että koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolosuhteet menevät mahdollisimman nopeasti ohi.

Poikkeusolot saivat osan ravintoloitsijoista ruoka-aputalkoisiin

Koronapandemia on saanut osan ravintoloitsijoista kehittämän myös täysin uusia tapoja palvella asiakkaita.

Osa ruokaravintoloista on jatkanut noutoruoka-annosten myymistä lyhennetyin aukioloajoin lähinnä lounasaikaan. Jotkut ravintolat ovat järjestäneet ruokakuljetuksia sekä asiakkaiden koteihin että työpaikoille.

Osa ravintoloista taas on polkaissut nopeasti käyntiin yhteistyön läheisten ruokakauppojen kanssa ja saaneet niiden kautta myytyä tuotteitaan päivittäistavarakaupoissa asioiville.

Ravintoloitsijoiden on ratkaistava myös, millä tavoin varastossa oleva ruoka hyödynnetään.

Kehittämispäällikkö Anni Heinälä on toiminut Helsingin ruoka-avun kehittämishankkeen projektipäällikkönä kuluvan vuoden alusta.

Heinälä kertoo, että moni ravintoloitsija on viime viikkojen aikana käärinyt hihat yhteisen hyvän vuoksi.

– Ravintoloista ja muutamasta hotellistakin on tullut ruokaa reilusti, sanoo Heinälä.

Yhteistyötä on tehty sekä yksittäisten ravintoloitsijoiden että ravintolaketjujen kanssa.

– Olemme tehneet paljon yhteistyötä muun muassa HOK Elannon kanssa. He laittoivat ravintolansa kiinni jo viime viikon lopulla. Silloin saatiin paljon lahjoituksia, ja kaikki toimi oikein hyvin.

Kaikkea ravintoloiden tarjoamaa hävikkiruokaa ei ruoka-apuun kuitenkaan voi antaa.

– Meillä on rajallinen kuljetuskapasiteetti, ja kun isoja hävikkimääriä tulee, emme valitettavasti voi hyödyntää ihan kaikkea. Parhaamme ollaan tehty, ja saatu ruoka on tullut ehdottomasti tarpeeseen, Heinälä kiittelee.

– Sana kiirii, ja monet ravintolat ovat selkeästi halunneet lahjoittaa ruokaa.

Myös Aamulehti kirjoitti tamperelaisravintoloiden ja -hotellien auttamishalukkuudesta.

Ravintolajätin toimitusjohtaja: ”Suomi voi nippa nappa selvitä 4–8 viikon pysähdyksestä”

17 ravintolaa eri puolilla Suomea omistavan Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunio kertoo, että yhtiön kaikki ravintolat ovat sulkeneet ovensa.

Nyt on erittäin tärkeä toimia niin kuin valtiovalta pyytää. Mielestäni olisi täysin vastuutonta toimia valtiovallan ohjeita vastaan, Raunio sanoo.

Yhtiön Helsingissä sijaitsevat ravintolat ovat olleet kiinni viime viikon tiistaista lähtien. Maakuntien ravintolat sulkivat ovensa lauantain jälkeen.

Raunion mukaan ohjeita olisi noudatettu jo aiemmin, jos hallitus olisi ohjeet antanut.

NPG alkoi valmistautua ravintoloiden sulkemiseen kymmenen päivää sitten.

– Henkilöstökulut piti saada pois, koska liikevaihtoa ei ole. Kaikki, itseni mukaan lukien, ovat lomautettuina. Käymme neuvotteluita tavarantoimittajiemme kanssa, jotta toistaiseksi voimassa olevat sopimukset saadaan katkaistua. Vuokranantajien kanssa neuvotellaan, samoin lisärahoituksesta omistajien kanssa.

– Kyllähän tämä valitettavasti aiheuttaa kamalasti työttömyyttä Suomeen. Ymmärrän täysin nämä toimet, sillä varman päälle pelaaminen on parempi vaihtoehto kuin lähteä niin sanotusti soitelleen sotaan, hän sanoo.

Raunio toivoo hallitukselta, että se miettisi myös selviytymisstrategiaa siihen hetkeen, kun tilanne on ohi. Suomessa ajatellaan yhä liian lyhytnäköisesti: ajatellaan, että poikkeustilanne vaikuttaa vielä toistaiseksi pieneen kansalaisten joukkoon.

– Meillä on valtion ja kunnan palveluksessa iso joukko työntekijöitä, joiden palkat on maksettu yritysten tuottamilla verotuloilla. Niiden tuottaminen on nyt pysähdyksissä. Suomi voi nippa nappa selvitä 4–8 viikon pysähdyksestä, mutta yhtään sen pidempää tämä valtio ei pysty selviämään yksityinen sektori pysähtyneenä, Raunio toteaa.