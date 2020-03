Näille aloille avautui nyt äkisti työpaikkoja – lue, miten korona vaikuttaa työmarkkinoihin

Matkailu- ja ravitsemusala ei toistaiseksi rekrytoi. Sen sijaan hoitajille, logistiikka-alan ammattilaisille ja it-osaajille on uusia työpaikkoja tarjolla jatkuvasti.

Uusien työntekijöiden rekrytointimäärät ovat vähentyneet Suomessa koronaviruspandemian vuoksi. Moni yritys neuvottelee muutoksia maksuohjelmiinsa ja pankkien kautta uutta valtion omistaman erityisrahoitusyhtiö Finnveran takaamaa rahoitusta.

Finnvera ilmoitti viime viikon maanantaina, että sillä on valmiudet vastata koronaviruspandemian myötä lisääntyvään rahoituskysyntään.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Työllisyyskatsauksesta käy ilmi, että maan työllisyystilanne ehti hetkellisesti parantua ennen koronaviruspandemiaa. Nyt ollaan kuitenkin uuden edessä, eikä lähikuukausien työllisyyskehityksestä tiedä kukaan.

TEM tiedotti tänään seuraavansa ja tekevänsä tarvittavia toimia yhdessä eri TEM-konsernin toimijoiden kanssa vähentääkseen koronaviruksen vaikutuksia muun muassa yritysten toimintaan, työllisyyteen ja huoltovarmuuteen.

Avoimista työpaikoista suli Pirkanmaalla kuukaudessa lähes puolet

Pirkanmaan te-toimiston palveluesimies Piia Kellokumpu toteaa, että täysin jäissä rekrytoinnit eivät ole. Avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt kuitenkin huomattavasti kuukauden takaisesta.

– Pirkanmaalla oli helmikuun lopulla avoimia paikkoja yhteensä 9 090, kun niitä tällä hetkellä on maakunnassa avoinna kaikkiaan 5 762. Avoimia paikkoja on, mutta niiden määrä on kuukaudessa miltei puolittunut, Kellokumpu sanoo.

Sitä, kuinka paljon koronaviruspandemialla on ollut vaikutusta avoinna olevien työpaikkojen määrään, Kellokumpu ei osaa arvioida.

Entä hoitoalan ammattilaisten tilanne?

Hoitajat näkyvät te-toimistossa erityis­asiantuntija-nimikkeellä. Erityis­asiantuntijoiden ryhmässä on hoitajien lisäksi myös muiden alojen työntekijöitä, jolloin on mahdoton arvioida, mikä tilastossa on varsinainen hoitajien osuus.

– Pirkanmaalla oli helmikuun lopussa 601 avointa erityis­asiantuntijan työpaikkaa, ja nyt niitä on 349, Kellokumpu avaa tilastoja.

Uudellamaalla rekrytoidaan rakennus­työntekijöitä, pakettiauton­kuljettajia ja hoito­henkilökuntaa

Uudenmaan te-toimiston palvelujohtaja Minna Helenius kertoo, että avointen työpaikkojen määrä on lähtenyt jonkin verran laskuun, mutta rekrytointien perumiset ovat vielä olleet yksittäisiä.

– Lomautukset ovat iskeneet ensi vaiheessa kovimmin esimerkiksi lentoliikenteeseen, matkailualalle, ravintolapalveluihin ja osaan muista palvelualoista. Niille aloille ei nyt ole tulossa uusia avoimia paikkoja, sanoo Helenius.

Vastapainoksi avoimia työpaikkoja on tullut uusille aloille.

– Työvoimaa tarvitaan akuutisti esimerkiksi rakennusalalle, koska moni Virosta pendelöivä on nyt jäänyt kotimaahansa. Toki terveydenhuolto­henkilökuntaakin tarvitaan, heistä on aina pulaa, Helenius kertoo.

Pulaa on tällä hetkellä esimerkiksi pakettiauton­kuljettajista kotikuljetusten lisäännyttyä.

– Yhteenvetona voi sanoa, että avointen työpaikkojen määrä on laskenut, mutta ei kuitenkaan romahtanut. Prosenttimääriä on vielä vaikea arvioida, Helenius summaa.

Rekrytointeja ei ole peruttu, vaan lykätty

Duunitorin johtavan konsultin Lauri Vaiston mukaan rekrytointitilannetta kannattaa tarkastella toimialakohtaisesti.

– Yleisesti ottaen tällä hetkellä on aika hiljaista. Meidän käsityksemme mukaan suunniteltuja rekrytointeja ei ole varsinaisesti peruttu, vaan ennemminkin lykätty, Vaisto sanoo.

Eri toimialojen työvoimantarve eroavat hyvinkin suuresti toisistaan.

– Ravintola-ala on pahassa tilanteessa, eikä rekrytoi, vaan lomauttaa. Osa isoista toimijoista on yrittänyt löytää henkilöstölleen työtä alkuperäisen tehtävän ulkopuolelta. Esimerkiksi S-ryhmä on siirtämässä ravintolahenkilöstöään päivittäistavarakaupan puolelle, jossa taas on suuri pula tekijöistä, kertoo Vaisto.

Terveydenhuoltoalan työntekijöistä on Vaistonkin mukaan pulaa. Uutena ilmiönä on noussut pula logistiikka-alan ammattilaisista.

– Kestosuosikkeja, joista on aina kysyntää, ovat it-osaajat, etenkin verkkokauppa-ammattilaiset ja ohjelmistokehittäjät. Heistä oli kova pula jo ennen koronakriisiä, ja on jatkossakin, sanoo Vaisto.

Hän korostaa, että yleinen ilmapiiri on odottava, sillä kenelläkään ei ole selkeää kuvaa siitä, mitä seuraavien kuukausien aikana työmarkkinoilla tapahtuu.

Avainhenkilöiden rekrytoinnit on hoidettava loppuun koronaviruksesta huolimatta

Oikotie Työpaikkojen Business Manager Noora Holmström kertoo, että koronavirustilanne näkyy rekrytoinneissa, mutta iso osa yrityksistä hoitaa valtaosan jo käynnissä olevista rekrytoinneistaan loppuun asti esimerkiksi etähaastatteluin.

– Yhteenvetona voin sanoa, että uusia rekrytointeja avataan nyt aiempaa hitaammassa tahdissa tai niitä siirretään eteenpäin. Ei voi kuitenkaan sanoa, että rekrytoinnit olisivat täysin pysähtyneet, Holmström kertoo.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi avainhenkilöiden korvausrekrytointeja ei välttämättä siirretä, sillä nämä saattavat olla yrityksen toiminnan kannalta kriittisiä.

Holmströmin mukaan poikkeustilanne saattaa myös nostaa työvoiman tarvetta tietyillä toimialoilla, kuten terveydenhoidossa tai logistiikka-alalla.

Taloussanomat ja Oikotie kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.