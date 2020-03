HS: Ravintolakonserni Noho Partnersin kassa lähes tyhjä, yhtiö ei pysty maksamaan laskujaan – johto kiistää tiedot

Voimakkaasti laajentunut Noho Partners toimii tällä hetkellä pelkän käyttöpääomarahoituksensa varassa.

Pörssiin listattu ravintolayhtiö Noho Partnersin kassa on lähes tyhjä eikä yhtiö pysty maksamaan laskujaan, kertoo Helsingin Sanomat useampaan lähteeseen viitaten.

Noho Partners ei ole kertonut kassakriisistään pörssitiedotteella. Kassan kriisiytymistä koskeva sisäpiiritieto pitäisi julkistaa mahdollisimman pian, sillä muutoin yhtiön voidaan epäillä johtaneen sijoittajia harhaan.

Yhtiön toimitusjohtaja Aku Vikström sanoi HS:lle, ettei tieto kassan tyhjyydestä täysin pidä paikkaansa. Vikström on valottanut yhtiön tilannetta sisäisesti.

– Olen sanonut työntekijöille, että olemme tilanteessa, jossa liikevaihto on pysähtynyt totaalisesti eli 90 prosenttia liikevaihdosta on mennyt. Sanoin, että meillä ei ole kriisin aikana tulorahoitusta ja olemme käyttöpääomarahoituksen varassa. Sen voin sanoa, että kassamme on tiukilla.

Vikströmin mukaan yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja uudesta rahoituksesta. Sillä välin yhtiö pyrkii supistamaan kulujaan niin paljon kuin mahdollista. Palkat voidaan maksaa normaalisti.

Aiemmin maaliskuussa yhtiö antoi tulosvaroituksen ja aloitti yt-neuvottelut.

Ravintolayhtiö perui aiemmin antavansa tulosohjeistuksen tälle vuodelle, eikä antanut ennustetta liikevaihdosta ja kannattavuudesta epävarmuuden takia. Yhtiö aikoi myös ehdottaa lisäosingon maksamisen siirtämistä.

Noho Partnersilla on 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.