Somessa leviää nyt ohjeita tehdä hengityssuojaimia itse – toimitusjohtaja toppuuttelee intoa: ”Tässä on painettava jarrua”

Yritykset selvittävät mahdollisuuksia ja tarvetta suojavarusteiden tuottamiseen, kertoo Suomen Tekstiili & Muoti ry.

Koronavirustilanne on aiheuttanut huolia hengityssuojainten riittävyydestä. Ihmisten tulisi kuitenkin hillitä auttamishalujaan, koska itse tehty maski ei suojaa viruksilta, toteaa Suomen Tekstiili & Muoti ry. Sen mukaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kiertää ohjeita maskin ompelemiseen ja ideoita viranomaisten auttamiseksi.

– Tässä on kuitenkin painettava hiukan jarrua, koska hengityksen­suojaimille on tiukat vaatimukset ja standardit. Mikä tahansa maski ei yleensä suojaa viruksilta, sanoo järjestön toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen tiedotteessa.

– Huoli tässä on, että ihmiset alkavat käyttää itse tekemiään suojuksia ja tuudittautuvat väärään turvallisuudentunteeseen. Itse tehty kangasmaski ei välttämättä suojaa lainkaan kantajaansa tai ympärillä olevia ihmisiä koronavirukselta.

Auvinen huomauttaa, että itse tehdyllä maskilla voi välttyä suurimmilta pärskeiltä, kuten myös huivia käyttämällä tai yskäisemällä hihaan.

Suomen Tekstiili & Muoti on tekstiili-, vaate- ja muotialan yritysten järjestö. Se kertoo selvittävänsä jäsenyritystensä kanssa suojainten valmistamisen tarvetta ja mahdollisuuksia Suomessa.

Auvisen mukaan Suomesta löytyy ompelukapasiteettia.

– Haastavampaa on se, valmistetaanko Suomessa sellaista kuitukangasmateriaalia, joka sopii hengityksensuojaimiin. Suomessa on kuitukangasteollisuutta, mutta ensin on varmistettava, että sen tuottama materiaali sopii myös kasvoille sijoitettavaan henkilönsuojaimeen.