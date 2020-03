Hamstraaminen paljasti kiinnostavan yksityiskohdan suomalaisten ruokasuosikeista

Suomalaiset ostavat kaupoista nyt erityisesti ruokaa ja käsidesiä. Teollisuus ponnistelee vastatakseen kysyntäpiikkiin.

Elintarvikealan yritys Kokkikartanon toimitusjohtaja Tommy Snellman kertoo, että tehtaalla paiskittiin töitä koko viikonloppu, jotta tilaukset saatiin toimitettua kauppoihin.

Ruoan kysyntä siirtyi viime viikolla kovalla ryminällä ammattikeittiöistä vähittäiskauppaan, kun Suomen hallitus kiristi koronatoimiaan.

Lyhyessä ajassa suuri joukko suomalaisia palasi kotiruoan ääreen, kun työntekijät passitettiin etätöihin ja koulut suljettiin. Ulkona syöminen puolestaan on vähentynyt koko koronakriisin ajan, ja tällä hetkellä hallitus harkitsee ravintoloiden sulkemista kokonaan.

Suomalainen elintarviketeollisuus onkin saanut ponnistella vastatakseen kysynnän kasvuun.

– Viime viikolla tapahtui sellainen piikki, että meillä oli tietyissä tuotteissa jopa 50 prosenttia kasvua, Kokkikartanon toimitusjohtaja Tommy Snellman kertoo.

– Joksikin aikaa meidän piti ihan keskeyttää joidenkin tuotteiden valmistus, jotta kykenimme toimittamaan kaikista kysytyimmät tuotteet kauppoihin. Sitten teimme töitä koko viikonlopun ja pyysimme muutaman toimihenkilön siihen avuksi. Loppuviimein suoriuduimme aika hyvin tilauksista.

Tommy Snellman.

Kaupoissa ruoan kasvanut kysyntä on näkynyt tyhjinä hyllyinä. Erityisen hyvin kauppansa näyttää tehneen jauheliha.

– Nyt, kun julkishallinnon keittiöt ovat kiinni ja ravintoloita on suljettu, ihmiset ostavat kotiin sellaisia raaka-aineita, joilla ruoanlaitto sujuu. Jauheliha on yksi näistä. Siitä on helppo tehdä ruokaa, Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn sanoo.

Gröhnin mukaan jauhelihan ja muiden arjen perustuotteiden kysyntä kaksinkertaistui viime viikolla vähittäiskaupassa. Tämä lisäsi tuotantopaineita myös Atrian tehtailla.

– Ei kysyntäpiikki suinkaan kaikilla tehtailla näkynyt, mutta etenkin jauhelihan tuotantoon se vaikutti siten, että jouduttiin tekemään pidempää päivää.

Juha Gröhn.

Kuluneen viikon perusteella korkein piikki ruoan kysynnässä näyttää olevan ohi, yrityksistä arvioidaan. Piikin vaikuttaisi aiheuttaneen noin puolitoista viikkoa sitten alkanut hamstraus.

– Edelleen on kasvua, mutta se iso hamstraaminen on laantunut. Tällä hetkellä kysyntä ylittää normaalin noin 10–15 prosentilla, Kokkikartanon toimitusjohtaja Tommy Snellman sanoo.

Snellman kertoo huomanneensa myös kiinnostavan yksityiskohdan ihmisten ostosvalinnoista ruokakaupoissa.

– Ihmiset ovat ostaneet paljon valmisruokaa, mutta kiinnostavampaa on se, millaisia tuotteita he nyt suosivat.

– Ostosten joukossa on paljon sellaisia ruokia, kuten kinkkukiusausta ja lohikiusausta sekä makaronilaatikkoa. Sitten sellaiset marginaalisemmat, eksoottisemmat tuotteet jäävät hyllyyn. Ihmiset hakevat selvästi jonkinlaista turvaa, ostavat turvallisia ja tavallisia ruokia.

Ihmiset suosivat nyt tavallisia ruokia.

Ruoan lisäksi ihmiset ovat ostelleet reippaasti myös muita arjen perustuotteita, muun muassa käsidesiä.

Käsidesin kasvanut kulutus on lisännyt kierroksia Koskenkorvan tislaamolla.

– Koskenkorvan tislaamo tuottaa etanolia kahteen päätarkoitukseen. Näistä ensimmäinen on viljaviina ja toinen on teolliset tuotteet, joihin sitten käsidesi kuuluu, Altian toimitusjohtaja Pekka Tennilä kertoo.

Tällä hetkellä valtaosa tuotetusta etanolista menee käsidesin valmistukseen. Tennilä arvioi käsidesin kysynnän kymmenkertaistuneen.

– Nyt on meneillään hurja käsidesin kysyntäpiikki. Se tulee todennäköisesti kuitenkin kohta tasoittumaan, sillä eivät ihmiset joka päivä osta uutta käsidesipulloa. Piikki johtuu siitä, että monta ihmistä on ostanut samaan aikaan useita pulloja käsidesiä, Tennilä sanoo.

Käsidesi käy kaupaksi.

Käsidesin osuus Altian liikevaihdosta ei ole mitenkään suuri. Tänä vuonna sen merkitys tulee silti vääjäämättä korostumaan.

– Ei käsidesi hirveän merkittävä osa meidän liikevaihtoa ole, mutta totta kai sen merkitys tällä hetkellä korostuu, Tennilä sanoo.