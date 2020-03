Ruokakaupan hylly paljastaa, kuinka korona innosti ihmiset leipomaan – myös kukkamulta myy kuin häkä

Ruokakaupassa käymisestä on koronaepidemian myötä tullut yksinäistä puuhaa, Ilta-Sanomien vierailu paljasti.

Keskellä päivää ruokakauppaan, uhka vai mahdollisuus?

Kysymys on nyt tavallistakin aiheellisempi, sillä koko Suomi yrittää torjua koronavirusepidemiaa parhaansa mukaan. Tiistai-iltapäivänä meillä oli jo lähes 800 lähes varmistettua tartuntaa. Sairastuneista 73 on sairaalassa, teho-osastoilla 17.

Normaalisti vilkkaan kauppakeskus Triplan käytävillä on odotetun hiljaista. Alimmassa kerroksessa sijaitsevissa ruokakaupoista ei voi sanoa, että niissä kävisi kuhina.

Kauppakeskus Triplan alimmassa kerroksessa oli tiistaina sangen väljää.

Päin vastoin, Supermarketin hyllyjen välissä näkyy enemmän työntekijöitä kuin asiakkaita. Moni heistä pakkaa verkkokaupan ruokaostostilauksia pahvilaatikoihin.

Kauppias Petri Miettinen kertoo, että verkkokaupan tilauksissa on viikon jono.

Kauppias Petri Miettinen kertoo, että kotonaan aikaa viettävät ihmiset ovat innostuneet sisustamaan.

Yllä olevalla videolla kauppias Petri Miettinen kertoo, kuinka koronavirus näkyy ruokakaupoissa tällä hetkellä.

Miettinen toteaa, että ihmisten asuinalueilla sijaitsevien kauppojen asiakasmäärät ovat epidemian myötä nousseet, kun taas muualla on hiljaisempaa. Se käy järkeen, sillä epidemia-aikana moni pysyttelee mielellään neljän seinän sisällä ja hoitaa ostoksensa joko verkossa tai mahdollisimman lähellä.

– Toisaalta nyt monella on myös varmaan enemmän aikaa käydä kaupassa kun ei käy töissä. Senioriasiakkaat taas tulevat usein heti aamusta, Miettinen arvelee.

Vessapaperivillitys näkyy jossain määrin edelleen Triplan K-Supermarketin, Prisman ja Lidlin hyllyillä, samoin säilykkeiden ja muiden pitkään säilyvien tuotteiden kuten iskukuumennetun maidon suosio. Petri Miettinen kertoo, että kevätkauden kulutustottumukset ovat nyt nostaneet päätään niiden yli.

– Nyt ollaan seuraavassa aallossa. Leivonta on selkeästi noussut.

Leipomistrendi näkyy K-Supermarketin jauhohyllyllä.

Miettinen kertoo myös, että kukkamultaa myydään yllättävän paljon. Se selittyy hänen mukaansa sillä, että koteihinsa linnoittautuneet ihmiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota kotioloihinsa ja ryhtyvät sisustamaan.

Jos kotini on linnani, niin miksi en viettäisi epidemiaa mahdollisimman kauniissa kodissa? Kukkien keskellä karanteenikin on helpompi kestää.

– Kevätkukkia istutetaan, Miettinen vahvistaa.

Kauppias Miettinen kertoo, että turvatoimia on kiristetty jatkuvasti henkilökunnan terveyttä silmällä pitäen. Miettisen haastattelukin tapahtuu turvallisen välimatkan päästä ilman kättelyä.

Esimerkiksi kassat eivät enää ota asiakkaiden henkilötodistuksia käteen, ja huomenna lisäsuojaa saadaan kassoille asennettavista pleksilaseista. Sellaisten hankkimisesta on kertonut myös Lidl.

Oluthyllyjä läpi käydessä huomaa, että etenkin halvempia kolmosoluita on ostettu huomattavasti enemmän kuin muita. Hauska yksityiskohta on sekin, että Corona-olut on loppu useammasta kuin yhdestä kylmäkaapista. Muualla maailmalla sen menekki on laskenut, mutta suomalaiset näyttävät ymmärtävän huumorin ja ironian päälle.

Kuinka ollakaan, Corona-olut oli loppu kylmäkaapista.

Täällä myös ymmärrettiin jo heti epidemian alussa, että oluella ja viruksella ei nimestä huolimatta ole mitään tekemistä toistensa kanssa.

Miettinen kertoo hämmästelevänsä sitä, ettei oluen kysyntä ole hänen mukaansa noussut kovinkaan paljoa. ”Karanteenikännit” ei siis ainakaan toistaiseksi ole kovinkaan laajaa kansanhupia.

– Kyllä se varmasti sitten nousee, jos ihmisten liikkumista ryhdytään rajoittamaan lisää.

Prismaan saapuvaa asiakasta ohjeistettiin epidemian vastaisista asiointikäytännöistä.

Valtion tasolla on huolestuttu jo sen verran, että hallitus suunnittelee Uudenmaan sulkemista – eristämistä muusta Suomesta, sillä suurin osa koronatapauksista on diagnosoitu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Jos liikkumista rajoitetaan vielä enemmänkin, tietää se monelle hankaluuksia. Silloin eivät karanteenikännitkään enää naurata.

Ruokaostoksilta tulossa ollut Matias Kalliokoski, 25, kertoo, että hänen mielestään jokaisen pitäisi olla huolissaan koronaepidemiasta. Hänen kohdallaan liikkumisrajoitukset olisivat hankala juttu. Fysioterapeutti kykenee tekemään etätöitä vain tietyssä määrin.

Koronavirusepidemia huolestuttaa Matias Kalliokoskea. Ruokaa hän ei ole kuitenkaan ryhtynyt hamstraamaan.

– Olen innokas ulkoilija ja se tietysti huolettaa omasta puolesta. Mutta jos tällaista tulee, niin siihen pitää vain tottua, Kalliokoski sanoo.

Kalliokosken mukaan epidemiatietoisuus näkyy ruokakaupoissa. Toki asiakkaita on vähemmän, mutta ne vähät jotka kaupassa asioivat, pitävät kohteliaan turvavälin toisiinsa. Lisäksi esimerkiksi Prismassa muistutetaan hygieniasta, yskimiskäytännöistä ja siitä, että aamun varhaiset tunnit yritetään varata riskiryhmien kaupassa käyntiä varten.

– Minäkin tulin kauppaan keskipäivällä, koska tähän aikaan täällä ei ole niin paljon väkeä.

Tällä kertaa hän teki ostokset vain muutaman päivän varalta. Ostoskoriin hän laittoi muun muassa leivinpaperia. Kuinka ollakaan, Kalliokosken tyttöystävä on innostunut leipomaan epidemian myötä.

– Selvästi enemmän kuin aiemmin.

Hamstraamaan ei vielä ole tarvinnut ryhtyä, sillä Kalliokoski kertoo laittaneensa merkille, että kyllä kaupassa ruokaa riittää.

Näin varmasti on jatkossakin.

Tuttavaperheen puolesta Triplassa kaupassa käynyt Elena Jääskeläinen osti itselleen ainoastaan keksipaketin.