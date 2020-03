Tunnettu juristi varoittaa: Suljettavat ravintolat eivät saa vakuutuskorvauksia

Lakimies Petteri Snell viittaa vanhaan sanontaan: helpommin saisi lihan leijonan suusta.

Autoverotukseen ja alkoholimonopoliin liittyvistä jutuista tunnettu lakimies Petteri Snell uskoo, että valtaosa toimintansa keskeyttämään joutuvista ravintoloista jää ilman vakuutuskorvauksia.

Hallitus vei tiistaina eduskuntaan ehdotuksen ravintoloiden määräaikaisesta sulkemisesta koronavirusepidemian hidastamiseksi. Ravintoloiden ja kuppiloiden ovien on tarkoitus pysyä kiinni ainakin toukokuun loppuun asti. Käytännössä lukuisten ravintoloiden toiminnan jatko on vaakalaudalla.

– Vakuutukset ovat yritysten ja vakuutusyhtiöiden välisiä sopimuksia. Sanoisin näin, että suurin osa ravintoloista jää näiden vakuutuskorvausten ulkopuolelle, Snell arvioi.

Osa ravintoloitsijoista on toivonut valtiovallalta selkeää kieltoa lopettaa liiketoiminta. Tämän toivotaan avaavan yrittäjille väylän saada kompensaatiota koronan aiheuttamista tappiostaan.

Snell ei usko, että kompensaatiota heruu ainakaan vakuutusyhtiöiden kautta. Hän sanoo, että kyseessä on koko maata koskeva toimialakohtainen rajoitus. Se on eri asia kuin vaikkapa tulipalon kaltainen onnettomuus.

– Vähän sama kuin jos tulisi vaikkapa ylimääräinen pyhäpäivä. Yhdeksi pyhäpäiväksi suljettaisiin ravintolat ja sitten sillä perusteella haettaisiin korvauksia. Minusta on selvää, että vakuutusyhtiöt eivät lähtökohtaisesti tule mitään korvaamaan, Snell sanoo.

Mahdollisena poikkeuksena Snell pitää ketjuja, joilla on monia ravintolapisteitä ja jotka ovat muuta kautta sidoksissa vakuutusyhtiöihin. Ne ovat asiakkaita, jotka vakuutusyhtiöiden kannattaa pitää tyytyväisinä.

– On valtavat työeläkevakuutukset ja niin edelleen. Erikoisasiakkaita kohdellaan ehkä vähän eri tavalla.

Snell muistuttaa, että vakuutusyhtiötkin ovat yrityksiä. Niiden tehtävä on tuottaa voittoa.

– Ennen vanhaan markka-aikaan sanottiin, että helpommin saat lihan leijonan suusta kuin vakuutusyhtiöltä rahan. Näinhän se on.

Snellin mielestä ravintoloiden kohdalla vakuutuksia suurempi kysymys on vuokrakustannukset. Siihen myös lainsäätäjän olisi helpompi tarttua esimerkiksi vuokrakattojen tai -säännöstelyn kautta.

– Olen käsittänyt, että vuokranantajat eivät hirveän mielellään vuokria laske, ja osa niistähän on kansainvälisiä sijoittajia. Ei se kauheasti auta, että menee Lontooseen neuvottelemaan parin pizzerian vuokranalennuksista. He toteavat, että meillä täällä on sama tilanne, tervemenoa.