Viittä ravintolaa Helsingissä pyörittävä keittiömestari Henri Alen pohtii, mitä tapahtuu, kun 50 000 matalapalkkaista ravintola-alan ihmistä joutuu lomautetuiksi.

Hallituksen päätös sulkea ravintolat ei tullut keittiömestari Henri Alenille yllätyksenä.

– Se oli odotettu päätös, viittä ravintolaa Helsingissä pyörittävä Alen sanoo.

– Mutta samalla se oli myös huolestuttava päätös. Mitä tapahtuu, kun 50 000 matalapalkkaista ihmistä lomautetaan täysin ja heiltä evätään oikeus harjoittaa omaa ammattinsa, johon heillä on koulutus? Tämä on perustavanlaatuinen ongelma, johon hallitus ei ole toistaiseksi esittänyt mitään toimia.

Alenin mukaan hallituksen päätös on sinänsä ymmärrettävä. Hän toteaa, ettei kuitenkaan voi olla pohtimatta, millaisia vaikutuksia päätöksellä on niiden ihmisten elämään, joita kohtaa nyt taloudellinen epävarmuus tulevasta.

– Omasta puolestani en ole huolissani. Bisnes on bisnes, menee niin kuin menee, mutta nämä välilliset vaikutukset toimista minua huolestuttavat. Jos tästä seuraa ihmisille rahaongelmia, parisuhdeongelmia, masennusta ja alkoholismia, tällaisten toimien hinta on todella kova.

Alen myöntää, että saattaa olla vielä aikaista spekuloida sulkemispäätöksen seurauksilla. Hän toivoo, että hallitus silti jossain kohtaa kertoisi konkreettisista toimenpiteistä, joilla ihmisten hyvinvointi tullaan korona­kriisin aikana takaamaan.

– Se ei riitä, kun sanotaan, että pidetään kansalaisista huolta. Se on sanahelinää. Ymmärrän, ettei ole valmista lakiesitystä tai asetusta, mutta ei ollut tähän ravintoloiden sulkemiseenkaan. Ei siis muuta kuin istumaan ja miettimään, että miten tämä ala pelastetaan, Alen sanoo.

Tänään keskiviikkona vakuutusyhtiöt ja Finanssialan keskusliitto ovat esittäneet arvioita, että ravintoloiden ottamat epidemia- ja keskeytys­vakuutukset tuskin korvaavat sulkemisesta seuraavia taloudellisia vahinkoja.

Henri Alen kertoo, että hänelle asia selvisi jo kaksi viikkoa sitten.

– Meidän ravintoloilla on molemmat vakuutukset. Kävimme kaksi viikkoa sitten kammalla läpi näiden vakuutusten ehtoja, mutta eivät ne kata tätä tilannetta. Penniäkään ei ole tulossa.

Edessä ovat vaikeat ajat. Alen toteaa, ettei nykyisessä tilanteessa voi jäädä surkuttelemaan.

– Minun viesti muille yrittäjille on, ettei kannata odottaa valtiota apuun. Meidän on vain kynsin ja hampain yritettävä työllistää ihmisiä. Sanoisin, että jos saat käteesi pussin papuja ja vettä, niin nyt on alkamassa kilpajuoksu siitä, kuka niitä käyttää nerokkaimmin.