Oululaisfirman toimitusjohtaja tunsi koronaan viittaavia oireita – linnoittautui toimistolle: ”Täällä teen sairaana isoja päätöksiä”

Craftmanin toimitusjohtaja Jari Kähkönen on ollut vapaaehtoisessa karanteenissa firmansa tiloissa kymmenen päivää.

Craftmanin toiminnasta on hävinnyt 70 prosenttia viikossa. Henkilökunnasta 90 prosenttia on ulkomailta, kaikki ovat lähteneet kotimaahansa.

Oululaisen Craftman Oy:n toimitusjohtaja Jari Kähkönen päätti panna itsensä vapaaehtoiseen eristykseen palattuaan hiihtolomalta Rukalta ja Leviltä.

Toimitusjohtaja on nyt asunut kymmenen päivää yrityksensä tiloissa. Hänellä on käytettävissään huone, keittiö, suihku ja sänky. Ystävät ovat pitäneet huolta miehen tarpeista tuomalla ruokaa ja lääkkeitä oven taakse.

Jari Kähkönen on joutunut 10 päivän eristyksen aikana seuraamaan nopeaa ja radikaalia liiketoiminnan muutosta.

Kähkönen on sairastellut suurimman osan ajasta, joten ajanvietto-ongelmia ei ole ollut.

– Olen nukkunut suurimman osan ajasta. Hereillä ollessa olen tehnyt töitä, yhden elokuvan katsoin viime viikolla läppäriltä. Olen myös puhunut videopuheluita ystävien ja perheen kanssa. Kähkönen kertaa kymmenen päivän hidasta elämäänsä.

Yrityksen muut toimihenkilöt ovat siirtyneet etätöihin. Kähkönen sanoo jääneensä vapaaehtoiseen karanteeniin siksi koska ei halunnut tartuttaa flunssaan muuta perhettä ja läheisiä.

– Kotona minulla on vaimo sekä 12- ja 4-vuotiaat lapset. Nuoremmalla on hengitysvaikeuksia flunssassa. Olen ollut 9 päivää kuumeessa. Koronaa ei ole testillä vahvistettu, sillä en ole päässyt lukuisista yrityksistä huolimatta testiin, hän kertoo.

Tiloissa on keittiö, joten ruuanlaittokin on onnistunut.

Toimitusjohtaja on eristysaikanaan seurannut yhä kiihkeämmäksi muuttuvaa koronavirustilannetta. Craftmanin osalta tilanne alkoi näkyä liiketoiminnassa huonon onnen päivänä eli perjantaina 13.3.

– Ensimmäisenä ulkomaalaisilla työntekijöillä tuli kiire kotiin ennen kuin rajat menivät kiinni. Myös asiakkaamme alkoivat ilmoittaa projektien siirtymisestä. Toiminnastamme hävisi 70 prosenttia viikossa, hän laskee.

Craftman on suomalainen rakennus- ja teollisuusyritysten kumppani, joka on erikoistunut henkilöstöresursointiin ja toteutukseen suomalaisilla sekä puolalaisilla työntekijöillä. Firman työntekijöistä noin 90 prosenttia on ulkomaalaisia.

– Olemme joutuneet lähettämään melkein kaikki kotiin, koska työt loppuivat kuin seinään ja suurin osa halusi lähteä perheidensä luo ennen kuin rajat menivät kiinni. Heidän takaisin saaminen kestää, koska sääntöjen mukaan heidän on oltava 14 päivää karanteenissa sitten, kun joskus taas rajat ovat auki ja matkustaminen mahdollista, Kähkönen pohtii.

Toimitusjohtaja on viettänyt 10 päivää tässä huoneessa.

Yritys on perustettu vuonna 2011 ja sillä on henkilöstöä keskimäärin sata. Liikevaihtoa on noin 5 miljoonaa euroa.

Kähkösen mukaan pahinta tilanteessa on ollut se, että olen ollut itse koko ajan kipeänä ja samaan aikaan on pitänyt tehdä töitä sekä isoja ja nopeita päätöksiä liiketoiminnan pelastamiseksi.

Kähkönen odottaa valtion tulevan yrittäjien avuksi kiperässä tilanteessa. Tähänastiset toimenpiteet eivät ole hänen mielestään riittäviä.

– Kuulun Suomen Yrittäjien kansainvälisyysvaliokuntaan ja nyt jos koskaan tarvitaan lisätoimia. Jos lisätoimia ei tule, suuri konkurssiaalto on väistämätön. Esitämme työnantajatukea, yrittäjätukea ja yksinyrittäjätukea, Kähkönen mainitsee.

Työskentelytilaa on riittävästi, kun muu henkilökunta tekee etätöitä.

Työnantajatuki tarkoittaa sitä, että valtio ja sosiaalivakuutuslaitokset hoitavat työnantajan sosiaalivakuutusmaksut kolmen kuukauden ajan. Yrittäjätuki taas pitää sisällään sen, että valtio hoitaa kuuden kuukauden ajan yrittäjien YEL- ja MyEL-maksut.

– Yksinyrittäjätuessa Valtio maksaa 1.4. alkaen yksinyrittäjille kolmen kuukauden ajan kriisitukea 33,66 euroa päivässä eli 724 euroa kuukaudessa. Nyt luvatun 15 miljardin lisäksi tarvitaan noin 5,2 miljardia, Kähkönen painottaa.

Eristyshuone on yrityksen tilojen yhteydessä.

Kun yksinolo ja omaehtoinen eristys on kohta ohi, Kähkönen aikoo ensimmäiseksi halata perhettä ja koiraa. Seuraavaksi hän menee saunaan.

Jari Kähkösen omaan yritykseensä eristäytymisestä kertoi aiemmin sanomalehti Kaleva.

Haastattelu on tehty sähköpostitse ja kuvat on ottanut haastateltava itse.